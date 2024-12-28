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Сердюк Виктор



Информационная безопасность 2024 1
28.12.2024 Виктор Сердюк -

Виктор Сердюк, «ДиалогНаука»: Системный интегратор должен быть центром компетенций по ИБ для своих клиентов

 1
13.05.2024 «ДиалогНаука» завершила проект по поставке и внедрению отечественного NGFW в «УК Деметра-Холдинг» 1
03.05.2023 «Диалогнаука» включила в продуктовый портфель комплекс информационной безопасности «Сакура» 1
16.02.2023 «ДиалогНаука» и BI.ZONE заключили соглашение о партнерстве 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
Средства защиты информации и бизнеса 2021 2
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013 1
22.12.2021 Виктор Сердюк -

Проблема не в отсутствии средств защиты информации, а в отсутствии квалифицированного персонала для их эксплуатации

 1
25.08.2021 «Диалогнаука» завершила проект по аттестации информационных систем персональных данных НБКИ 1
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации 1
30.03.2020 «Диалогнаука» завершила проекты в области ИБ для ГУП «Москоллектор» 1
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование» 1
04.05.2017 «Альфа-Банк» прошел сертификацию по новому стандарту безопасности PCI DSS 1
19.10.2016 «ДиалогНаука» поставила систему предотвращения атак TippingPoint для «Банка ВТБ» 1
07.12.2015 Дата-центр «М1» Stack Group сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
12.08.2015 «Тинькофф Банк» оптимизировал управление инцидентами с помощью решения BalaBit 1
22.07.2014 Врачебная тайна вместо ПДн 1
27.07.2011 Русские нашли критическую уязвимость в ядре SAP 1
07.09.2010 Leta наняла ИБ-детективов, поймавших банду хакеров в Москве 1
11.11.2009 Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться 1
24.09.2009 ФСБ и Минкомсвязи защитят чиновников от Google 1
17.04.2009 Создана первая бот-сеть на Mac 2
26.03.2009 «ДиалогНаука» получила новый комплект лицензий ФСБ РФ 1
05.03.2009 ГАС «Правосудие» под защитой Dr.Web 1
27.10.2008 «ДиалогНаука» получила лицензию ФСБ РФ 1
27.10.2008 В МТС создан корпоративный удостоверяющий центр 1
17.09.2008 Новая услуга «ДиалогНауки»: аудит ИС на соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных» 1
20.08.2008 «ДиалогНаука» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2000 1
15.05.2008 29 мая пройдёт конференция по интернет-порталам для металлургов 1
13.05.2008 «ДиалогНаука» проводит аудит утечек данных при помощи конкурентной разведки 1
25.03.2008 «ДиалогНаука» провела аудит ИБ группы «ИФД КапиталЪ» 1
14.03.2008 «ДиалогНаука» будет продвигать технологии аутентификации PortWise 1
25.01.2008 24 марта откроется Russian CSO Summit 2008 1
19.12.2007 «ДиалогНаука» защитила Министерство транспорта РФ 1
30.08.2007 «ДиалогНаука» пополнила портфель решениями Symantec и Trend Micro 1
15.02.2007 Vista начали латать 1
18.01.2007 Украинские разведчики вербуют хакеров 1
10.01.2007 Microsoft оставила Word под угрозой 1
09.08.2006 Виктор Сердюк назначен гендиректором "ДиалогНауки" 2

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Сердюк Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ДиалогНаука 251 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Trend Micro 601 3
InnoSTage - Инностейдж 140 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Microsoft Corporation 24625 2
Информзащита 756 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Google LLC 11775 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
ИКС 318 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Leta IT-company 133 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
SAP SE 5277 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Apple Inc 12100 1
Cisco Systems 5114 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Check Point Software Technologies 760 1
ESET - ESET Software 1133 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Sophos - SophosLabs 414 1
F-Secure 211 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Демос 60 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
ВТБ Страхование 61 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Visa International 1949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
АСК 42 1
Малахит 21 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Tata Motors 6 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ТрансИнжиниринг НПО 2 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 7 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Москоллектор ГУП 7 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 9
Microsoft Windows 15656 5
Microsoft Windows 2000 8661 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 2
Космодром Байконур 1066 1
One Identity - Balabit SCB - Balabit Shell Control Box 6 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Microsoft Office Word 776 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Mail Security 13 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Web Security 12 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Client Security 9 1
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 26 1
Red Hat Linux 182 1
Adobe Photoshop 764 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
SAP NetWeaver 137 1
Шерстобитов Сергей 55 2
Гузаиров Айдар 55 2
Щеголев Игорь 698 1
Касперский Евгений 323 1
Иванов Алексей 131 1
Макаров Валентин 220 1
Сачков Илья 122 1
Чачава Александр 101 1
Доля Алексей 67 1
Гайкович Владимир 40 1
Кондрашин Михаил 22 1
Калганов Игорь 51 1
Горохов Евгений 39 1
Петровский Станислав 6 1
Матюхин Владимир 61 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Вихорев Сергей 15 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Гридин Александр 9 1
Шаров Борис 73 1
Горшков Василий 9 1
Емельянников Михаил 40 1
Остапенко Марина 2 1
Лукацкий Алексей 119 1
Павлунин Станислав 14 1
Солдатов Алексей 98 1
Михайлов Александр 40 1
Окулесский Василий 26 1
Поляков Александр 53 1
Прозоров Андрей 16 1
Масалович Андрей 22 1
Куликов Дмитрий 9 1
Лысенко Юрий 33 1
Козлова Елена 18 1
Степин Андрей 5 1
Гольцов Александр 77 1
Заречнев Сергей 6 1
Проскура Дмитрий 31 1
Иванов Владимир 61 1
Сухоруков Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Америка - Американский регион 2160 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Украина 7608 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Испания - Королевство 3706 1
Швеция - Королевство 3619 1
Индия - Bharat 5432 1
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Аудит - аудиторский услуги 2657 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 7
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
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НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Black Hat - Конференция 78 1
Металл-Экспо 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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