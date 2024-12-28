Сердюк Виктор
Сердюк Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Шерстобитов Сергей 55 2
|Гузаиров Айдар 55 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Касперский Евгений 323 1
|Иванов Алексей 131 1
|Макаров Валентин 220 1
|Сачков Илья 122 1
|Чачава Александр 101 1
|Доля Алексей 67 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Калганов Игорь 51 1
|Горохов Евгений 39 1
|Петровский Станислав 6 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Гридин Александр 9 1
|Шаров Борис 73 1
|Горшков Василий 9 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Остапенко Марина 2 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Михайлов Александр 40 1
|Окулесский Василий 26 1
|Поляков Александр 53 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Масалович Андрей 22 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Козлова Елена 18 1
|Степин Андрей 5 1
|Гольцов Александр 77 1
|Заречнев Сергей 6 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Иванов Владимир 61 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|N+1 - Издание 158 1
|Virus Bulletin 33 1
|Украинская правда 3 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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