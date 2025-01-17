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Бедеров Игорь



17.01.2025 На видеонаблюдение за ЕГЭ в 2025 г. потратят почти 100 миллионов 1
16.01.2025 В России разработана ИТ-система, умеющая искать преступников по публикациям в Telegram 1
27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях 1
06.12.2024 В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
05.12.2024 Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов 1
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
14.11.2024 Россия готовится к отключению от всемирного интернета 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
18.10.2024 Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения 1
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
16.09.2024 Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям 1
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ 1
26.07.2024 Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть 1
21.06.2024 Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили 1
24.05.2024 В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно» 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
10.01.2024 За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году 1
09.11.2023 В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки 1
16.08.2023 Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы 1
09.08.2023 Россияне обрушили продажи дорогих смартфонов. Их перестают покупать из-за боязни слежки 1
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам 1
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн 1
27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
16.02.2023 «Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены 1
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров 1
31.01.2023 «Яндекс» извинился за «N-слово» в своем коде и объяснил скандальную утечку безалаберностью сотрудников 1
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ 1
02.12.2022 «Билайн» допустил крупную утечку. В сети данные сотен тысяч работников оператора 1
28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону» 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
27.10.2022 Россия обогнала США, став самой взламываемой страной в мире 1
13.10.2022 В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Бедеров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

T.Hunter 36 33
Ростелеком 9699 9
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 8
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 6
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Telegram Group 1983 5
Yandex - Яндекс 7339 4
InnoSTage - Инностейдж 140 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
Apple Inc 12099 3
Accenture plc 682 3
Google LLC 11775 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Microsoft Corporation 24623 2
Samsung Electronics 10254 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
X Corp - Twitter 2845 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 2
Cisco Systems 5114 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Код Безопасности 616 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ESET - ESET Software 1133 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Huawei 3932 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Lenovo Group 2292 1
Nvidia Corp 3487 1
HP Inc. 5685 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 8
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 4
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 4
Unsplash 762 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Lockheed Martin 756 2
Почта России ПАО 2112 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 122 1
JCB International 144 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Россети Ленэнерго 1700 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Дубинин и партнеры 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
Единая Россия - Политическая партия 293 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 7
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 9
FreePik 980 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 4
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 3
Google Android 13994 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Microsoft Windows 15656 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Apple iOS 7809 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Discord 116 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Apple Safari - браузер 853 1
Apple macOS 2058 1
Google Chrome - браузер 1561 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Apple iPhone 6 4862 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Яндекс.Лавка 231 1
Apple macOS Snow Leopard 122 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Linux OS 9936 1
Сергеев Михаил 108 8
Шадаев Максут 1008 4
Путин Владимир 3171 4
Качуров Евгений 7 3
Мишустин Михаил 676 3
Анкилов Константин 106 2
Оганесян Ашот 122 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Германия - Федеративная Республика 12681 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Европа 21767 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
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