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Таран Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 43, упоминаний - 43
Таран Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Елагин Вячеслав 14 3
|Бобровников Борис 104 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Семенова Ирина 43 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Андреев Максим 41 2
|Астахов Константин 23 2
|Альперович Михаил 15 2
|Синяченко Андрей 10 2
|Виклов Анатолий 2 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Прохоров Александр 102 2
|Семенов Александр 166 2
|Кузнецов Кирилл 29 1
|Василенко Александр 99 1
|Левандовский Александр 1 1
|Чубарь Алексей 15 1
|Попов Алексей 339 1
|Шатилов Алексей 2 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Марголин Михаил 17 1
|Емельянов Антон 63 1
|Нагов Антон 5 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Киселев Сергей 70 1
|Мартынов Сергей 24 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Королев Алексей 21 1
|Иконников Алексей 2 1
|Герасимов Артем 11 1
|Тихомиров Леонид 12 1
|Сердюк Виктор 47 1
|Львов Владимир 17 1
|Межов Игорь 16 1
|Балуев Евгений 31 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Гришанова Ирина 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.