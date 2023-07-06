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Positive Technologies стала членом AVAR — азиатской ассоциации исследователей ВПО

Специалисты Positive Technologies по исследованию вредоносных программ получили признание на международном уровне. Компания стала первой российской организацией, принятой в одно из наиболее авторитетных в мире объединений экспертов по ВПО — Азиатскую ассоциацию исследователей антивирусных технологий (AVAR). В нее входит ряд лидеров рынка информационной безопасности, в первую очередь в области борьбы с компьютерными вирусами, — из Японии, Индии, Южной Кореи, Китая и других стран региона.

«Присоединение к ассоциации поможет нам получить больше пользы от престижной конференции AVAR, откроет новые возможности для участия в других международных мероприятиях, для обмена информацией, установления и укрепления связей с коллегами из компаний этого перспективного региона, — сказал Алексей Вишняков, руководитель отдела обнаружения вредоносного ПО, Positive Technologies. — Чем больше мы наладим взаимных связей, тем больше будет у нас поток данных из Азии, больше понимания распространенности ВПО в этой части мира. Ведь в каждом регионе свои тренды и особенности. Мы также готовы максимально оперативно делиться с коллегами своими находками, ноу-хау в области детекта, демонстрировать свои подходы к обнаружению и поиску угроз, их оценке и приоритизации. В конечном итоге такой взаимовыгодный обмен положительно отражается и на качестве наших продуктов, так как мы стремимся максимально оперативно включать в них всю накопленную экспертизу. Отрадно, что, когда доходит до реальных дел, эксперты из разных стран могут объединяться ради общих интересов».

В свою очередь, представители AVAR, приветствуя присоединение Positive Technologies, отметили, что участие в этом объединении расширяет возможности для взаимного сотрудничества и таким образом способствует укреплению кибербезопасности на глобальном уровне.

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AVAR была создана в 1998 г. как независимая некоммерческая организация для предотвращения распространения вредоносных программ и минимизации причиняемого ими ущерба путем развития взаимодействия между азиатскими специалистами по защите от ВПО. Ассоциация объединяет выдающихся экспертов из 17 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, Австралии, США, — а теперь и из России.

Positive Technologies — участник рынка кибербезопасности. Компания является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики.

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