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Familia Фамилия Торговая сеть

Familia - Фамилия - Торговая сеть

Familia – мультибрендовая сеть магазинов офф-прайс формата, специализирующихся на торговле товарами со скидками до 85%. Компания работает с брендами разной ценовой категории и предлагает широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

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19.03.2024 Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink

Магазины Familia отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и перешли на работу с сервисом HRlink. С помощью платформы КЭДО компания смогла сократить риски неподписания документов вовремя, у
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности

Команда GMonit интегрировала observability платформу в инфраструктуру российского ритейлера Familia с целью релиза новой бонусной программы. Ключевая задача ИТ-продукта: выявить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности.

09.02.2022 Familia автоматизировала маркировку товаров в партнерстве с «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» помогла сети магазинов Familia запустить интеграцию с единой национальной системой «Честный знак». Благодаря модулю внутри ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, информация обо всей продукции ритейлера автоматически
28.04.2021 Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики

Федеральная сеть off-price-магазинов Familia и разработчик корпоративных аналитических систем IT Pro в технологическом партнерстве
30.07.2018 Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail

«Корус консалтинг» завершил проект по оптимизации планирования закупок в сети off-price-магазинов Familia на базе TXT Retail. Система позволит создавать оптимальный бюджет закупок с учетом потребностей магазинов и финансовых целей компании. Ранее процессы планирования в Familia осуще
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершил проект по внедрению системы управления ресурсами предприятия в торговой сети Familia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Micros
10.01.2012 «Сбербанк России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор о приеме пластиковых карт

«Московский банк Сбербанка России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор об организации приема пластиковых карт во всех московских и региональных магазинах компании. В рамках заключенного договора эквайринга «Сбербанк России» устанавливает
04.04.2008 В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail

Компания «СМ Трэйд» реализует проект внедрения фронтального решения в универмагах «Фамилия». Сеть «Фамилия» продолжает ребрендинг и, вслед за обновлением фирменного стиля и торгового оборудования, модернизирует программное обеспечение автоматизации торговых процессов.


Публикаций - 285, упоминаний - 286

Familia и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 18
Microsoft Corporation 25775 15
VK - Mail.ru Group 3602 12
Ростелеком 10948 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
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Google LLC 12688 10
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
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Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 8
Microsoft Office 4170 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
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