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Индексная книга (каталог) CNews*
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Hypponen Mikko Хиппонен Микко

СОБЫТИЯ


27.04.2016 К 30 годовщине Чернобыля немецкая АЭС остановлена из-за вирусной атаки 2
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
08.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят тренды и новые возможности в области информационной безопасности 1
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 2
24.07.2012 Ядерные объекты Ирана атаковал новый опасный вирус 2
18.06.2012 Американские беспилотники будут летать на Linux 2
07.06.2012 Русские хакеры украли данные миллионов пользователей соцсети LinkedIn 2
18.01.2012 Американские беспилотные истребители теперь летают под Linux 2
23.11.2009 Новый червь для iPhone похищает личные данные 2
30.03.2009 Китайские хакеры шпионят за 103 странами 2
22.05.2008 Россия вошла в новую группу реагирования на киберугрозы 2
19.03.2008 24 марта откроется 1-й Съезд директоров по информационной безопасности 1
18.02.2008 Вирусы и SMS-мошенники - новые угрозы для мобильников 1
25.01.2008 24 марта откроется Russian CSO Summit 2008 1
05.12.2007 F-Secure: объем вредоносного ПО увеличился вдвое 2
08.11.2007 Семейство Mac-троянов быстро растет 2
13.08.2007 iPhone может спровоцировать новую волну мобильных атак 2
23.05.2007 Исследование: пользователи не против «поймать» вирус 2
22.05.2007 F-Secure не согласна с критикой «зоны» .BANK 2
05.04.2007 F-Secure предлагает создать домен .SAFE 3
01.08.2006 Windows будет уговаривать поставить браузер от Microsoft 2
21.03.2006 Сотовый пир закончится мобильной чумой 1
11.01.2006 Microsoft проверит ПО на "вшивость" 2
18.08.2005 "Война червей" докатилась до России 2
09.08.2005 Windows Vista стала неуязвимой для вирусов 1
05.08.2005 Windows Vista: первый вирус 1
22.06.2005 Смартфоны: новая мишень для крупномасштабных атак 2
09.03.2005 Опасный вирус для мобильников появился в России 2
09.03.2005 Новый мобильный вирус распространяется через ММS 2
15.12.2004 Новый червь поздравляет с Рождеством 1
22.11.2004 Новый троян атакует Symbian-мобильники 2
21.10.2004 IM-клиентам грозит атака зараженных JPEG-изображений 2
01.10.2004 JPEG-вирус распространяется через чат 2
14.09.2004 Новый компьютерный вирус разговаривает со своими жертвами 2
12.08.2004 "Троянец" для смартфонов оказался "пустышкой" 3
08.07.2004 Оживший Bagle не даст пользователям Windows скучать 3
27.08.2003 В ближайшие дни может начаться новая вирусная эпидемия 1
27.08.2003 Со дня на день может появиться новая версия вируса Sobig 1
21.11.2000 Американцы считают русских хакеров лучшими в мире 2

Публикаций - 41, упоминаний - 74

Hypponen Mikko и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 39
Microsoft Corporation 25775 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Google LLC 12690 4
Apple Inc 13156 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Cisco Systems 5372 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Trend Micro 651 2
LogLogic 7 2
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 2
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
X Corp - Twitter 2938 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Check Point Software Technologies 829 1
Информзащита 941 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ESET - ESET Software 1161 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Sony 6739 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Yahoo! 3726 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Bitdefender 171 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Эшелон НПО 150 1
AOL Inc - America Online 1883 1
ДиалогНаука 271 1
Gamma International GmbH 4 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Kaspersky Lab Benelux 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Citi - Citibank 158 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Caterpillar - 93 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
ТрансИнжиниринг НПО 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 31
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Microsoft Windows 16882 15
Nokia Symbian OS 1411 8
Linux OS 11533 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Google Android 15244 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 2
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
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Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
Microsoft Outlook 1506 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
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Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
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Лютиков Виталий 25 2
Левин Владимир 21 2
Чувакин Антон 3 2
Trilling Stephen - Триллинг Стивен 12 2
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Stevens Didier - Стивенс Дидье 3 1
Astley Rick - Эстли Рик 3 1
Thomas Adam - Томас Адам 3 1
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