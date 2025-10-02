40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10

Около 40% пользователей Windows не смогут обновиться до Windows 11 из-за технических ограничений, что вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций и ставит под угрозу безопасность пользователей.

Предел терпения

Некоммерческая организация US Public Interest Research Group (PIRG), которая занимается лоббированием вопросов о защите прав потребителей, окружающей среды и демократических процессов – отправила в Microsoft письмо против прекращения бесплатной поддержки Windows 10, которое ожидается 14 октября 2025 г.

Его подписали 382 ремонтные компании и некоммерческие организации, а также 83 избранных представителей штатов, 19 библиотек и представителей школ и 49 организаций по защите прав потребителей. Из наиболее известных и влиятельных организаций: Repair.org, Repair.eu, Consumer Reports, iFixit, Restart Project, Halte à l’Obsolescence Programmée.

Петиция, направленная PIRG в Microsoft собрала более 16 000 подписей граждан США. А петиция французской организации Stop Planned Obsolescence с теми же требованиями – собрала более 44 000 подписей.

Также письмо направила и организация Consumer Reports (некоммерческая организация, занимающаяся тестированием товаров и журналистскими расследованиями, ориентирующаяся на права потребителей): «Consumer Reports обеспокоена решением Microsoft прекратить бесплатную поддержку Windows 10 в следующем месяце.

Это решение оставит миллионы потребителей, у которых компьютеры несовместимы с Windows 11, в затруднительном положении и заставит их заплатить 30 долларов за годовое продление поддержки, потратить сотни долларов на новый компьютер с Windows 11 или ничего не делать и наблюдать, как безопасность и функциональность их компьютеров со временем ухудшаются», — пишет организация.

По данным Statcounter, в сентябре 2025 г. доля Windows 10 на глобальном рынке составляла около 40,84%, а доля существующей на рынке четыре года Windows 11 – 49,05% среди всех ОС семейства Windows.

Суть претензии

Скорое прекращение поддержки Windows 10 вызвало бурную реакцию правозащитников и экологических движений. Кроме того, оно влияет на кибербезопасность множества пользователей, ведь будут прекращены обновления безопасности.

«Около 40% используемых в настоящее время компьютеров не могут быть обновлены до Windows 11, даже если пользователи этого хотят», – говорится в письме от PIRG.

Проблема в том, что Windows 11 требует наличие модуля Trusted Platform Module (TPM) 2.0 – аппаратного решения безопасности, которое устанавливается на компьютеры, выпускаемые лишь около пяти лет. В связи с чем, установка последней версии Windows невозможна, хоть и существуют обходные пути, но их работа может быть заблокирована в последующих обновлениях Windows 11.

Исходя из этой ситуации компанию Microsoft обвиняют в запланированном устаревании и стимуляции к покупке новых компьютеров и новой операционной системы Windows 11. При этом – многие люди и организации не могут себе позволить столь регулярное обновление компьютеров и покупку новой операционной системы.

«Отключение сотен миллионов компьютеров наносит огромный вред потребителям, окружающей среде и общественной безопасности. Проще говоря, ещё никогда не было такого количества компьютеров, лишенных поддержки в одночасье», — сказал руководитель компании PIRG за право на ремонт Натан Проктор (Nathan Proctor).

Проблема темпа обновления техники

По данным доклада ООН от 20 марта 2024 г. на тему роста электронных отходов – они растут в пять раз быстрее, чем их возможно перерабатывать. Последние исследования показывают, что проблема, с электронными отходами, будет только обостряться. Менее половины стран мира внедряют и обеспечивают соблюдение мер по борьбе с этой проблемой, это вызывает тревогу в связи с необходимостью принятия разумных правил для увеличения объемов сбора и переработки отходов.

Так, в Европе на душу населения образуется около 17,6 кг электронных отходов, а перерабатывается лишь 7,5 кг. В Америке этот показатель составляет 14,1 кг и 4,2 кг соответственно. В Океании – 16,1 кг и 6,7 кг. Заключением доклада был призыв к разумному потреблению, вопрос запланированного устаревания и внедрение способов переработки таких отходов.

Активисты со стороны защитников прав потребителей, а также защитников окружающей среды и так были недовольны ситуацией с запланированным устареванием и навязываемым потреблением. Ситуация с Windows 11 – возможно станет переломным моментом в борьбе с этим явлением, предоставляя качественные товары, пригодные к ремонту, без потенциального «превращения в кирпич» очередным обновлением. Однако эта ситуация влияет и на общую кибербезопасность пользователей, которые будут лишены обновлений безопасности.