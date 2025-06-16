Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ворожцов Максим
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|ТРЦ «Омега» в Набережных Челнах внедряет систему «Мажордом» от «Философт» 1
|11.11.2009
|Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться 1
Ворожцов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ДиалогНаука 256 1
|ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
|Омега 84 1
|Философт - Philosoft 48 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
|Философт - Мажордом 28 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
|Таран Сергей 42 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Гущина Елена 3 1
|Калганов Игорь 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.