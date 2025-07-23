Получите все материалы CNews по ключевому слову
InnoSTage CyberART SOC Центр предотвращения и противодействия киберугрозам
На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.
СОБЫТИЯ
Innostage: хакеры нацелились на рабочую переписку россиян
Innostage CyberART: в I квартале 2025 г. в России зафиксировано почти 300 утечек данных
Innostage обучит школьников Татарстана основам кибербезопасности
Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»
Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2
Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор
Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше
Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года
CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM
CyberART стал участником MSSP-программы Positive Technologies и теперь предоставляет услуги по подписке на базе системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM. Оператор сервисов киберзащиты CyberART (входит в ГК Innostage) запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM. Сервисы ориентированы на широкий круг компаний, в том числе на финансовые и энер
В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART
В России начала работу CyberART — профессиональная сервисная служба в сфере киберзащиты. CyberART создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (SOC). О
