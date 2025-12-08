Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Тихий океан Океания

Тихий океан - Океания

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран 1
05.12.2025 В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы 1
02.10.2025 40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10 1
05.08.2025 Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы 1
09.06.2025 Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi 1
13.02.2025 «МегаФон»: Россия привлекает больше иностранцев 1
21.01.2025 Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры 1
28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 1
22.10.2024 «МегаФон»: россияне стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон 1
10.09.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе управления обучением Moodle 1
23.04.2024 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира 1
11.04.2024 МТС запустила первый экосистемный магазин 1
04.03.2024 Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира 1
10.01.2024 UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
07.11.2023 Исследование «Руссофт»: Краткий обзор состояния экспорта программного обеспечения из России 1
12.07.2022 Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT 1
29.09.2021 Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев 1
16.09.2020 Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела 1
09.04.2020 Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе 1
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
28.06.2019 «Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента 1
28.08.2018 Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии 1
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии 1
24.05.2016 Новые системы хранения данных EMC создавали программисты из России 1
01.04.2015 Fujitsu обновила свою партнерскую программу Select 1
25.12.2014 Марки: анонс продукции на январь 2015 г. 1
04.06.2014 Главой Ericsson в регионе Северная Европа и Центральная Азия назначена Шарлотта Сунд 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
05.11.2013 PlayStation 4 в России 1
06.08.2013 Офисные сотрудники стали главной «мишенью» спамеров во втором квартале 2013 г. 1
01.07.2013 Россия потеряла 11 позиций в мировом рейтинге инновационности стран 1
26.11.2012 Основными проблемами развития российского рынка М2М являются высокие тарифы и плохая связь 1
07.11.2012 Orange развернул облачное решение для поддержки национального вида спорта Австралии 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
13.04.2012 «Акадо» расширяет пакет HD-каналов 1
12.03.2012 В домашних сетях «Эт Хоум» появился сервис «Городской телефон» 1
25.05.2011 Секрет древнего торгового пути открыли перья киви 1
28.03.2011 Почти 200 операторов в мире инвестируют в LTE 1
01.03.2011 Регистратор Reg.ru поддержал подключение IPv6-адресов в доменах «.РФ», .RU и .SU 1

Публикаций - 83, упоминаний - 83

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 6
Microsoft Corporation 25236 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Vodafone Group 1394 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 4
Broadcom - VMware 2490 3
Apple Inc 12628 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
Samsung Electronics 10625 2
SAP SE 5426 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ростелеком 10306 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Intel Corporation 12541 2
8983 2
Oracle Corporation 6867 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Dell EMC 5092 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
AT&T Inc 1697 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Google LLC 12255 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 2
HP Inc. 5761 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 1
NVI 7 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
Летограф - Letograf 80 1
Funcom 105 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 30 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Sony BMG 185 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Daikin Industries 46 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Солидарность 0 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 16 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
МСК - Международная строительная компания 3 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 3 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Bharti Enterprises Group 56 1
Hallmark 19 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Газпром ПАО 1416 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Газпром нефть 670 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
SoftBank Group 270 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 292 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 264 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 3
Apple iPhone 6 4862 5
Mozilla Firefox - браузер 1918 4
Opera Browser - Браузер 1033 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
Apple Safari - браузер 875 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Games Workshop - Warhammer Online 91 2
RAD IPmux TDMoIP-шлюз 7 2
Google Android 14679 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
Sony Playstation Dualshock 26 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Dell EMC VNX 42 1
Microsoft Windows 11 712 1
Sony Playstation Network - PSN 201 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Reflexes - e-Reflexes DECT-телефоны 4 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 115 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 203 1
Умное Подмосковье - SmartMosReg 1 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
МТС Premium 54 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
Foxconn - Linksys Voice System - LVS 3 1
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 2
Арлазаров Владимир 270 2
Громов Иван 102 1
Пирогов Алексей 29 1
Громыко Алексей 2 1
Воскобойников Александр 8 1
Маландин Александр 1 1
Лосев Сергей 46 1
Юргелас Мария 41 1
Лановенко Валерий 46 1
Шелястина Елена 15 1
Истомин Максим 26 1
Виноградов Павел 31 1
Пастернак Борис 6 1
Энгельс Фридрих 8 1
Гудкова Дарья 11 1
Жуланов Евгений 11 1
Бриль Денис 13 1
Обаева Алма 9 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Lambert David - Ламберт Дэвид 1 1
Закурдаев Сергей 3 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 30 1
Андреев Борис 2 1
Балун Харитон 2 1
Исайкин Анатолий 2 1
Kaplan Robert - Каплан Роберт 8 1
Wibergh Johan - Виберг Йохан 2 1
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 1
Sund Charlotta - Сунд Шарлотта 4 1
Čapek Karel - Чапек Карел 5 1
Адливанкин Борис 1 1
Gray Stuart - Грей Стюарт 1 1
Арсеньев Игорь 5 1
Борзов Андрей 23 1
Ibrahim Rafiah - Ибрагим Рафайа 1 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 11 1
Fitzhugh Justin - Фитцхью Джастин 3 1
Saba Sam - Саба Сэм 2 1
Животовский Лев 1 1
Европа 24634 49
Азия - Азиатский регион 5748 43
Африка - Африканский регион 3570 39
Россия - РФ - Российская федерация 156831 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 26
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 24
Ближний Восток 3030 23
Америка Южная 868 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 18
Япония 13547 16
Индия - Bharat 5697 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
Америка Латинская 1880 12
Германия - Федеративная Республика 12936 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Франция - Французская Республика 7975 8
Южная Корея - Республика 6858 8
Финляндия - Финляндская Республика 3658 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 8
Новая Зеландия 731 8
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Украина 7793 7
Америка - Американский регион 2188 7
Казахстан - Республика 5792 6
Швеция - Королевство 3715 6
Польша - Республика 2001 6
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Италия - Итальянская Республика 4429 5
Венгрия 849 5
Европа Западная 1492 4
Бразилия - Федеративная Республика 2450 4
Израиль 2784 4
Ирландия - Республика 1025 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 4
Эстония - Эстонская Республика 758 4
Азия Восточная 182 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 2
Английский язык 6876 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
CNews TV 747 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
BleepingComputer - Издание 410 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Scientific American 80 1
CNews Инноваторы 39 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
IGN 54 1
MMORPG.com 19 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
AP - Associated Press 2006 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Ведомости 1233 1
FT - Financial Times 1259 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
IDC - International Data Corporation 4943 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
Gartner - Гартнер 3608 2
Net Applications 127 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat/MDR 70 1
Consumer Reports 39 1
Berg Insight 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
IoT Analytics 5 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Counterpoint Research 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова - Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова 1 1
Griffith University - Университет Гриффита 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
HERE Technologies - NAVTEQ Global LBS Challenge 2 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
ESNC - European Satellite Navigation Competition 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще