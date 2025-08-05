Разделы

|

Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы

Вероятнее всего, речь идет об использовании неизвестной пока уязвимости в файерволлах. Но нельзя исключать и версию об использовании краденых реквизитов доступа, - они, очевидно, находятся в активной ротации в даркнете.

На красном мотоцикле

С конца июля аппаратные файерволлы SonicWall все чаще становятся целью для шифровальщика Akira. По данным специалистов компании Arctic Wolf, речь может идти о серийной эксплуатации уязвимости нулевого дня.

Вымогатель Akira впервые был замечен в марте 2023 г. За последние два года его операторы выложили на своем сайте «утечек» в даркнете данные, выведенные из 300 организаций. Та же группировка взяла на себя ответственность за атаки на такие масштабные цели, как представительства автоконцерна Nissan в Океании и Австралии, корпорацию Hitachi и Стэнфордский университет. По данным ФБР, уже к апрелю 2024 г. операторы Akira добились от своих жертв выплат свыше $42 млн.

Исследователи Arctic Wolf Labs указывают, что с 15 июля им удалось зафиксировать несколько успешных атак, в результате которых злоумышленники получили несанкционированный доступ к файерволлам SonicWall через SSL VPN-подключения. Версия использования неизвестной уязвимости пока остается основной. Но нельзя пока исключать и того, что в руки злоумышленников могли попасть реквизиты доступа администраторов этих устройств. В публикации Arctic Wolf говорится, что нельзя исключить и атаки методом перебора и словарные атаки.

hackerhackera700.jpg
Photo by AltumCode on Unsplash
Участились атаки на файерволлы SonicWall со стороны вредоноса Akira

Во всех случаях злоумышленники сразу же запускали шифрование данных. Этот паттерн наблюдается с октября 2024 г., что указывает на продолжающуюся целевую кампанию.

В исследовании Arctic Wolf говорится, что операторы Akira использовали виртуальные частные серверы (VPS) для аутентификации в VPN. Легитимные VPN-подключения обычно исходят с IP-адресов обычных провайдеров широкополосного интернета.

Исследование кампании продолжается и, как только дополнительная информация станет известна специалистам по защите, она будет обнародована.

Излюбленная цель

В связи с тем, что речь, вероятнее всего, идет об уязвимости нулевого дня в продуктах SonicWall, специалисты Arctic Wolf рекомендуют администраторам временно отключить SSL VPN-сервисы в файерволлах SonicWall. Также следует усилить защиту легитимного доступа, активировать мониторинг конечных устройств и блокировку VPN-аутентификации с хостинговых провайдеров.

Отчет Arctic Wolf опубликован всего через неделю после того, как компания SonicWall предупредила клиентов о необходимости срочного обновления устройств серии SMA 100 из-за критической уязвимости (CVE-2025-40599), которая может быть использована для запуска произвольного кода на незащищенных устройствах.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

По информации компании, для эксплуатации уязвимости CVE-2025-40599 злоумышленнику потребуются права администратора; на момент публикации свидетельств активной эксплуатации этого «бага» не было.

Однако SonicWall настоятельно рекомендует обеспечить всю необходимую защиту устройствам SMA 100, поскольку те уже становились мишенью для хакеров, пытающихся установить руткит OVERSTEP. «Злоумышленники в этих случаях использовали краденые учетные данные, а это значит, реквизиты доступа к файерволлам SonicWall - это ходовой товар в даркнете» — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ,.

«Это можно считать и аргументом в пользу версии о компрометации учетных данных со стороны операторов Akira: нельзя исключать и того, что уязвимость в действительности представляет собой неудаленные после отладки универсальные логин и пароль», — добавил Зайцев.

SonicWall настоятельно рекомендует владельцам виртуальных и физических устройств SMA 100 проверить наличие признаков компрометации (IoC), указанных в отчете Google Threat Intelligence Group. Администраторам следует проанализировать журналы на предмет несанкционированного доступа или подозрительной активности и немедленно связаться с технической поддержкой SonicWall при выявлении следов атаки.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Перед присоединением к ВТБ «Почта Банк» сменил куратора ИТ

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора

Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще