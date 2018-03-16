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Broadcom VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite VMware EMM VMware Enterprise Mobility Management VMware MDM VMware Mobile Device Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.03.2018 «М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице

щая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, в партнерстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удаленного управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результ
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch

управление приложениями и доступом, технологию унифицированного управления конечными устройствами (VMware AirWatch) и предоставление виртуальных приложений (VMware Horizon). Цифровое окружение
03.03.2017 VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг

VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed
28.06.2016 VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя

Компания VMware представила дополнения к решению VMware Workspace ONE на базе последнего обновления VMware AirWatch 8.4 и VMware Identity Manager. Вместе они создают новое управляемое рабочее п
19.01.2016 Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности

т сотрудничество с Intel Security по разработке совместных решений для заказчиков на базе платформы AirWatch by VMware Enterprise Mobility Management. Компании объединили усилия по интеграции т
25.09.2015 Check Point и AirWatch предложат полноценное решение для защиты от мобильных угроз

интернет-безопасности, присоединилась к альянсу производителей программ для мобильной безопасности AirWatch Mobile Security Alliance в качестве соучредителя. Как сообщили CNews в Check Point,

12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10

зоваться всеми возможностями инструментов, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Hor
26.02.2014 VMware завершила поглощение AirWatch

Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, объявила о завершении сделки по приобретению американской компании AirWatch, производителя решений по управлению мобильными устройствами. Напомним, компания анонсировала покупку AirWatch что в конце января. Данное приобретение обошлось VMware примерно в
23.01.2014 VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch

Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, и компания AirWatch, производитель корпоративных решений для управления мобильными устройствами, приложениями и контентом, объявили о подписании соглашения, согласно которому VMware приобретает AirWatc
27.05.2013 Nokia внедряет систему управления мобильными устройствами AirWatch MDM

Компания Nokia выбрала решение AirWatch Enterprise Mobility Management для эффективного управления корпоративными мобильными

Публикаций - 51, упоминаний - 72

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2599 39
Broadcom - VMware End-User Computing 26 15
Microsoft Corporation 25720 12
Dell EMC 5172 10
MobileIron 24 7
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 83 7
Dell Technologies - Dell Computer 2209 6
Citrix Systems 868 6
SAP SE 5585 5
Apple Inc 13089 5
IBM - International Business Machines Corp 9683 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 5
Google LLC 12626 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 4
Check Point Software Technologies 824 4
Samsung Electronics 11012 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 3
Softline - Софтлайн 3695 3
Крок - Croc 1956 3
Nvidia Corp 3960 2
SOTI 7 2
Good Technology 30 2
Amazon Inc - Amazon.com 3259 2
Meta Platforms - Facebook 4610 2
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Dropbox 526 2
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АйТи 1516 2
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Palo Alto Networks 205 2
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 437 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 101 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
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Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 2
Rowe Zane - Роу Зейн 10 2
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Аргунов Дмитрий 6 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 2
Зубарев Яков 24 1
Таран Сергей 43 1
Ерофеев Александр 10 1
Василенко Александр 97 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Ткачев Владимир 12 1
Кураш Антон 32 1
Шумовский Иван 7 1
Батов Иван 9 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Турмыев Сердар 7 1
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Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Бахур Владимир 11 1
Кривозубова Жанна 4 1
Михайлюков Александр 1 1
Ивановский Виктор 13 1
Шуклин Андрей 22 1
Альперович Михаил 15 1
Липанов Павел 2 1
Вьюков Павел 1 1
Лушин Илья 12 1
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Виклов Анатолий 2 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54530 9
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Европа Центральная 278 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
США - Джорджия - Атланта 263 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13770 1
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Азия - Азиатский регион 5896 1
Япония 13771 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3773 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Америка - Американский регион 2204 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
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