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Индексная книга (каталог) CNews*
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Таран Сергей

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Lansoft объявляет о смене генерального директора в «Консист Бизнес Групп» 1
09.01.2024 «Онланта» стала акционером компании Amvera 1
24.08.2022 УЦСБ и «Вега-ГАЗ» объявили о совместимости АСУ ТП со средствами защиты информации 1
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru 1
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru 1
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум» 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
06.09.2016 В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус» 1
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий 1
27.06.2016 «Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации» 1
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества 1
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 1
30.10.2015 «Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи» 1
20.10.2015 «Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке» 1
28.05.2015 Рынок ИТ-услуг: главные ожидания связаны с аутсорсингом 1
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru 1
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи 1
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru 1
29.10.2014 «Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества 1
10.09.2014 Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов 1
25.08.2014 «Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков» 1
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru 1
22.04.2014 Контроль мобильных устройств должен быть незаметным 1
22.04.2014 Распространению BYOD мешает незнание 1
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru 1
01.11.2013 «Билайн» предлагает абонентам управлять мобильниками через SAP 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 1
25.09.2013 2013 год: от “раздвоения” вертикали к ИТ “по диагонали” 1
22.09.2013 Регионы не торопятся подключаться к СМЭВ 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
06.06.2013 «Онланта» обеспечивает защиту ПДн для негосударственных учреждений здравоохранения Забайкальской железной дороги 1
03.06.2013 Опрос CNews Analytics: внедрение бизнес-приложений сократилось 1
25.03.2013 Нужны ли рознице публичные облака? 1
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 1
05.04.2012 «Газинформсервис» перешел на коллективную работу с проектной документацией на базе «Лоцман:ПГС» 1
08.04.2010 IBM укрепляет взаимодействие государства и бизнеса в совместном проекте с Генпрокуратурой России 1
11.11.2009 Аутсорсинг ИБ: заказчику и исполнителю есть повод договориться 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Таран Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 135 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 30
Крок - Croc 1964 8
SAP SE 5601 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
Открытые технологии 732 3
Ростелеком 10948 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
АйТи 1519 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
Google LLC 12690 2
Росимущество - Управления информационных технологий 19 2
Samsung Electronics 11065 2
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Check Point Software Technologies 829 2
БАРС Груп 579 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
SOTI 7 1
MobileIron 24 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Киберника 16 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 1
Good Technology 30 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
LEGO 260 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Лента - Утконос 180 2
Nike 195 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 1
Utair - Атлант-Союз - авиакомпания 3 1
ТрансФин-М 10 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Федеральное казначейство России 1949 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 16
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Ланит - Онланта - Onlanta Cloud Security System 3 2
Microsoft Windows 16882 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
IBM FileNet 140 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 1
Google Cloud Services 244 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
SAP Hosting 5 1
IBM MaaS 360 - MaaS360 by Fiberlink 11 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
МЭО - МЭШ - Мобильная электронная школа 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Генпрокуратура РФ - АС СППиВП - Автоматизированная система плановых и внеплановых проверок предпринимателей 5 1
Аскон - Лоцман:ПГС 10 1
IBM DB2 396 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Елагин Вячеслав 14 3
Бобровников Борис 104 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Семенова Ирина 43 2
Сытин Дмитрий 60 2
Гуральников Сергей 164 2
Андреев Максим 41 2
Астахов Константин 23 2
Альперович Михаил 15 2
Синяченко Андрей 10 2
Виклов Анатолий 2 2
Ахмеров Тимур 91 2
Прохоров Александр 102 2
Семенов Александр 166 2
Кузнецов Кирилл 29 1
Василенко Александр 99 1
Левандовский Александр 1 1
Чубарь Алексей 15 1
Попов Алексей 339 1
Шатилов Алексей 2 1
Ананьев Алексей 110 1
Марушкевич Андрей 8 1
Марголин Михаил 17 1
Емельянов Антон 63 1
Нагов Антон 5 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Постолатий Виталий 22 1
Киселев Сергей 70 1
Мартынов Сергей 24 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Королев Алексей 21 1
Иконников Алексей 2 1
Герасимов Артем 11 1
Тихомиров Леонид 12 1
Сердюк Виктор 47 1
Львов Владимир 17 1
Межов Игорь 16 1
Балуев Евгений 31 1
Яблонский Алексей 3 1
Гришанова Ирина 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 170 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 93 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Мир МГТРК - межгосударственная телерадиокомпания 10 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner - Гартнер 3658 2
GlobeScan 1 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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