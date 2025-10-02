Consumer Reports

Разделы

02.10.2025 40% ПК никогда не смогут обновиться до Windows 11. Десятки тысяч пользователей требуют продолжить поддержку Windows 10 1
19.08.2022 В Сеть выложена гигантская база данных бесплатного VPN с данными о пользователях, посещавших «сомнительные» сайты 1
09.12.2021 Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки 1
27.05.2019 Почему DevOps-инженеры стали самыми востребованными специалистами ИТ-рынка 1
29.08.2017 История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple? 1
18.07.2017 Экс-топ-менеджер Apple предрек провал будущего iPhone 1
23.12.2016 Новый MacBook Pro впервые не рекомендован к покупке 1
22.07.2016 Samsung признала брак в своих «суперзащищенных» флагманских смартфонах 1
11.07.2016 Защищенный смартфон Samsung провалил тест на водоупорность 1
06.11.2013 iPhone 5s провалил схватку с главными конкурентами по времени работы батареи 1
17.10.2013 Новые iPhone уступили Android-смартфонам по времени автономной работы 1
23.09.2013 BlackBerry увольняет тысячи работников на фоне миллиардного убытка 1
23.08.2013 Эксперты рекомендуют не покупать новый планшет Google 1
19.07.2013 Ford серьезно обновляет прошивку гибридов 1
30.05.2013 Samsung представил мини-версию Galaxy S4 1
22.05.2013 Samsung Galaxy S4 признан лучшим смартфоном. iPhone 5 не попал в Топ-3 1
25.02.2013 Trend Micro представила новую платформу мобильной безопасности для Android с функциями защиты Facebook-аккаунтов 1
09.10.2012 Бывший критик iPhone назвал iPhone 5 «одним из лучших смартфонов на рынке» 1
28.12.2011 iPhone 5 будет сделан из металла и резины 1
09.11.2011 Apple решила главную проблему iPhone 1
28.02.2011 В iPhone 4 для Verizon обнаружились старые проблемы с антенной 1
18.01.2011 Смартфон iPhone 4 снова попал под шквал критики 1
19.11.2010 Panasonic представила 103-дюймовый плазменный телевизор 1
03.11.2010 Аналитики считают плазменные телевизоры подходящими для 3D-фильмов 1
18.07.2010 Проблемы iPhone 4: подробности "антенного" скандала 1
15.07.2010 Apple проведет внеочередную пресс-конференцию по поводу iPhone 4 1
14.07.2010 Отзыв iPhone 4 может стоить Apple $1,5 млрд 1
14.07.2010 Отзыв iPhone 4 может стоить Apple $1,5 млрд 1
13.07.2010 Тестеры не рекомендуют покупать iPhone 4 1
13.07.2010 Эксперты не рекомендуют покупать iPhone 4, а Apple удаляет ссылки на их мнение 1
05.11.2008 Amazon.com и B&H стали лучшими онлайн-магазинами электроники 1
05.11.2008 L.L. Bean, Zappos и Lands' End признали лучшими онлайн-магазинами одежды 1
20.12.2007 Корпорации бегут с рынка проекционных ТВ 1
21.11.2007 США: 42% жителей будут делать покупки в онлайн-магазинах 1
06.11.2007 Гарантия на ЖК- и плазменные ТВ не нужна 1
01.11.2007 FTC собирается штрафовать распространителей spyware 1
09.08.2006 Интернет-мошенники предлагают доступ к файлам КГБ 1
24.05.2000 Аналитики предлагают методы спасения онлайновых магазинов, стоящих на грани разорения 1

Apple Inc 12462 15
Samsung Electronics 10507 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 4
Google LLC 12109 4
Microsoft Corporation 25077 3
Sony 6596 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 3
Dell EMC 5061 2
LG Electronics 3659 2
Toshiba Corporation 2940 2
Hitachi - Хитачи 1474 2
Philips 2069 2
HTC Corporation 1501 2
AT&T Inc 1689 2
Lenovo Motorola 3511 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
JVC Kenwood 416 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 2
NetApp - Network Appliance 644 1
Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
Huawei 4124 1
Lenovo Group 2325 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2082 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5712 1
HP Inc. 5728 1
AMD - Advanced Micro Devices 4413 1
Acer Group - Acer Inc 2625 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 419 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Sophos - SophosLabs 421 1
Trend Micro 622 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Puppet 27 1
Cloudflare 127 1
CyberGhost VPN 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5164 1
Dell Technologies - Dell Computer 2146 1
DORA - DevOps Research and Assessment 1 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 54 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1193 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ford 419 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2231 1
Резонанс НПП 379 1
Costco Wholesale Corporation 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 436 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 278 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 213 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2328 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7305 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2351 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3886 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12820 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4765 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3911 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6539 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6206 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1891 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1327 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5058 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1529 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4300 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2608 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2218 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 331 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13385 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2360 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 16
Apple iPhone 4 788 13
Google Android 14512 10
Apple iOS 8145 5
Apple iPhone 5 774 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5086 5
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 4
Apple iPad 3905 3
Apple Siri - Голосовой помощник 412 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 3
Google Play - Google Store - Android Market 3396 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
Kaspersky VPN 4 2
BlackBerry Z 30 2
HTC One - серия смартфонов 187 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 2
Le VPN 6 2
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 72 2
Apple MacBook Pro 532 2
Samsung Galaxy 985 2
Microsoft Windows 16160 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Microsoft Windows 10 1851 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 1
Microsoft Surface - Планшет 437 1
Microsoft Office 3899 1
Intel x86 - архитектура процессора 1958 1
Samsung Galaxy Note 696 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2844 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Apple iPhone 8 185 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPhone 2G 41 1
Apple Touch ID 287 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 731 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 150 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 2
Kumar Ashok - Кумар Ашок 17 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Nazarovas Aras - Назаровас Арас 1 1
Dubberly Hugh - Дюбберли Хью 1 1
Schumer Charles - Шумер Чарльз 7 1
Schwartz Ari - Шварц Ари 4 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Nair Raj - Радж Наир 3 1
Leibowitz John - Лейбовиц Джон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 17
Россия - РФ - Российская федерация 153796 4
США - Нью-Йорк 3140 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
США - Калифорния - Купертино 272 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Швеция - Королевство 3661 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
США - Калифорния 4751 1
США - Вашингтон - Редмонд 234 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Европа 24540 1
Америка - Американский регион 2183 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
Канада 4958 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 1
Apple Antennagate 8 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
Образование в России 2493 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1327 1
Английский язык 6832 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2435 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1903 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1781 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 266 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 788 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1532 1
Паспорт - Паспортные данные 2693 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2890 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1125 1
Watergate scandal - Уотергейтский скандал - политический скандал в США 1972-1974 годов 2 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2610 1
Видеокамера - Видеосъёмка 703 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - Нигерийские письма - Афера 419 24 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5514 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5989 3
PhoneArena 74 2
The Register - The Register Hardware 1665 1
Bloomberg 1372 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
Engadget - Блог о технологиях 423 1
DigiTimes - Издание 1321 1
Gizmodo 131 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Известия ИД 688 1
Silicon 488 1
CyberNews 11 1
Strategy Analytics 284 1
NPD DisplaySearch 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
NPD Group 140 1
Gartner - Гартнер 3593 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
