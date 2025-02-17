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Селиверстов Ярослав



17.02.2025 Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Селиверстов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 2
InnoSTage - Инностейдж 148 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 158 1
T.Hunter 38 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 130 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
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Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 288 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 67 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 1
Кулашова Анна 45 1
Малькова Лариса 16 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Шойтов Александр 78 1
Бедеров Игорь 57 1
Акимов Максим 187 1
Сычев Артем 73 1
Мишустин Михаил 683 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 619 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 266 1
Система социального кредита - Система социального рейтинга - Система социального доверия 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
Ведомости 1018 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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