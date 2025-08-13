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Sophos SophosLabs

Sophos - SophosLabs

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2025 Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

опулярные. Также ему не составит труда уничтожить EDR-системы детектирования угроз и реагирования на них (Endpoint Detection and Response). В числе решений, с которыми вредонос может справиться, есть Sophos и Bitdefender. Полный список не приведен. Российские наработки тоже не устоят перед ним – TechRadar пишет, что он обходит защиту, реализованную на основе продуктов «Лаборатории Касперско
10.02.2025 Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами

Тихоокеанский рубеж без монстров и роботов Британский вендор средств защиты информации Sophos опубликовал отчет под названием Pacific Rim («Тихоокеанский рубеж»), в котором повествуется о пятилетнем противостоянии с некими китайскими акторами, настойчиво атаковавшими сетевые устр
16.08.2024 Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв

Новая группировка хакеров Специалисты Sophos раскрыли методы кибератак группы Mad Liberator на примере одного исследуемого ИТ-инцидента. В середине августа 2024 г. был опубликован отчет на сайте Sophos. Команда реагирования

08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать

ProxyLogon и россыпь скриптов Эксперты компании Sophos выявили новый шифровальщик, который атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается распространиться на всю сеть. Шифровальщик Epsilon Red запускает более десятка скриптов, прежде
11.12.2019 Хитрый троян научился перезагружать Windows, чтобы избежать антивирусов

Подальше от антивирусов Эксперты по безопасности компании Sophos обнаружили новый шифровальщик, который использует грубый, но действенный способ обхода
29.06.2015 Обновление знаменитого антивируса «вырубило» большой колл-центр и тысячи ПК по всему миру

После установки на прошлой неделе обновления прошивки 4.0.2.3 для интернет-шлюза Sophos, по всему миру вышли из строя тысячи ПК, а в Австралии ушел в офлайн колл-центр крупной компании, сообщило издание The Register. Название компании не уточняется. Интернет-шлюз предназнач
05.02.2013 Sophos Mobile Control 3.0 обеспечивает безопасное использование сотрудниками Android-устройств

Компания Sophos представила новую версию своего решения для управления мобильными устройствами (MDM) —
15.01.2013 Sophos EndUser Protection обеспечивает безопасность всех устройств сотрудников

Компания Sophos представила Sophos EndUser Protection — новый подход к лицензированию программн
14.06.2012 Вышел Kerio Workspace 2.0 c интегрированным антивирусом Sophos для совместной работы над проектами в СМБ

ies объявила о выпуске новой версии Kerio Workspace, оптимального продукта для организации совместной работы в СМБ. Kerio Workspace версии 2.0, содержащий интегрированный антивирусный движок компании Sophos, также включает новый агент по синхронизации файлов Kerio Workspace Client, который позволяет пользователям мгновенно распространять все изменения, внесенные локально, на файлы, хранящие
03.11.2010 Вирусы и антивирусы заинтересовались компьютерами Apple

Компания Sophos, один из ведущих производителей программного обеспечения для защиты информации, объявила о выпуске бесплатного антивируса для платформы Mac. Ранее пользователи Mac уже могли воспользоват
03.11.2010 Sophos выпустила бесплатный антивирус для Mac

Компания Sophos, один из ведущих производителей программного обеспечения для защиты информации, объявила о выпуске бесплатного антивируса для платформы Mac. Ранее пользователи Mac уже могли воспользоват
11.11.2009 Ответ Microsoft: тесты Sophos Labs относительно Windows 7 некорректны

Корпорация Microsoft опубликовала официальный ответ на результаты теста от Sophos Labs, который доказывал слабую защищенность Windows 7 от заражений троянами. Представи
05.09.2008 Sophos представила в России решения для защиты почтового и веб-трафика

«ДиалогНаука», платиновый партнер компании Sophos, начала поставки в Россию программно-аппаратных комплексов Sophos WS1000, предн
09.06.2008 Sophos проведет IPO

Компания Sophos планирует публично разместить свои ценные бумаги на одной из торговых площадок в 2009 г. Наиболее вероятно, что компания проведет IPO на лондонской бирже или на площадке Nasdaq, Нью-Йорк
17.01.2008 Sophos, Trend Micro и Symantec стали лидерами «Магического квадранта»

рисутствуют четыре «ниши», в которых размещены названия компаний-участников исследования. Компании каждой «ниши» получили определенный «титул». Например, к категории «лидеров» (leaders) были отнесены Sophos, Trend Micro, Symantec, McAffe. В категорию «перспективных» (visionaries) попали IBM, Panda Security, Check Point Software Technologies, Kaspersky Lab, LANDesk, BigFix. К «нишевым игрока
17.12.2007 Sophos защитила «Гипросвязь» от вирусов и спама

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор, дистрибьютор и разработчик решений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в систему компании «Гипросвязь» продуктов Sophos Anti-Virus и Sophos PureMessage. Таким образом, российский институт проектирования средств связи и генеральный проектировщик холдинга «Связьинвест» усилил защиту своей корпоративн
12.12.2007 Sophos выпустила новое «оружие» для борьбы со спамом

Sophos представила новое решение для борьбы со спамом. Оно обеспечивает пользователям более мощную защиту от нежелательной корреспонденции. Sophos, компания, занимающаяся системами ИТ-безопасности, объявила о добавлении Sophos eXtensible Lists (SXL) к ее решениям безопасности и контроля электронной почты. SXL существенно улу
05.12.2007 Sophos: количество вредоносных сайтов в России удвоилось с июля

В ноябре Китай по-прежнему оставался наиболее популярным местом нахождения вредоносных сайтов, утверждает Sophos в ноябрьском обзоре вредоносной активности. На его долю приходится 55% от общего числа зараженных сайтов по всему миру. США снова вышли на второе место с 20%, а Россия перешла со второго
21.11.2007 Sophos защитит СМБ от почтовых утечек: новый Security Suite

Британская ИБ-компания Sophos представила новую версию защитного пакета для малого бизнеса, Security Suite SBE 2.5.

19.11.2007 Почтовые фильтры Sophos защитят от вирусов, спама и утечек данных

Британская ИБ-компания Sophos представила новые версии аппаратных почтовых фильтров, Sophos Email Appliance E
09.11.2007 «Кредит Европа Банк» выбрал защиту антивируса Sophos

ений в области ИБ, осуществила поставку и внедрение в ЗАО «Кредит Европа Банк» комплексного решения Sophos Endpoint Security с пакетом лицензий на 3000 компьютеров. Теперь все сотрудники «Креди
08.11.2007 Sophos проведет IPO

Британская антивирусная компания Sophos намеревается провести первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exch
07.11.2007 Sophos готовится к IPO на лондонской бирже

Британская антивирусная компания Sophos планирует первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exchange. О намерении провести IPO компания заявила сегодня, 7 ноября 2007 г. В результате она получит до £100 млн.,
30.10.2007 Sophos представит проактивную защиту для Leopard

Сегодня, 30 октября 2007 г., Sophos объявила о поддержке новой операционной системы Mac OS X 10.5 Leopard, вышедшей в пятницу, 26 октября, в пакете Endpoint Security and Control. Антивирусный пакет, поддерживающий Windows,
10.10.2007 Sophos: обычные сотрудники опаснее мобильных

«Особенно тревожит тот факт, что многие компании не обращают внимания на ненадежные компьютеры, подключенные к их сети во время рабочего дня или даже круглые сутки», - отметил технический консультант Sophos Грэм Клули (Graham Cluley).
26.09.2007 Новая защита от Sophos: контроль доступа к корпоративным ресурсам

Sophos представила новую функцию продукта Sophos Endpoint Security and Control, предотвращающую доступ из интернета к корпоративным компьютерам при помощи так называемых утилит удаленного администрирования, таких, как RealVNC, Radmin и
07.09.2007 Sophos закрыла две уязвимости в антивирусном движке

обновления антивирусного движка и приложения Anti-Virus с устранением двух уязвимостей, позволявших обойти проверку на вирусы некоторых файлов и внедрить JavaScript в HTML-отчет. Антивирусный движок Sophos до версий 2.49.0 при проверке архивов CAB, LZH и RAR пропускает некоторые из них, если в архив внесены изменения, делающие его нестандартным. Распаковка измененных файлов архиваторами, т
27.08.2007 Sophos устранила две DoS-уязвимости в антивирусном движке

ервая вызывает бесконечный цикл при попытке обработки исполняемых файлов, сжатых упаковщиком UPX. Вторая также вызывает бесконечный цикл, но при обработке архивов BZip. Движок используется в продукте Sophos Anti-Virus, включая Small Business Edition, для Windows и Linux.
06.08.2007 Sophos: трояны прячутся в фотографиях знаменитостей

фии» инцидентов, связанных со знаменитостями – Николь Кидман, Милой Йовович, Анжелиной Джоли и Натали Портман, содержащиеся во вложениях к спаму, содержат трояны NTRootK-BY и Agent-FVT, предупреждает Sophos. Специалисты компании отследили массовую рассылку таких писем с вложениями amazing.zip и shocking.zip. «Эти письма маскируются под материалы о знаменитостях для взрослых, искушая неопытн
30.07.2007 Sophos: более 50% взломанных серверов в 2007 г. работали под Apache

щих под Apache, может породить большое количество проблем для пользователей, утверждает компания ИБ Sophos. Из всех взломанных и инфицированных в первом полугодии серверов 51% работали под упра
26.07.2007 Sophos: инфицированных сайтов стало в 6 раз больше

Почти 30 тыс. инфицированных сайтов обнаруживают специалисты Sophos каждый день, сообщила компания. В начале года это число было в 6 раз меньше. Из 29700 вредоносных сайтов более половины (53%) находятся в Китае. Однако лишь каждый пятый сайт, содержащий
23.07.2007 Sophos: троянам-шпионам не место в полиции

Использование правительством шпионских программ для слежки за преступниками может «принести больше вреда, чем пользы», считает старший технический консультант британской антивирусной компании Sophos Грэм Клюли (Graham Cluley). По крайней мере, компания не намерена помогать властям в этом начинании. «Власти, занятые борьбой с компьютерной преступностью, должны предельно осторожно обр
19.07.2007 Sophos: США — главный источник спама

США по-прежнему остаются основным источником спама в мире, почти в 2,5 раза опережая Китай, утверждает Sophos в докладе за II квартал. Из США с апреля по июнь было отправлено 19,6% всего спама, из Китая — 8,4%, из Южной Кореи — 6,5%. Россия находится на восьмом месте с 3,1% между Францией (3,3%)
11.07.2007 Американская сеть ресторанов Hooters выбрала решение Sophos

«ДиалогНаука», официальный партнер Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, работающая в области ИБ, объявила, что расположенная в Атланте популярная франчайзинговая сеть ресторанов Hooters of America выбрала решен
06.07.2007 Sophos бросает вызов McAfee и Symantec: новое ИБ-решение для компаний

«ДиалогНаука» сообщает, что компания Sophos, мировой лидер в области ИБ и средств контроля, объявила о выпуске решения Sophos Endpoint Security and Control 7.0, которое обеспечивает защиту от вредоносных программ в соответс
19.06.2007 GE выбрала решение Sophos: управление ИБ

«ДиалогНаука», официальный партнер компании Sophos в России, сообщает, что компания Sophos, мировой лидер в области ИБ и контроля, объявила о завершении работы над соглашением с GE, одним из мировых брендов. В соответствии с этим

15.06.2007 Sophos: ежедневно заражается до 9,5 тыс. веб-страниц

лено огромным всплеском атак 1 мая, совпавшим с первомайскими праздниками в Европе. В течение этих 24 часов атаки Sober насчитывали почти 70% всего инфицированного почтового трафика, зафиксированного Sophos. Данные, собранные глобальной сетью станций мониторинга Sophos показывают, что инфицированные веб-страницы по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для правительственных и

30.05.2007 Sophos учла замечание EduGeek: исправлена ошибка в антивирусе

Британская компания ИТ-безопасности Sophos извинилась перед сайтом школьных ИТ-специалистов, EduGeek, за попытки предъявить судеб
24.05.2007 Новый блог по ИБ: SophosLabs расскажет все об угрозах

Лаборатория британской компании ИТ-безопасности Sophos, SophosLabs, открыла блог по информационной безопасности - Sophos.com/blog. В н
27.04.2007 Sophos: трояны наступают

Количество новых экземпляров вредоносного кода в I квартале этого года утроилось по сравнению с тем же периодом 2006, утверждает Sophos. С января по март включительно исследователи компании обнаружили 23 864 новых угроз, что почти втрое больше, чем год назад, когда Sophos перехватила 9 450 угроз. Обычно вредоносны

Публикаций - 436, упоминаний - 507

Sophos и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 106
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 76
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 67
ДиалогНаука 271 66
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 62
Trend Micro 651 54
ESET - ESET Software 1161 34
F-Secure 216 28
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 23
Dr.Web - Доктор Веб 1294 23
Bitdefender 171 22
Gen Digital - Avast Software 184 21
Apple Inc 13154 15
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 14
Google LLC 12688 13
Check Point Software Technologies 829 13
Cisco Systems 5372 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Yahoo! 3726 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Fortinet 452 8
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 7
PayPal 671 7
Palo Alto Networks 209 6
SentinelOne 28 6
Webroot Software 32 6
CA Technologies - Computer Associates 392 6
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 6
X Corp - Twitter 2938 6
Sony 6739 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 6
AOL Inc - America Online 1883 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 5
Defender 159 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Oracle Corporation 7074 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Citrix Systems 868 5
Cylance 16 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 4
Sony BMG 187 3
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Barclays 122 2
Citi - Citibank 158 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
101Hotels.com 456 2
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 2
Visa International 1993 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Coca-Cola Company 261 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 301
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 259
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 247
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 141
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 134
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 115
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 91
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 73
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 38
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 31
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 25
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 23
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 23
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 23
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Microsoft Windows XP 2431 14
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Microsoft Office 4170 12
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Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 10
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Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 9
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