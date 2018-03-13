Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия ДФО Приморский край Находкинский городской округ Находка
Публикаций - 289, упоминаний - 311
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|500 Startups 4742 1
|Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru