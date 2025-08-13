Sophos - SophosLabs

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender опулярные. Также ему не составит труда уничтожить EDR-системы детектирования угроз и реагирования на них (Endpoint Detection and Response). В числе решений, с которыми вредонос может справиться, есть Sophos и Bitdefender. Полный список не приведен. Российские наработки тоже не устоят перед ним – TechRadar пишет, что он обходит защиту, реализованную на основе продуктов «Лаборатории Касперско

Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами Тихоокеанский рубеж без монстров и роботов Британский вендор средств защиты информации Sophos опубликовал отчет под названием Pacific Rim («Тихоокеанский рубеж»), в котором повествуется о пятилетнем противостоянии с некими китайскими акторами, настойчиво атаковавшими сетевые устр

Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв Новая группировка хакеров Специалисты Sophos раскрыли методы кибератак группы Mad Liberator на примере одного исследуемого ИТ-инцидента. В середине августа 2024 г. был опубликован отчет на сайте Sophos. Команда реагирования

Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать ProxyLogon и россыпь скриптов Эксперты компании Sophos выявили новый шифровальщик, который атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается распространиться на всю сеть. Шифровальщик Epsilon Red запускает более десятка скриптов, прежде

Хитрый троян научился перезагружать Windows, чтобы избежать антивирусов Подальше от антивирусов Эксперты по безопасности компании Sophos обнаружили новый шифровальщик, который использует грубый, но действенный способ обхода

Обновление знаменитого антивируса «вырубило» большой колл-центр и тысячи ПК по всему миру После установки на прошлой неделе обновления прошивки 4.0.2.3 для интернет-шлюза Sophos, по всему миру вышли из строя тысячи ПК, а в Австралии ушел в офлайн колл-центр крупной компании, сообщило издание The Register. Название компании не уточняется. Интернет-шлюз предназнач

Sophos Mobile Control 3.0 обеспечивает безопасное использование сотрудниками Android-устройств Компания Sophos представила новую версию своего решения для управления мобильными устройствами (MDM) —

Sophos EndUser Protection обеспечивает безопасность всех устройств сотрудников Компания Sophos представила Sophos EndUser Protection — новый подход к лицензированию программн

Вышел Kerio Workspace 2.0 c интегрированным антивирусом Sophos для совместной работы над проектами в СМБ ies объявила о выпуске новой версии Kerio Workspace, оптимального продукта для организации совместной работы в СМБ. Kerio Workspace версии 2.0, содержащий интегрированный антивирусный движок компании Sophos, также включает новый агент по синхронизации файлов Kerio Workspace Client, который позволяет пользователям мгновенно распространять все изменения, внесенные локально, на файлы, хранящие

Вирусы и антивирусы заинтересовались компьютерами Apple Компания Sophos, один из ведущих производителей программного обеспечения для защиты информации, объявила о выпуске бесплатного антивируса для платформы Mac. Ранее пользователи Mac уже могли воспользоват

Sophos выпустила бесплатный антивирус для Mac Компания Sophos, один из ведущих производителей программного обеспечения для защиты информации, объявила о выпуске бесплатного антивируса для платформы Mac. Ранее пользователи Mac уже могли воспользоват

Ответ Microsoft: тесты Sophos Labs относительно Windows 7 некорректны Корпорация Microsoft опубликовала официальный ответ на результаты теста от Sophos Labs, который доказывал слабую защищенность Windows 7 от заражений троянами. Представи

Sophos представила в России решения для защиты почтового и веб-трафика «ДиалогНаука», платиновый партнер компании Sophos, начала поставки в Россию программно-аппаратных комплексов Sophos WS1000, предн

Sophos проведет IPO Компания Sophos планирует публично разместить свои ценные бумаги на одной из торговых площадок в 2009 г. Наиболее вероятно, что компания проведет IPO на лондонской бирже или на площадке Nasdaq, Нью-Йорк

