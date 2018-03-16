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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.03.2018
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«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице
щая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, в партнерстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удаленного управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результ
|07.04.2017
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VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch
управление приложениями и доступом, технологию унифицированного управления конечными устройствами (VMware AirWatch) и предоставление виртуальных приложений (VMware Horizon). Цифровое окружение
|03.03.2017
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VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг
VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed
|28.06.2016
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VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя
Компания VMware представила дополнения к решению VMware Workspace ONE на базе последнего обновления VMware AirWatch 8.4 и VMware Identity Manager. Вместе они создают новое управляемое рабочее п
|19.01.2016
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Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности
т сотрудничество с Intel Security по разработке совместных решений для заказчиков на базе платформы AirWatch by VMware Enterprise Mobility Management. Компании объединили усилия по интеграции т
|25.09.2015
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Check Point и AirWatch предложат полноценное решение для защиты от мобильных угроз
интернет-безопасности, присоединилась к альянсу производителей программ для мобильной безопасности AirWatch Mobile Security Alliance в качестве соучредителя. Как сообщили CNews в Check Point,
|12.08.2015
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Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10
зоваться всеми возможностями инструментов, предоставляемых VMware Workspace Suite, который включает AirWatch Enterprise Mobility Management, VMware Horizon, VMware Identity Manager и VMware Hor
|26.02.2014
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VMware завершила поглощение AirWatch
Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, объявила о завершении сделки по приобретению американской компании AirWatch, производителя решений по управлению мобильными устройствами. Напомним, компания анонсировала покупку AirWatch что в конце января. Данное приобретение обошлось VMware примерно в
|23.01.2014
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VMware покупает разработчика бизнес-решений для управления мобильными устройствами AirWatch
Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры, и компания AirWatch, производитель корпоративных решений для управления мобильными устройствами, приложениями и контентом, объявили о подписании соглашения, согласно которому VMware приобретает AirWatc
|27.05.2013
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Nokia внедряет систему управления мобильными устройствами AirWatch MDM
Компания Nokia выбрала решение AirWatch Enterprise Mobility Management для эффективного управления корпоративными мобильными
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
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