Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184703
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79389
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

InnoSTage CyberART SOC Центр предотвращения и противодействия киберугрозам

InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам

На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.  

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.07.2025 Innostage: хакеры нацелились на рабочую переписку россиян

Эксперты центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART по итогам первого полугодия 2025 г. отмечают рост персонализированных

23.04.2025 Innostage CyberART: в I квартале 2025 г. в России зафиксировано почти 300 утечек данных

Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART опубликовал итоги исследования утечек данных за I квартал 2025 г. Согласно отчет
10.02.2025 Innostage обучит школьников Татарстана основам кибербезопасности

ть множества угроз: фишинга, кибербуллинга, вредоносного ПО, мошенничества, кражи данных. В 2023 г. Академия кибербезопасности Innostage успешно провела пилотный проект по обучению детей киберб
26.12.2024 Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»

таллион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечивает непреры
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

гратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффе
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор

Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в

22.01.2024 Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше

й организации»», ― отметил Максим Акимов, руководитель Центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART. *** Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений
04.08.2023 Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года

Центр противодействия киберугрозам Innostage CyberART провел анализ* 34 утечек персональных данных, произошедших в российских компаниях с

08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM

CyberART стал участником MSSP-программы Positive Technologies и теперь предоставляет услуги по подписке на базе системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM. Оператор сервисов киберзащиты CyberART (входит в ГК Innostage) запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM. Сервисы ориентированы на широкий круг компаний, в том числе на финансовые и энер
19.11.2019 В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART

В России начала работу CyberART — профессиональная сервисная служба в сфере киберзащиты. CyberART создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (SOC). О

Публикаций - 75, упоминаний - 136

InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 180 69
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1457 19
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 227 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5213 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 200 3
Информзащита 840 3
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
ST - Системные технологии 68 2
T.Hunter 59 2
Неймарк ИТ-кампус 26 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 58 2
ОСК - ОСК.Цифра - ОСК ОЦО - ОСК Общий центр обслуживания 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13933 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1104 2
ICL ГК 441 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4430 2
Accenture plc 690 2
Ростелеком 10240 2
Yandex - Яндекс 8255 2
Telegram Group 2467 2
Palo Alto Networks 166 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 114 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Xello - Кселло 28 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 83 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 263 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 23 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 250 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 50 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 21 1
Phishman - Фишман 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 267 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 87 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 195 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7990 2
Ак Барс Банк 274 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2964 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1215 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 954 2
Газпром ПАО 1402 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 492 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Транснефть 321 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 34 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 16 1
Михайлов и партнеры 13 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Visa International 1967 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Почта России ПАО 2223 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1594 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 430 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12682 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4746 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4774 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2130 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3093 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6225 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2682 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 224 2
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 52 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5174 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
Федеральное казначейство России 1864 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 138 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 513 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 167 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 34 1
Единая Россия - Политическая партия 311 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 735 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71853 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56190 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22564 36
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2602 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13478 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7465 18
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 818 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3432 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4443 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8559 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2273 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4313 9
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 268 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1703 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14600 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5280 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31615 8
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17168 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2549 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5770 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1408 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3119 6
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 34 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21780 5
АСУ ТП - Информационная безопасность 70 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7694 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13249 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4521 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16921 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5761 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2341 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6940 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  723 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 273 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5075 14
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 116 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 418 8
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 152 6
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 905 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 135 3
InnoSTage Orchestrator 2 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 91 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 167 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 2
Positive Technologies - PT Sandbox 97 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 675 1
Xello Deception 24 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 247 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 222 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
Microsoft 365 Copilot 169 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 405 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 89 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
Hawk House - Amber Service Desk 10 1
VK RuStore - Рустор 476 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 312 1
InnoSTage - NextSTage KII - система автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 2 1
СКБ Контур - Контур.Толк 101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 331 1
Hawk House - Amber HRMS 7 1
Hawk House - Amber DocFlow 7 1
Hawk House - Amber Bonus Management 6 1
Hawk House - Amber Staff 7 1
Hawk House - Amber Retail Staff 5 1
Hawk House - Amber ЦОН - Центр обслуживания населения 5 1
Hawk House - Amber База Знаний 5 1
Surfshark VPN 10 1
Гузаиров Айдар 62 18
Акимов Максим 189 13
Кузьмин Антон 13 7
Сергеев Михаил 110 6
Бедеров Игорь 78 3
Рысаева Ксения 3 3
Федоров Евгений 18 2
Кузьмин Евгений 27 2
Качуров Евгений 7 2
Калинин Антон 3 2
Орехов Вилионор 4 2
Шипкова Нина 2 2
Филиппов Максим 52 2
Дмитриев Владимир 37 2
Бабин Ярослав 15 2
Путин Владимир 3322 2
Семенихин Кирилл 24 2
Легезо Денис 40 1
Кувшинов Денис 19 1
Хайретдинов Рустэм 87 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Кравченко Алексей 8 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 58 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 12 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Яковлев Анатолий 1 1
Лейхнер Алексей 1 1
Шойтов Александр 99 1
Рудевский Антон 40 1
Скрипниченко Павел 59 1
Олейникова Анна 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 154829 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3222 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 608 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 10
Украина 7758 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53228 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 5
Франция - Французская Республика 7961 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 5
Германия - Федеративная Республика 12901 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2903 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1434 3
Европа 24568 3
Нидерланды 3614 3
Испания - Королевство 3755 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2167 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 2
Китай - Тайвань 4114 2
Беларусь - Белоруссия 5989 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17993 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1550 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 430 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1996 2
Россия - ДФО - Амурская область 827 2
Норвегия - Королевство 1829 2
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 18 1
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4069 1
Япония 13495 1
Сингапур - Республика 1899 1
Канада 4971 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 1
Уругвай - Восточная Республика 88 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54418 31
Аудит - аудиторский услуги 3014 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31434 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50738 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14859 13
Киберучения 111 8
Образование в России 2513 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1624 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6806 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7259 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11619 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 793 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9998 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4203 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20082 5
Энергетика - Energy - Energetically 5457 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8460 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 998 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2708 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1041 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1090 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7958 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2991 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25641 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3733 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2987 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 550 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 3
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 91 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10427 2
Blacklist - Чёрный список 660 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2568 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 2
Паспорт - Паспортные данные 2702 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2623 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 546 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2910 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10574 2
Информатика - computer science - informatique 1131 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2111 3
BreachForums 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11383 1
Ведомости 1185 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3707 26
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 127 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 217 8
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 6
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 160 4
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 167 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 135 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 956 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 594 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 359 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще