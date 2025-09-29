Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Vulnerability Уязвимость компьютерная безопасность Exploit Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО
- SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями
- CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность
- Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей
- Red Teaming - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - pentesting - пентестинг
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|29.09.2025
|
США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием
В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах
|26.09.2025
|
Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными
ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити
|25.09.2025
|
BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей
сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<
|25.09.2025
|
Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014
07 интегрирован в интерфейс Solar appScreener: достаточно запустить сканирование, и в отчёте каждая уязвимость получит код и описание класса. Для каждого класса указываются рекомендации по сниж
|25.09.2025
|
Контрабандный промпт делал Microsoft Copilot излишне болтливым
Эхо-уязвимость Эксперты компании Aim Labs выявили и описали серьезную уязвимость в ИИ-разр
|22.09.2025
|
Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
азработчика Red Hat. Он перестал развивать Open Source-проект и выпускать для него обновления по информационной безопасности. Тем не менее ИТ-сообщество продолжает пользоваться oVirt и находить в ней уязвимости. Регулярное обнаружение уязвимостей — признак того, что продукт популярен, им продолжают пользоваться и тестировать его. Однако многие компании на фоне произошедшего начали сомневать
|18.09.2025
|
Разработчик сервисов IDrive и RemotePC устранил уязвимости, найденные Positive Technologies
Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимости в двух продуктах компании IDrive: одноименном сервисе резервного копирования и приложении для удаленного доступа к компьютеру RemotePC. Дефекты безопасности могли бы позволить наруши
|17.09.2025
|
Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium
Инженер по информационной безопасности «Яндекса» обнаружил и помог устранить уязвимость высокого уровня опасности в коде проекта Chromium, на базе которого создаются многие современные браузеры. Уязвимость могла позволить злоумышленникам выполнять действия в брау
|15.09.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в операционных системах Windows
порядка 10 недостатков безопасности. Ранее в 2025 г. Сергей Тарасов совместно с Microsoft устранил уязвимость в файловой системе (PT-2025-28587), позволявшую повысить привилегии с помощью подд
|
Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным
е 2024 года в каждой третьей (в 34%) успешной атаке на организации киберпреступники эксплуатировали уязвимости. По прогнозам Coalition, в 2024 году количество уязвимостей в различных программны
|11.09.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro
экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рам
|05.09.2025
|
Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит
то признание TP-Link факта наличия проблемы вовсе не означает, что она решила ее. Патч, устраняющий уязвимость, пока находится в разработке, и его нынешнюю версию, далеко не факт, что финальную
|03.09.2025
|
ИИ Google смог предотвратить кибератаку
Фреймворк Google, предназначенный для автоматизированного поиска уязвимостей посредством ИИ, выявил уязвимость в движке открытой базы данных SQLite. Уязвимость получила оценку в 7,2 балл
|02.09.2025
|
Аналитики R-Vision предупредили о новой серии опасных уязвимостей
, Сitrix NetScaler и Wing FTP Server. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. RARLAB WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-8088 | BDU:2025-09597)
|29.08.2025
|
Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies
ox, одном из самых популярных в мире браузеров, включая его корпоративную версию. Проэксплуатировав уязвимость после внедрения вредоносного кода на случайном сайте, нарушитель смог бы похищать
|28.08.2025
|
Эксперты «Нейроинформ» предупреждают о новой уязвимости, которая может использоваться хакерами для запуска DDoS-атак
adeYouReset, которая может использоваться злоумышленниками для запуска DDoS-атак. В настоящее время уязвимость уже выявлена российскими ИБ-специалистами и принимаются меры по созданию надежной
|26.08.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW
кране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW,
|22.08.2025
|
Неизвестный хакер серийно атакует ПО Apache помощью древней уязвимости
Запароленный вредонос Неизвестный актор начал серийно атаковать установки , используя уязвимость, обнаруженную еще в 2023 г. Тогда же она была устранена разработчиками продукта, н
|20.08.2025
|
Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных
лема, которая открывает большие возможности для злоумышленников, – сказал Никита Пинаев руководитель отдела анализа защищенности AppSec.Sting компании AppSec Solutions, – Еще одна часто встречающаяся уязвимость – недостаток в реализации детектов на скомпрометированную среду, который может быть использован для целевых атак на пользователей. Справедливости ради, отметим, что среди приложений
|20.08.2025
|
Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический
ировать задачи допечатной подготовки перед отправкой заданий на производственные типографии. Первая уязвимость сравнительно экзотична: это внедрение внешних сущностей XML (CVE-2025-8355), также
|19.08.2025
|
В файерволлах Cisco найдена десятибалльная уязвимость
в своей системе Secure Firewall Management Center (FMC), предназначенной для управления фаерволами. Уязвимость непосредственно затрагивает подсистему RADIUS и в случае успешной эксплуатации обе
|13.08.2025
|
В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством
ноутбуков Dell Обнаружены следующие уязвимости: CVE-2025-25050 (оценка по шкале CVSS: 8,8 балла) - уязвимость записи за пределами выделенного буфера памяти, которая может привести к записи за
|12.08.2025
|
Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей
пользователей устаревших версий Windows (с самых ранних и до Windows 10, Windows 11 включительно). Уязвимость удаленного выполнения кода в Microsoft SharePoint — CVE-2025-53770 (CVSS — 9,8) По
|08.08.2025
|
Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR
ию атак на российские компании, об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь они используют уязвимость WinRAR, самого популярного архиватора. В июле–начале августа 2025 г. Paper Werewol
|08.08.2025
|
Кибершпионы Paper Werewolf используют для атак уязвимости в WinRAR
язвимостями. Используя RAR-архивы, атакующие преследовали сразу две цели: не только эксплуатировали уязвимости в WinRAR для установки ВПО, но и увеличивали шансы на то, что фишинговое письмо пр
|08.08.2025
|
В защитном софте Trend Micro нашли критическую уязвимость, от которой нет защиты
льзуют систему Apex One, уведомили о необходимости немедленно защититься от активно эксплуатируемой уязвимости в этой платформе. Патча, впрочем, пока нет. Apex One - это защитная система, предн
|05.08.2025
|
«Информзащита»: кибератаки с перехватом доступа к системной памяти увеличились почти вдвое
Сегодня злоумышленнику не обязательно быть техническим специалистом – достаточно арендовать готовый эксплойт или использовать чужую наработку», – сказал руководитель направления анализа защищен
|05.08.2025
|
Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint
екоторые из них уже активно эксплуатируются. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. WinRAR: Уязвимость удаленного выполнения кода через обход каталогов (CVE-2025-6218 | BDU:2025-07480)
|05.08.2025
|
Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы
ьзу версии о компрометации учетных данных со стороны операторов Akira: нельзя исключать и того, что уязвимость в действительности представляет собой неудаленные после отладки универсальные логи
|01.08.2025
|
Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux
Все цвета невидимости Критическая уязвимость в SAP NetWeaver, отслеживаемая как CVE-2025-31324, была использована хакерами для
|31.07.2025
|
Эксперты по кибербезопасности нашли критические уязвимости в приложениях для объявлений
, что в случае атаки на приложение, их персональные данные могут быть похищены. Помимо этого, такая уязвимость создает возможности для массовых атак, так ключи API, приватные ключи, другие секр
|30.07.2025
|
R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM
атически обновляются, что обеспечивает актуальность и полноту представленной информации. Для каждой уязвимости предоставляется подробное описание, включая информацию на русском языке, рекоменда
|25.07.2025
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила, что массовые кибератаки на Microsoft SharePoint связаны с уязвимостью пятилетней давности
ского») изучили масштабную кибератаку на серверы Microsoft SharePoint. Специалисты проанализировали эксплойт ToolShell, который использовали злоумышленники, и выявили его сходство с эксплойтом
|25.07.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог закрыть опасную уязвимость в Windows
Эксперт PT SWARM Сергей Близнюк обнаружил уязвимость CVE-2025-47955, затронувшую 37 продуктов Microsoft. В частности, угроза распространялась на актуальные десктопные и серверные редакции Windows, что создавало риски для организаций. У
|25.07.2025
|
В FortiOS найдена уязвимость, которая позволяет перехватывать учетные данные
в и специалист PT Expert Security Center (PT ESC), Positive Technologies Владислав Дриев обнаружили уязвимость CVE-2024-32122 в операционной системе FortiOS. Она позволяет злоумышленнику с прив
|23.07.2025
|
Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo
Разработчик российской системы видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo исправил в программном сервере уязвимость (BDU:2025-07296, CVSS 4.0: 9.3), которая, согласно шкале CVSS, имела критический у
|22.07.2025
|
Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи
С пометкой «срочно» Хакерские группировки начали интенсивно эксплуатировать уязвимость нулевого дня в Microsoft SharePoint Server, которой присвоен индекс CVE-2025-53770
|22.07.2025
|
Решения Bi.Zone предотвращают эксплуатацию новых критических уязвимостей в Microsoft SharePoint
В Microsoft SharePoint выявлены уязвимости CVE-2025-53770 и CVE-2025-53771. Они позволяют неаутентифицированному пользователю
|21.07.2025
|
Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером
Тихой сапой Уязвимость в Apache HTTP Server, датированная 2021 г., стала мишенью для масштабной кампании
|16.07.2025
|
Эксперты «Нейроинформ» выявили ключевые уязвимости среднего бизнеса по итогам II квартала 2025 года
шли отсутствие механизмов противодействия подбору учётных записей и паролей (58%), использование уязвимого ПО (19%) и ошибки конфигурации (15%). Также было зафиксировано много случаев такой известной уязвимости, как использование данных из утечек для получения доступа к сервисам компании. Отсутствие механизмов противодействия подбору логинов и паролей является серьезной проблемой. Более пол
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.