Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка

МТС ускорила интернет в «Маленькой Америке» ая LTE-сеть МТС охватывает всю территорию коттеджного поселка «Маленькая Америка», расположенного в Находке на ул.Канадская. После проведенных технических работ жители могут более комфортно пол

МТС обеспечила гигабитным интернетом новоселов элитного ЖК в Находке МТС сообщает о расширении сети гигабитного интернета в Находке. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители строящегося ЖК бизнес

В Находке установили энергоэффективное освещение одской округ», — сказал министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев. Помимо Находки новые светильники появились на улицах окрестных поселков Южно-Морского, Ливадии, Вран

Еще в несколько районов Находки пришел гигабитный интернет МТС ПАО «МТС» увеличила площадь покрытия Находки гигабитными сетями. Теперь большинство многоквартирных домов портового города обеспечены доступом к широкополосному интернету на сверхвысокой скорости. В общей сложности свыше 40 тыс. ж

«Мегафон» усилил 4G во Владивостоке и Находке «Мегафон» модернизировал пять базовых станций во Владивостоке и Находке и увеличил скорость интернета 4G. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры жители

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию Археологи извлекли из шести раскопов в общей сложности 13 000 артефактов, включая сломанные части и фрагменты, из них целыми – 1238 бронзовых, 543 золотых и 565 нефритовых изделий. Эти находки дают новый ключ к разгадке древней цивилизации Шу – государства, которое доминировало на территории современной провинции Сычуань. Археологи осматривают жертвенную яму на стоянке Саньси

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути вый вид практически всегда обнаруживается в карликовых галактиках, и это более 80% все растущих черных дыр.Чтобы удостовериться в открытии, астрономы пытались отыскать альтернативные объяснения своей находке — образование звезд, неопределенность моделирования и даже экзотическую астрофизику. Однако они сделали вывод, что идентифицированные в ходе переписи черные дыры — реальны, и они выступ

«Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России. В Находке новый офис находится по адресу: Сидоренко, 1.В центре продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашн

«Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки анер ЭларСКАН А2 инсталлирован в Центральной городской библиотеке. Центральная библиотечная система Находки – это сеть муниципальных библиотек с объемом совокупного фонда, составляющим более 45

Tele2 улучшила связь в Находке . Это позволило улучшить качество связи, а также включить в зону покрытия 3G-сети новые микрорайоны Находки с населением свыше 20 тыс. человек. С августа скоростной мобильный интернет Tele2 дос

МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске оскоростного домашнего интернета по технологии FTTB в двух городах Приморского края. Теперь жителям Находки и Уссурийска стал доступен комплекс услуг связи МТС, включающий мобильный интернет и

МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны скорости, сопоставимые с возможностями сети LTE. В марте МТС перевела на технологию

Находка Curiosity: НАСА готовит сенсационное заявление лько намеки на то, что когда-то на Марсе были вполне комфортные для жизни условия, а в некоторых местах бактерии могли бы выжить и сегодня. В обсуждениях в интернете уже возникли самые дикие теории о находке Curiosity: от колоний бактерий, до остатков высокоразвитой цивилизации. Некоторые ученые предупреждают, что не стоит ждать таких невероятных находок. Так, планетолог Питер Смит из Униве

Одна планета – 4 солнца: новая находка астрономов аться. Программа Planet Hunters работает с 2010 года. Астрономы-любители, участвующие в ней, заняты обработкой данных, полученных космическим телескопом "Кеплер". Планета с четырьмя солнцами – первая находка участников программы.

«Мегафон» начал ШПД-экспансию и составила 196 млн руб. За девять месяцев текущего года компания заработала 93 млн руб., долгов у «Находки-телеком» нет. Компания была основана в 1991 г., выиграв конкурс для обеспечения предп

«МегаФон» приобрел компанию «Находка Телеком» за 196 млн руб. муниципальных структур. Более того, «МегаФон» получает выход на массовый рынок фиксированного ШПД в Находке и Владивостоке - ключевых городах Дальневосточного региона», – отметил Сергей Солдате

Сервис «Яндекс.Находки» стал мобильным У сервиса «Яндекс.Находки» появился собственный мобильный интерфейс. Об этом говорится в записи на официальном блоге компании «Яндекс». Сервис «Яндекс.Находки» хранит все пользовательские поиски, а также

Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре» ретной аппаратной или виртуальной платформы», — отметил Владимир Беломестнов, технический директор «Находки Ре». В качестве корпоративного стандарта по обеспечению стратегии катастрофоустойчиво

Раскопки древнейшего китайского царства Саньсиндуй дали новые находки , археологи обнаружили под городом Шишань в Юго-Западном Китае гончарные изделия, относящиеся к эпохам Шан (XIV-XI вв. до н.э.) и Чжоу (XI в. - 221 г. до н.э.). По предварительному мнению ученых, эти находки следует отнести к культуре Саньсиндуй. Общая площадь руин, где удалось найти упомянутые реликвии, составляет 20 тыс. м2 Этот археологический памятник находится в 22 км от развалин Саньс

Важная археологическая находка сделана в Пуэрто-Рико мером приблизительно 40х50 м. Вероятно, она использовалась для ритуальной игры в мяч или для других ритуалов. Петроглифы представляют собой изображения людей с лягушачьими лапами. Предполагается, что находка связана с культурой Таино или пре-Таино - индейцев племени Аравак, прибывших на остров с Юкатана за несколько столетий до Колумба и доминировавшей вплоть до появления испанцев. Однако,

Находки в пещерах Штеркфонтейна: древние люди совсем не походили на обезьян? ный и отделенный от остальных большой палец. Он был необходим для того, чтобы хвататься за ветки. Впоследствии, он пригодился жившим, в основном, на земле их потомкам для создания орудий. То есть эта находка опровергает общепринятую теорию о том, что прямоходячий человек развился из гоминидов, которые, подобно шимпанзе, при ходьбе опирались на руки. Однако многие ученые считают, что одно др

Находки в пещерах Штеркфонтейна: древние люди совсем не походили на обезьян? ный и отделенный от остальных большой палец. Он был необходим для того, чтобы хвататься за ветки. Впоследствии, он пригодился жившим, в основном, на земле их потомкам для создания орудий. То есть эта находка опровергает общепринятую теорию о том, что прямоходячий человек развился из гоминидов, которые, подобно шимпанзе, при ходьбе опирались на руки. Однако многие ученые считают, что одно др