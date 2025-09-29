Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити

BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<

Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014 07 интегрирован в интерфейс Solar appScreener: достаточно запустить сканирование, и в отчёте каждая уязвимость получит код и описание класса. Для каждого класса указываются рекомендации по сниж

Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым Эхо-уязвимость Эксперты компании Aim Labs выявили и описали серьезную уязвимость в ИИ-разр

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке азработчика Red Hat. Он перестал развивать Open Source-проект и выпускать для него обновления по информационной безопасности. Тем не менее ИТ-сообщество продолжает пользоваться oVirt и находить в ней уязвимости. Регулярное обнаружение уязвимостей — признак того, что продукт популярен, им продолжают пользоваться и тестировать его. Однако многие компании на фоне произошедшего начали сомневать

Разработчик сервисов IDrive и RemotePC устранил уязвимости, найденные Positive Technologies Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимости в двух продуктах компании IDrive: одноименном сервисе резервного копирования и приложении для удаленного доступа к компьютеру RemotePC. Дефекты безопасности могли бы позволить наруши

Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium Инженер по информационной безопасности «Яндекса» обнаружил и помог устранить уязвимость высокого уровня опасности в коде проекта Chromium, на базе которого создаются многие современные браузеры. Уязвимость могла позволить злоумышленникам выполнять действия в брау

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в операционных системах Windows порядка 10 недостатков безопасности. Ранее в 2025 г. Сергей Тарасов совместно с Microsoft устранил уязвимость в файловой системе (PT-2025-28587), позволявшую повысить привилегии с помощью подд

Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным е 2024 года в каждой третьей (в 34%) успешной атаке на организации киберпреступники эксплуатировали уязвимости. По прогнозам Coalition, в 2024 году количество уязвимостей в различных программны

Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рам

Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит то признание TP-Link факта наличия проблемы вовсе не означает, что она решила ее. Патч, устраняющий уязвимость, пока находится в разработке, и его нынешнюю версию, далеко не факт, что финальную

ИИ Google смог предотвратить кибератаку Фреймворк Google, предназначенный для автоматизированного поиска уязвимостей посредством ИИ, выявил уязвимость в движке открытой базы данных SQLite. Уязвимость получила оценку в 7,2 балл

Аналитики R-Vision предупредили о новой серии опасных уязвимостей , Сitrix NetScaler и Wing FTP Server. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. RARLAB WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-8088 | BDU:2025-09597)

Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies ox, одном из самых популярных в мире браузеров, включая его корпоративную версию. Проэксплуатировав уязвимость после внедрения вредоносного кода на случайном сайте, нарушитель смог бы похищать

Эксперты «Нейроинформ» предупреждают о новой уязвимости, которая может использоваться хакерами для запуска DDoS-атак adeYouReset, которая может использоваться злоумышленниками для запуска DDoS-атак. В настоящее время уязвимость уже выявлена российскими ИБ-специалистами и принимаются меры по созданию надежной

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW кране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW,

Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости Запароленный вредонос Неизвестный актор начал серийно атаковать установки , используя уязвимость, обнаруженную еще в 2023 г. Тогда же она была устранена разработчиками продукта, н

Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных лема, которая открывает большие возможности для злоумышленников, – сказал Никита Пинаев руководитель отдела анализа защищенности AppSec.Sting компании AppSec Solutions, – Еще одна часто встречающаяся уязвимость – недостаток в реализации детектов на скомпрометированную среду, который может быть использован для целевых атак на пользователей. Справедливости ради, отметим, что среди приложений

Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический ировать задачи допечатной подготовки перед отправкой заданий на производственные типографии. Первая уязвимость сравнительно экзотична: это внедрение внешних сущностей XML (CVE-2025-8355), также

В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость в своей системе Secure Firewall Management Center (FMC), предназначенной для управления фаерволами. Уязвимость непосредственно затрагивает подсистему RADIUS и в случае успешной эксплуатации обе

В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством ноутбуков Dell Обнаружены следующие уязвимости: CVE-2025-25050 (оценка по шкале CVSS: 8,8 балла) - уязвимость записи за пределами выделенного буфера памяти, которая может привести к записи за

Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей пользователей устаревших версий Windows (с самых ранних и до Windows 10, Windows 11 включительно). Уязвимость удаленного выполнения кода в Microsoft SharePoint — CVE-2025-53770 (CVSS — 9,8) По

Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR ию атак на российские компании, об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь они используют уязвимость WinRAR, самого популярного архиватора. В июле–начале августа 2025 г. Paper Werewol

Кибершпионы Paper Werewolf используют для атак уязвимости в WinRAR язвимостями. Используя RAR-архивы, атакующие преследовали сразу две цели: не только эксплуатировали уязвимости в WinRAR для установки ВПО, но и увеличивали шансы на то, что фишинговое письмо пр

В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты льзуют систему Apex One, уведомили о необходимости немедленно защититься от активно эксплуатируемой уязвимости в этой платформе. Патча, впрочем, пока нет. Apex One - это защитная система, предн

«Информзащита»: кибератаки с перехватом доступа к системной памяти увеличились почти вдвое Сегодня злоумышленнику не обязательно быть техническим специалистом – достаточно арендовать готовый эксплойт или использовать чужую наработку», – сказал руководитель направления анализа защищен

Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint екоторые из них уже активно эксплуатируются. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-6218 | BDU:2025-07480)

Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы ьзу версии о компрометации учетных данных со стороны операторов Akira: нельзя исключать и того, что уязвимость в действительности представляет собой неудаленные после отладки универсальные логи

Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux Все цвета невидимости Критическая уязвимость в SAP NetWeaver, отслеживаемая как CVE-2025-31324, была использована хакерами для

Эксперты по кибербезопасности нашли критические уязвимости в приложениях для объявлений , что в случае атаки на приложение, их персональные данные могут быть похищены. Помимо этого, такая уязвимость создает возможности для массовых атак, так ключи API, приватные ключи, другие секр

R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM атически обновляются, что обеспечивает актуальность и полноту представленной информации. Для каждой уязвимости предоставляется подробное описание, включая информацию на русском языке, рекоменда

«Лаборатория Касперского» обнаружила, что массовые кибератаки на Microsoft SharePoint связаны с уязвимостью пятилетней давности ского») изучили масштабную кибератаку на серверы Microsoft SharePoint. Специалисты проанализировали эксплойт ToolShell, который использовали злоумышленники, и выявили его сходство с эксплойтом

Эксперт Positive Technologies помог закрыть опасную уязвимость в Windows Эксперт PT SWARM Сергей Близнюк обнаружил уязвимость CVE-2025-47955, затронувшую 37 продуктов Microsoft. В частности, угроза распространялась на актуальные десктопные и серверные редакции Windows, что создавало риски для организаций. У

В FortiOS найдена уязвимость, которая позволяет перехватывать учетные данные в и специалист PT Expert Security Center (PT ESC), Positive Technologies Владислав Дриев обнаружили уязвимость CVE-2024-32122 в операционной системе FortiOS. Она позволяет злоумышленнику с прив

Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo Разработчик российской системы видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo исправил в программном сервере уязвимость (BDU:2025-07296, CVSS 4.0: 9.3), которая, согласно шкале CVSS, имела критический у

Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи С пометкой «срочно» Хакерские группировки начали интенсивно эксплуатировать уязвимость нулевого дня в Microsoft SharePoint Server, которой присвоен индекс CVE-2025-53770

Решения Bi.Zone предотвращают эксплуатацию новых критических уязвимостей в Microsoft SharePoint В Microsoft SharePoint выявлены уязвимости CVE-2025-53770 и CVE-2025-53771. Они позволяют неаутентифицированному пользователю

Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании