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Sophos SophosLabs

Sophos - SophosLabs


08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать
11.12.2019 Хитрый троян научился перезагружать Windows, чтобы избежать антивирусов
29.06.2015 Обновление знаменитого антивируса «вырубило» большой колл-центр и тысячи ПК по всему миру
05.02.2013 Sophos Mobile Control 3.0 обеспечивает безопасное использование сотрудниками Android-устройств
15.01.2013 Sophos EndUser Protection обеспечивает безопасность всех устройств сотрудников
14.06.2012 Вышел Kerio Workspace 2.0 c интегрированным антивирусом Sophos для совместной работы над проектами в СМБ
03.11.2010 Вирусы и антивирусы заинтересовались компьютерами Apple
03.11.2010 Sophos выпустила бесплатный антивирус для Mac
11.11.2009 Ответ Microsoft: тесты Sophos Labs относительно Windows 7 некорректны
05.09.2008 Sophos представила в России решения для защиты почтового и веб-трафика
09.06.2008 Sophos проведет IPO
17.01.2008 Sophos, Trend Micro и Symantec стали лидерами «Магического квадранта»
17.12.2007 Sophos защитила «Гипросвязь» от вирусов и спама
12.12.2007 Sophos выпустила новое «оружие» для борьбы со спамом
05.12.2007 Sophos: количество вредоносных сайтов в России удвоилось с июля
21.11.2007 Sophos защитит СМБ от почтовых утечек: новый Security Suite
19.11.2007 Почтовые фильтры Sophos защитят от вирусов, спама и утечек данных
09.11.2007 «Кредит Европа Банк» выбрал защиту антивируса Sophos
08.11.2007 Sophos проведет IPO
07.11.2007 Sophos готовится к IPO на лондонской бирже
30.10.2007 Sophos представит проактивную защиту для Leopard
10.10.2007 Sophos: обычные сотрудники опаснее мобильных
26.09.2007 Новая защита от Sophos: контроль доступа к корпоративным ресурсам
07.09.2007 Sophos закрыла две уязвимости в антивирусном движке
27.08.2007 Sophos устранила две DoS-уязвимости в антивирусном движке
06.08.2007 Sophos: трояны прячутся в фотографиях знаменитостей
30.07.2007 Sophos: более 50% взломанных серверов в 2007 г. работали под Apache
26.07.2007 Sophos: инфицированных сайтов стало в 6 раз больше
23.07.2007 Sophos: троянам-шпионам не место в полиции
19.07.2007 Sophos: США — главный источник спама
11.07.2007 Американская сеть ресторанов Hooters выбрала решение Sophos
06.07.2007 Sophos бросает вызов McAfee и Symantec: новое ИБ-решение для компаний
19.06.2007 GE выбрала решение Sophos: управление ИБ
15.06.2007 Sophos: ежедневно заражается до 9,5 тыс. веб-страниц
30.05.2007 Sophos учла замечание EduGeek: исправлена ошибка в антивирусе
24.05.2007 Новый блог по ИБ: SophosLabs расскажет все об угрозах
27.04.2007 Sophos: трояны наступают
12.04.2007 Sophos: на США приходится около 20% спама
03.04.2007 Sophos: Netsky возглавил Топ-10 вредоносных программ марта
22.03.2007 Sophos: блоги и форумы утопают в порноссылках

Публикаций - 401, упоминаний - 449

Sophos упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23476 93
ДиалогНаука 235 65
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 63
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 57
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 54
Trend Micro 579 42
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1109 26
F-Secure 212 25
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 25
Dr.Web - Доктор Веб 1210 20
Aros SEQ - SEC Consult Services 1614 16
Bitdefender 150 16
Avast Software 161 15
Avira 57 14
Apple Inc 11170 14
Google LLC 10926 9
Yahoo! 3687 9
IBM - International Business Machines Corp 9189 9
Meta Platforms - Facebook 4337 8
Яндекс Agnitum - Агнитум 62 7
Check Point Software Technologies 711 6
PayPal 646 6
Webroot Software 31 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT 368 6
CA Technologies - Computer Associates 387 6
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 61 5
Twitter 2692 5
Sony 6480 5
Citrix Systems 783 4
Comodo Security Solutions - Sectigo 35 4
AOL Inc 1586 4
Fortinet 341 4
Cisco Systems 4869 4
ArcaBit 4 4
Oracle Corporation 6298 4
Adobe Systems 1503 4
Yandex - Яндекс 5651 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 4
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 4
HP Inc. 5514 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 138 4
eBay Inc 1597 3
Sony BMG 185 3
LinkedIn 582 3
Точка 3795 3
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
101Hotels.com 703 2
Россети Ленэнерго 2344 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
Лента - Сеть розничной торговли 1695 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Barclays 98 2
Visa International 1872 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 58 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 1
Amoco 6 1
Ford Motor 166 1
Восточный Банк 281 1
ВсеИнструменты.ру 222 1
EPIC Telecom Invest 199 1
Пробизнесбанк АКБ 132 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 12 1
Томскэнергосбыт - Томская энергосбытовая компания 6 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 1
Hilton Hotels & Resorts 32 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Совкомбанк Совесть 266 1
ConocoPhillips 20 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 1
Walgreens 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 7
Судебная власть - Judicial power 2086 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 430 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal 9 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 2
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 18 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 937 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 5 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Администрация Президента РФ 977 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 524 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6920 231
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19733 220
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 186
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Apple macOS X - Rhapsody 1508 8
Mozilla Firefox - браузер 1789 8
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Apple iPhone - серия смартфонов 6611 8
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Apple macOS 1705 8
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