Sophos, Trend Micro и Symantec стали лидерами «Магического квадранта» рисутствуют четыре «ниши», в которых размещены названия компаний-участников исследования. Компании каждой «ниши» получили определенный «титул». Например, к категории «лидеров» (leaders) были отнесены Sophos, Trend Micro, Symantec, McAffe. В категорию «перспективных» (visionaries) попали IBM, Panda Security, Check Point Software Technologies, Kaspersky Lab, LANDesk, BigFix. К «нишевым игрока

Sophos защитила «Гипросвязь» от вирусов и спама Компания «ДиалогНаука», системный интегратор, дистрибьютор и разработчик решений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в систему компании «Гипросвязь» продуктов Sophos Anti-Virus и Sophos PureMessage. Таким образом, российский институт проектирования средств связи и генеральный проектировщик холдинга «Связьинвест» усилил защиту своей корпоративн

Sophos выпустила новое «оружие» для борьбы со спамом Sophos представила новое решение для борьбы со спамом. Оно обеспечивает пользователям более мощную защиту от нежелательной корреспонденции. Sophos, компания, занимающаяся системами ИТ-безопасности, объявила о добавлении Sophos eXtensible Lists (SXL) к ее решениям безопасности и контроля электронной почты. SXL существенно улу

Sophos: количество вредоносных сайтов в России удвоилось с июля В ноябре Китай по-прежнему оставался наиболее популярным местом нахождения вредоносных сайтов, утверждает Sophos в ноябрьском обзоре вредоносной активности. На его долю приходится 55% от общего числа зараженных сайтов по всему миру. США снова вышли на второе место с 20%, а Россия перешла со второго

Sophos защитит СМБ от почтовых утечек: новый Security Suite Британская ИБ-компания Sophos представила новую версию защитного пакета для малого бизнеса, Security Suite SBE 2.5.

Почтовые фильтры Sophos защитят от вирусов, спама и утечек данных Британская ИБ-компания Sophos представила новые версии аппаратных почтовых фильтров, Sophos Email Appliance E

«Кредит Европа Банк» выбрал защиту антивируса Sophos ений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в ЗАО «Кредит Европа Банк» комплексного решения Sophos Endpoint Security с пакетом лицензий на 3000 компьютеров. Теперь все сотрудники «Креди

Sophos проведет IPO Британская антивирусная компания Sophos намеревается провести первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exch

Sophos готовится к IPO на лондонской бирже Британская антивирусная компания Sophos планирует первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exchange. О намерении провести IPO компания заявила сегодня, 7 ноября 2007 г. В результате она получит до £100 млн.,

Sophos представит проактивную защиту для Leopard Сегодня, 30 октября 2007 г., Sophos объявила о поддержке новой операционной системы Mac OS X 10.5 Leopard, вышедшей в пятницу, 26 октября, в пакете Endpoint Security and Control. Антивирусный пакет, поддерживающий Windows,

Sophos: обычные сотрудники опаснее мобильных «Особенно тревожит тот факт, что многие компании не обращают внимания на ненадежные компьютеры, подключенные к их сети во время рабочего дня или даже круглые сутки», - отметил технический консультант Sophos Грэм Клули (Graham Cluley).

Новая защита от Sophos: контроль доступа к корпоративным ресурсам Sophos представила новую функцию продукта Sophos Endpoint Security and Control, предотвращающую доступ из интернета к корпоративным компьютерам при помощи так называемых утилит удаленного администрирования, таких, как RealVNC, Radmin и

Sophos закрыла две уязвимости в антивирусном движке обновления антивирусного движка и приложения Anti-Virus с устранением двух уязвимостей, позволявших обойти проверку на вирусы некоторых файлов и внедрить JavaScript в HTML-отчет. Антивирусный движок Sophos до версий 2.49.0 при проверке архивов CAB, LZH и RAR пропускает некоторые из них, если в архив внесены изменения, делающие его нестандартным. Распаковка измененных файлов архиваторами, т

Sophos устранила две DoS-уязвимости в антивирусном движке ервая вызывает бесконечный цикл при попытке обработки исполняемых файлов, сжатых упаковщиком UPX. Вторая также вызывает бесконечный цикл, но при обработке архивов BZip. Движок используется в продукте Sophos Anti-Virus, включая Small Business Edition, для Windows и Linux.

Sophos: трояны прячутся в фотографиях знаменитостей фии» инцидентов, связанных со знаменитостями – Николь Кидман, Милой Йовович, Анжелиной Джоли и Натали Портман, содержащиеся во вложениях к спаму, содержат трояны NTRootK-BY и Agent-FVT, предупреждает Sophos. Специалисты компании отследили массовую рассылку таких писем с вложениями amazing.zip и shocking.zip. «Эти письма маскируются под материалы о знаменитостях для взрослых, искушая неопытн

Sophos: более 50% взломанных серверов в 2007 г. работали под Apache щих под Apache, может породить большое количество проблем для пользователей, утверждает компания ИБ Sophos. Из всех взломанных и инфицированных в первом полугодии серверов 51% работали под упра

Sophos: инфицированных сайтов стало в 6 раз больше Почти 30 тыс. инфицированных сайтов обнаруживают специалисты Sophos каждый день, сообщила компания. В начале года это число было в 6 раз меньше. Из 29700 вредоносных сайтов более половины (53%) находятся в Китае. Однако лишь каждый пятый сайт, содержащий

Sophos: троянам-шпионам не место в полиции Использование правительством шпионских программ для слежки за преступниками может «принести больше вреда, чем пользы», считает старший технический консультант британской антивирусной компании Sophos Грэм Клюли (Graham Cluley). По крайней мере, компания не намерена помогать властям в этом начинании. «Власти, занятые борьбой с компьютерной преступностью, должны предельно осторожно обр

Sophos: США — главный источник спама США по-прежнему остаются основным источником спама в мире, почти в 2,5 раза опережая Китай, утверждает Sophos в докладе за II квартал. Из США с апреля по июнь было отправлено 19,6% всего спама, из Китая — 8,4%, из Южной Кореи — 6,5%. Россия находится на восьмом месте с 3,1% между Францией (3,3%)

Американская сеть ресторанов Hooters выбрала решение Sophos «ДиалогНаука», официальный партнер Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, работающая в области ИБ, объявила, что расположенная в Атланте популярная франчайзинговая сеть ресторанов Hooters of America выбрала решен

Sophos бросает вызов McAfee и Symantec: новое ИБ-решение для компаний «ДиалогНаука» сообщает, что компания Sophos, мировой лидер в области ИБ и средств контроля, объявила о выпуске решения Sophos Endpoint Security and Control 7.0, которое обеспечивает защиту от вредоносных программ в соответс

GE выбрала решение Sophos: управление ИБ «ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, мировой лидер в области ИБ и контроля, объявила о завершении работы над соглашением с GE, одним из мировых брендов. В соответствии с этим

Sophos: ежедневно заражается до 9,5 тыс. веб-страниц лено огромным всплеском атак 1 мая, совпавшим с первомайскими праздниками в Европе. В течение этих 24 часов атаки Sober насчитывали почти 70% всего инфицированного почтового трафика, зафиксированного Sophos. Данные, собранные глобальной сетью станций мониторинга Sophos показывают, что инфицированные веб-страницы по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для правительственных и

Sophos учла замечание EduGeek: исправлена ошибка в антивирусе Британская компания ИТ-безопасности Sophos извинилась перед сайтом школьных ИТ-специалистов, EduGeek, за попытки предъявить судеб

Новый блог по ИБ: SophosLabs расскажет все об угрозах Лаборатория британской компании ИТ-безопасности Sophos, SophosLabs, открыла блог по информационной безопасности - Sophos.com/blog. В н