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Россия ДФО Приморский край Находкинский городской округ Находка

Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка


13.03.2018 «Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки
14.10.2015 Tele2 улучшила связь в Находке
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске
20.03.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с
09.11.2011 «Мегафон» начал ШПД-экспансию
08.11.2011 «МегаФон» приобрел компанию «Находка Телеком» за 196 млн руб.
10.02.2011 Сервис «Яндекс.Находки» стал мобильным
19.11.2010 Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре»
31.10.2000 "Вимком Оптик" завершила модернизацию сети передачи данных морского торгового порта в г. Находка

Публикаций - 289, упоминаний - 311

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Microsoft Corporation 22497 21
Samsung Electronics 9333 14
Yandex - Яндекс 5015 12
Huawei 3222 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 6
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Yahoo! 3603 4
Intel Corporation 11262 4
VK - Mail.ru Group 3057 3
GitHub 487 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 3
АКОС 60 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Lenovo Motorola 3463 3
KDDI Corporation 250 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 114 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 2
SAP SE 4595 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 2
АльянсТелеком 8 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 6
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 23 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Почта России ПАО 1853 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 2
LEGO 202 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Альфа-Банк 1476 2
Electrolux - Электролюкс Рус 177 2
eBay Inc 1576 2
Связной ГК 1190 1
Яндекс.Такси 304 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 1
Точка 1820 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Miele - Миле 120 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Россети Ленэнерго 786 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Avito - Авито 237 1
LinkedIn 558 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Dyson 100 1
Liebherr Group 42 1
ВМТП - Владивостокский морской торговый порт 5 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Medtronic - Медтроник 14 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 7 1
Universal Pictures 55 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 20 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Gaggenau 32 1
Газпром ПАО 1008 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
DHL Express 112 1
UPS 129 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Таможня - Таможенная служба 421 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Правительство РФ 8292 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 7 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
CNews RND - R&D.CNews 2112 6
Phys.org 972 4
Associated Press 1975 4
Nature 770 3
Times 500 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 3
Space Daily 528 2
Forbes - Форбс 591 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
Wikipedia - Википедия 413 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 2
National Geographic 81 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Wired - Издание 217 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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