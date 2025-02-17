Селиверстов Ярослав
|17.02.2025
|Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК 1
|03.04.2024
|Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
Селиверстов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 1
|Кулашова Анна 45 1
|Малькова Лариса 16 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Шойтов Александр 78 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Акимов Максим 187 1
|Сычев Артем 73 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
|Ведомости 1018 1
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