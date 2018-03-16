«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице щая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, в партнерстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удаленного управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результ

VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch управление приложениями и доступом, технологию унифицированного управления конечными устройствами (VMware AirWatch) и предоставление виртуальных приложений (VMware Horizon). Цифровое окружение

VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed

VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя Компания VMware представила дополнения к решению VMware Workspace ONE на базе последнего обновления VMware AirWatch 8.4 и VMware Identity Manager. Вместе они создают новое управляемое рабочее п

Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности т сотрудничество с Intel Security по разработке совместных решений для заказчиков на базе платформы AirWatch by VMware Enterprise Mobility Management. Компании объединили усилия по интеграции т

Check Point и AirWatch предложат полноценное решение для защиты от мобильных угроз интернет-безопасности, присоединилась к альянсу производителей программ для мобильной безопасности AirWatch Mobile Security Alliance в качестве соучредителя. Как сообщили CNews в Check Point,

Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10 зоваться всеми возможностями инструментов, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Hor

VMware завершила поглощение AirWatch Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, объявила о завершении сделки по приобретению американской компании AirWatch, производителя решений по управлению мобильными устройствами. Напомним, компания анонсировала покупку AirWatch что в конце января. Данное приобретение обошлось VMware примерно в

VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, и компания AirWatch, производитель корпоративных решений для управления мобильными устройствами, приложениями и контентом, объявили о подписании соглашения, согласно которому VMware приобретает AirWatc