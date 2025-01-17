Бедеров Игорь
Бедеров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 108 8
|Шадаев Максут 1008 4
|Путин Владимир 3171 4
|Качуров Евгений 7 3
|Мишустин Михаил 676 3
|Анкилов Константин 106 2
|Оганесян Ашот 122 2
|Баулин Валерий 43 2
|Чайка Игорь 1 1
|Смирнов Руслан 1 1
|Морозов Борис 2 1
|Аровин Александр 1 1
|Галов Дмитрий 41 1
|Соловьев Вадим 6 1
|Степченков Максим 65 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Горелкин Антон 93 1
|Мантуров Денис 106 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Корсаков Константин 19 1
|Захаров Алексей 47 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Санин Александр 30 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Блинов Олег 5 1
|Крашенников Павел 2 1
|Журавлев Александр 15 1
|Данилов Никита 16 1
|Акимов Максим 187 1
|Хмельницкий Алексей 10 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Кузьмин Антон 12 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Синодов Юрий 4 1
|Пушкин Сергей 3 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Бастрыкин Александр 18 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Шульга Антон 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Forrester Research 821 1
|Frost & Sullivan 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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