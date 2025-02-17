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Вишняков Алексей



17.02.2025 Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК 1
06.07.2023 Positive Technologies стала членом AVAR — азиатской ассоциации исследователей ВПО 1
18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox 1
24.03.2023 Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО 1
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз 1
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 1
23.11.2020 Positive Technologies: 69% вредоносного ПО с функцией обхода песочниц использовалось для шпионажа 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Вишняков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 10
Microsoft Corporation 24662 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Fortinet 390 1
Citrix Systems 813 1
Naumen - Наумен 627 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Palo Alto Networks 146 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Telegram Group 2015 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 6 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 10
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 596 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 651 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1925 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2174 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6179 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 203 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 660 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2150 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 432 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 722 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2487 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2676 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 172 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4035 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8497 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 392 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 129 8
Positive Technologies - PT Sandbox 73 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 3
Microsoft Windows 15717 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 2
Linux OS 10010 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Microsoft Windows Server 2016 53 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
C# - C Sharp - Язык программирования 330 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 27 1
Осипов Сергей 42 2
Зайцев Андрей 48 1
Синицын Артем 6 1
Зиненко Ольга 10 1
Максютин Павел 1 1
Кириллова Ксения 2 1
Тихонова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 7
Европа Восточная 3080 1
Россия - СФО - Новосибирск 4321 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Сингапур - Республика 1855 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Индия - Bharat 5463 1
Южная Корея - Республика 6659 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Япония 13304 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Филиппины - Республика 565 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3488 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
Экономический эффект 1071 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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