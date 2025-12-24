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Россия ДФО Приморский край Находкинский городской округ Находка

Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка

Кирилл Шебеко "Порт Находка" (1974) Кирилл Шебеко "Порт Находка" (1974)
Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985) Ольга Рудакова "Находка - мирный порт" (1985)
Кирилл Шебеко "Порт Находка" (1974)

СОБЫТИЯ


24.12.2025 МТС ускорила интернет в «Маленькой Америке»

ая LTE-сеть МТС охватывает всю территорию коттеджного поселка «Маленькая Америка», расположенного в Находке на ул.Канадская. После проведенных технических работ жители могут более комфортно пол
28.01.2025 МТС обеспечила гигабитным интернетом новоселов элитного ЖК в Находке

МТС сообщает о расширении сети гигабитного интернета в Находке. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители строящегося ЖК бизнес
20.06.2024 В Находке установили энергоэффективное освещение

одской округ», — сказал министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев. Помимо Находки новые светильники появились на улицах окрестных поселков Южно-Морского, Ливадии, Вран
06.03.2024 Еще в несколько районов Находки пришел гигабитный интернет МТС

ПАО «МТС» увеличила площадь покрытия Находки гигабитными сетями. Теперь большинство многоквартирных домов портового города обеспечены доступом к широкополосному интернету на сверхвысокой скорости. В общей сложности свыше 40 тыс. ж
24.03.2023 «Мегафон» усилил 4G во Владивостоке и Находке

«Мегафон» модернизировал пять базовых станций во Владивостоке и Находке и увеличил скорость интернета 4G. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры жители

01.07.2022 Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Археологи извлекли из шести раскопов в общей сложности 13 000 артефактов, включая сломанные части и фрагменты, из них целыми – 1238 бронзовых, 543 золотых и 565 нефритовых изделий. Эти находки дают новый ключ к разгадке древней цивилизации Шу – государства, которое доминировало на территории современной провинции Сычуань. Археологи осматривают жертвенную яму на стоянке Саньси
27.06.2022 Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

вый вид практически всегда обнаруживается в карликовых галактиках, и это более 80% все растущих черных дыр.Чтобы удостовериться в открытии, астрономы пытались отыскать альтернативные объяснения своей находке — образование звезд, неопределенность моделирования и даже экзотическую астрофизику. Однако они сделали вывод, что идентифицированные в ходе переписи черные дыры — реальны, и они выступ
13.03.2018 «Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке

«Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России. В Находке новый офис находится по адресу: Сидоренко, 1.В центре продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашн
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки

анер ЭларСКАН А2 инсталлирован в Центральной городской библиотеке. Центральная библиотечная система Находки – это сеть муниципальных библиотек с объемом совокупного фонда, составляющим более 45
14.10.2015 Tele2 улучшила связь в Находке

. Это позволило улучшить качество связи, а также включить в зону покрытия 3G-сети новые микрорайоны Находки с населением свыше 20 тыс. человек. С августа скоростной мобильный интернет Tele2 дос
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске

оскоростного домашнего интернета по технологии FTTB в двух городах Приморского края. Теперь жителям Находки и Уссурийска стал доступен комплекс услуг связи МТС, включающий мобильный интернет и

20.03.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Уссурийске и Находке до 42 Мбит/с

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о внедрении в городах Уссурийск и Находка технологии DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Благодаря проведенным работам в сети 3G МТС стали доступны скорости, сопоставимые с возможностями сети LTE. В марте МТС перевела на технологию

23.11.2012 Находка Curiosity: НАСА готовит сенсационное заявление

лько намеки на то, что когда-то на Марсе были вполне комфортные для жизни условия, а в некоторых местах бактерии могли бы выжить и сегодня. В обсуждениях в интернете уже возникли самые дикие теории о находке Curiosity: от колоний бактерий, до остатков высокоразвитой цивилизации. Некоторые ученые предупреждают, что не стоит ждать таких невероятных находок. Так, планетолог Питер Смит из Униве
18.10.2012 Одна планета – 4 солнца: новая находка астрономов

аться. Программа Planet Hunters работает с 2010 года. Астрономы-любители, участвующие в ней, заняты обработкой данных, полученных космическим телескопом "Кеплер". Планета с четырьмя солнцами – первая находка участников программы.
09.11.2011 «Мегафон» начал ШПД-экспансию

и составила 196 млн руб. За девять месяцев текущего года компания заработала 93 млн руб., долгов у «Находки-телеком» нет. Компания была основана в 1991 г., выиграв конкурс для обеспечения предп
08.11.2011 «МегаФон» приобрел компанию «Находка Телеком» за 196 млн руб.

муниципальных структур. Более того, «МегаФон» получает выход на массовый рынок фиксированного ШПД в Находке и Владивостоке - ключевых городах Дальневосточного региона», – отметил Сергей Солдате
10.02.2011 Сервис «Яндекс.Находки» стал мобильным

У сервиса «Яндекс.Находки» появился собственный мобильный интерфейс. Об этом говорится в записи на официальном блоге компании «Яндекс». Сервис «Яндекс.Находки» хранит все пользовательские поиски, а также

19.11.2010 Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре»

ретной аппаратной или виртуальной платформы», — отметил Владимир Беломестнов, технический директор «Находки Ре». В качестве корпоративного стандарта по обеспечению стратегии катастрофоустойчиво
12.03.2008 Раскопки древнейшего китайского царства Саньсиндуй дали новые находки

, археологи обнаружили под городом Шишань в Юго-Западном Китае гончарные изделия, относящиеся к эпохам Шан (XIV-XI вв. до н.э.) и Чжоу (XI в. - 221 г. до н.э.). По предварительному мнению ученых, эти находки следует отнести к культуре Саньсиндуй. Общая площадь руин, где удалось найти упомянутые реликвии, составляет 20 тыс. м2 Этот археологический памятник находится в 22 км от развалин Саньс
29.10.2007 Важная археологическая находка сделана в Пуэрто-Рико

мером приблизительно 40х50 м. Вероятно, она использовалась для ритуальной игры в мяч или для других ритуалов. Петроглифы представляют собой изображения людей с лягушачьими лапами. Предполагается, что находка связана с культурой Таино или пре-Таино - индейцев племени Аравак, прибывших на остров с Юкатана за несколько столетий до Колумба и доминировавшей вплоть до появления испанцев. Однако,

31.01.2003 Находки в пещерах Штеркфонтейна: древние люди совсем не походили на обезьян?

ный и отделенный от остальных большой палец. Он был необходим для того, чтобы хвататься за ветки. Впоследствии, он пригодился жившим, в основном, на земле их потомкам для создания орудий. То есть эта находка опровергает общепринятую теорию о том, что прямоходячий человек развился из гоминидов, которые, подобно шимпанзе, при ходьбе опирались на руки. Однако многие ученые считают, что одно др
31.01.2003 Находки в пещерах Штеркфонтейна: древние люди совсем не походили на обезьян?

ный и отделенный от остальных большой палец. Он был необходим для того, чтобы хвататься за ветки. Впоследствии, он пригодился жившим, в основном, на земле их потомкам для создания орудий. То есть эта находка опровергает общепринятую теорию о том, что прямоходячий человек развился из гоминидов, которые, подобно шимпанзе, при ходьбе опирались на руки. Однако многие ученые считают, что одно др
31.10.2000 "Вимком Оптик" завершила модернизацию сети передачи данных морского торгового порта в г. Находка

нная компания "Вимком Оптик" совместно с местным партнером - компанией "Информационные системы" (г. Находка) завершили проект модернизации сети передачи данных Находкинского морского торгового


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