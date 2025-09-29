Разделы

Кибербезопасность Vulnerability Уязвимость компьютерная безопасность Exploit Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах
26.09.2025 Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити
25.09.2025 BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей

сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014

07 интегрирован в интерфейс Solar appScreener: достаточно запустить сканирование, и в отчёте каждая уязвимость получит код и описание класса. Для каждого класса указываются рекомендации по сниж
25.09.2025 Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым

Эхо-уязвимость Эксперты компании Aim Labs выявили и описали серьезную уязвимость в ИИ-разр
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

азработчика Red Hat. Он перестал развивать Open Source-проект и выпускать для него обновления по информационной безопасности. Тем не менее ИТ-сообщество продолжает пользоваться oVirt и находить в ней уязвимости. Регулярное обнаружение уязвимостей — признак того, что продукт популярен, им продолжают пользоваться и тестировать его. Однако многие компании на фоне произошедшего начали сомневать
18.09.2025 Разработчик сервисов IDrive и RemotePC устранил уязвимости, найденные Positive Technologies

Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимости в двух продуктах компании IDrive: одноименном сервисе резервного копирования и приложении для удаленного доступа к компьютеру RemotePC. Дефекты безопасности могли бы позволить наруши
17.09.2025 Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium

Инженер по информационной безопасности «Яндекса» обнаружил и помог устранить уязвимость высокого уровня опасности в коде проекта Chromium, на базе которого создаются многие современные браузеры. Уязвимость могла позволить злоумышленникам выполнять действия в брау
15.09.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в операционных системах Windows

порядка 10 недостатков безопасности. Ранее в 2025 г. Сергей Тарасов совместно с Microsoft устранил уязвимость в файловой системе (PT-2025-28587), позволявшую повысить привилегии с помощью подд
Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным

е 2024 года в каждой третьей (в 34%) успешной атаке на организации киберпреступники эксплуатировали уязвимости. По прогнозам Coalition, в 2024 году количество уязвимостей в различных программны
11.09.2025 Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro

экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рам
05.09.2025 Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит

то признание TP-Link факта наличия проблемы вовсе не означает, что она решила ее. Патч, устраняющий уязвимость, пока находится в разработке, и его нынешнюю версию, далеко не факт, что финальную
03.09.2025 ИИ Google смог предотвратить кибератаку

Фреймворк Google, предназначенный для автоматизированного поиска уязвимостей посредством ИИ, выявил уязвимость в движке открытой базы данных SQLite. Уязвимость получила оценку в 7,2 балл
02.09.2025 Аналитики R-Vision предупредили о новой серии опасных уязвимостей

, Сitrix NetScaler и Wing FTP Server. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. RARLAB WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-8088 | BDU:2025-09597)

29.08.2025 Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies

ox, одном из самых популярных в мире браузеров, включая его корпоративную версию. Проэксплуатировав уязвимость после внедрения вредоносного кода на случайном сайте, нарушитель смог бы похищать

28.08.2025 Эксперты «Нейроинформ» предупреждают о новой уязвимости, которая может использоваться хакерами для запуска DDoS-атак

adeYouReset, которая может использоваться злоумышленниками для запуска DDoS-атак. В настоящее время уязвимость уже выявлена российскими ИБ-специалистами и принимаются меры по созданию надежной

26.08.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW

кране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW,
22.08.2025 Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости

Запароленный вредонос Неизвестный актор начал серийно атаковать установки , используя уязвимость, обнаруженную еще в 2023 г. Тогда же она была устранена разработчиками продукта, н
20.08.2025 Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных

лема, которая открывает большие возможности для злоумышленников, – сказал Никита Пинаев руководитель отдела анализа защищенности AppSec.Sting компании AppSec Solutions, – Еще одна часто встречающаяся уязвимость – недостаток в реализации детектов на скомпрометированную среду, который может быть использован для целевых атак на пользователей. Справедливости ради, отметим, что среди приложений

20.08.2025 Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический

ировать задачи допечатной подготовки перед отправкой заданий на производственные типографии. Первая уязвимость сравнительно экзотична: это внедрение внешних сущностей XML (CVE-2025-8355), также
19.08.2025 В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость

в своей системе Secure Firewall Management Center (FMC), предназначенной для управления фаерволами. Уязвимость непосредственно затрагивает подсистему RADIUS и в случае успешной эксплуатации обе
13.08.2025 В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством

ноутбуков Dell Обнаружены следующие уязвимости: CVE-2025-25050 (оценка по шкале CVSS: 8,8 балла) - уязвимость записи за пределами выделенного буфера памяти, которая может привести к записи за

12.08.2025 Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей

пользователей устаревших версий Windows (с самых ранних и до Windows 10, Windows 11 включительно). Уязвимость удаленного выполнения кода в Microsoft SharePoint — CVE-2025-53770 (CVSS — 9,8) По
08.08.2025 Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR

ию атак на российские компании, об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь они используют уязвимость WinRAR, самого популярного архиватора. В июле–начале августа 2025 г. Paper Werewol
08.08.2025 Кибершпионы Paper Werewolf используют для атак уязвимости в WinRAR

язвимостями. Используя RAR-архивы, атакующие преследовали сразу две цели: не только эксплуатировали уязвимости в WinRAR для установки ВПО, но и увеличивали шансы на то, что фишинговое письмо пр
08.08.2025 В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты

льзуют систему Apex One, уведомили о необходимости немедленно защититься от активно эксплуатируемой уязвимости в этой платформе. Патча, впрочем, пока нет. Apex One - это защитная система, предн
05.08.2025 «Информзащита»: кибератаки с перехватом доступа к системной памяти увеличились почти вдвое

Сегодня злоумышленнику не обязательно быть техническим специалистом – достаточно арендовать готовый эксплойт или использовать чужую наработку», – сказал руководитель направления анализа защищен
05.08.2025 Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint

екоторые из них уже активно эксплуатируются. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-6218 | BDU:2025-07480)

05.08.2025 Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы

ьзу версии о компрометации учетных данных со стороны операторов Akira: нельзя исключать и того, что уязвимость в действительности представляет собой неудаленные после отладки универсальные логи
01.08.2025 Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux

Все цвета невидимости Критическая уязвимость в SAP NetWeaver, отслеживаемая как CVE-2025-31324, была использована хакерами для

31.07.2025 Эксперты по кибербезопасности нашли критические уязвимости в приложениях для объявлений

, что в случае атаки на приложение, их персональные данные могут быть похищены. Помимо этого, такая уязвимость создает возможности для массовых атак, так ключи API, приватные ключи, другие секр
30.07.2025 R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM

атически обновляются, что обеспечивает актуальность и полноту представленной информации. Для каждой уязвимости предоставляется подробное описание, включая информацию на русском языке, рекоменда
25.07.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила, что массовые кибератаки на Microsoft SharePoint связаны с уязвимостью пятилетней давности

ского») изучили масштабную кибератаку на серверы Microsoft SharePoint. Специалисты проанализировали эксплойт ToolShell, который использовали злоумышленники, и выявили его сходство с эксплойтом

25.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог закрыть опасную уязвимость в Windows

Эксперт PT SWARM Сергей Близнюк обнаружил уязвимость CVE-2025-47955, затронувшую 37 продуктов Microsoft. В частности, угроза распространялась на актуальные десктопные и серверные редакции Windows, что создавало риски для организаций. У
25.07.2025 В FortiOS найдена уязвимость, которая позволяет перехватывать учетные данные

в и специалист PT Expert Security Center (PT ESC), Positive Technologies Владислав Дриев обнаружили уязвимость CVE-2024-32122 в операционной системе FortiOS. Она позволяет злоумышленнику с прив
23.07.2025 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo

Разработчик российской системы видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo исправил в программном сервере уязвимость (BDU:2025-07296, CVSS 4.0: 9.3), которая, согласно шкале CVSS, имела критический у
22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи

С пометкой «срочно» Хакерские группировки начали интенсивно эксплуатировать уязвимость нулевого дня в Microsoft SharePoint Server, которой присвоен индекс CVE-2025-53770
22.07.2025 Решения Bi.Zone предотвращают эксплуатацию новых критических уязвимостей в Microsoft SharePoint

В Microsoft SharePoint выявлены уязвимости CVE-2025-53770 и CVE-2025-53771. Они позволяют неаутентифицированному пользователю
21.07.2025 Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером

Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании

16.07.2025 Эксперты «Нейроинформ» выявили ключевые уязвимости среднего бизнеса по итогам II квартала 2025 года

шли отсутствие механизмов противодействия подбору учётных записей и паролей (58%), использование уязвимого ПО (19%) и ошибки конфигурации (15%). Также было зафиксировано много случаев такой известной уязвимости, как использование данных из утечек для получения доступа к сервисам компании. Отсутствие механизмов противодействия подбору логинов и паролей является серьезной проблемой. Более пол

Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1218
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1171
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 674
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 478
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 433
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 353
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 347
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 328
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 295
Аудит - аудиторский услуги 3111 292
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 285
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 274
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 268
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 258
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 250
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 208
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 204
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 197
Энергетика - Energy - Energetically 5524 180
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 175
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 175
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 174
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 169
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 166
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 158
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 150
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 144
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 144
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 143
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 140
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 134
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 132
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 127
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 126
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 125
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 123
Английский язык 6876 116
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 116
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 114
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 103
