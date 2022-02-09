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Familia Фамилия Торговая сеть

Familia - Фамилия - Торговая сеть


09.02.2022 Familia автоматизировала маркировку товаров в партнерстве с «Корус консалтинг»
28.04.2021 Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики
30.07.2018 Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia
10.01.2012 «Сбербанк России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор о приеме пластиковых карт
04.04.2008 В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail

Публикаций - 82, упоминаний - 83

Familia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 1010 6
VK - Mail.ru Group 3016 5
Yandex - Яндекс 4943 4
Microsoft Corporation 22365 4
Meta Platforms - Facebook 4230 4
5875 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 3
1С-ИжТиСи 5268 3
1С-Битрикс - Bitrix 432 3
SAP SE 4537 2
Ростех - Электронный паспорт 98 2
Крок - Croc 1610 2
Юнидата - Unidata 38 2
Восход ФГБУ НИИ 522 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 2
Thoma Bravo - Anaplan 43 2
TXT Retail 2 1
Google LLC 10151 1
ОБИТ 47 1
Team Force - Тим Форс 9 1
Летограф - Letograf 80 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
InterTrust - ИнтерТраст 293 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 136 1
Beorg - Биорг 19 1
Бука - Buka Entertaiment 469 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Компас 167 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 1
Oracle Corporation 5983 1
Cisco Systems 4710 1
Барс груп 482 1
Valve Software 173 1
Rambler Group - Рамблер ГК 806 1
1С-Рарус 728 1
Dr.Web - Доктор Веб 1184 1
КАПС Интеграция 6 1
Лантана текнолоджи 6 1
Apple Inc 10605 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 110 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 5
Лента - Сеть розничной торговли 776 5
РЖД - Российские железные дороги 1444 4
Auchan Holding - Ашан 180 4
Инвитро - Invitro 55 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1676 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 48 3
Decathlon - Декатлон 29 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 134 3
Аквафор 8 3
Visa International 1741 3
Юнифарм - Unipharm 11 3
Траско - Trasko 29 2
ВТБ Страхование 61 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 2
САНГ 5 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 35 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 359 2
Магнит - Сеть магазинов 412 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 2
Спортмастер 134 2
ИСК - Ижевская строительная компания 940 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 38 1
Метрополис ТРК 37 1
Uniqlo 7 1
Студия Артемия Лебедева 65 1
Ароматный мир 5 1
Calzedonia Group 3 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 11 1
SKL Group 2 1
36,6 - аптечная сеть 19 1
Global Pilots 9 1
O’STIN - Остин 9 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания 3 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 47 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
Золотой Вавилон ТРЦ 15 1
H&M 16 1
Правительство РФ 7782 12
Президент Российской Федерации 3505 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 869 2
МВД РФ - ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 2
Федеральное казначейство России 1272 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 642 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 621 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 269 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 567 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 166 1
МИК - Московский инновационный кластер 70 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 18
Website - Вебсайт 7515 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 951 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 6
Сервер - Серверные платформы 8596 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 6
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 194 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 554 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1658 4
ИТ-аутсорсинг 878 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10428 4
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 489 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 903 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 3383 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1764 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2548 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3070 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 206 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3104 2
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 196 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 707 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2313 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3273 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 1
Проверка контрагентов 712 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 664 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 876 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 144 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 2
Google Android 11851 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 316 2
CSI Set Retail 54 2
Microsoft Office 3222 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 363 2
Apple Pay 423 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 531 2
Samsung Pay 270 2
Manhattan SCALE 36 1
IBM DB2 339 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 139 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 677 1
Apple iOS 6372 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
Google Analytics 88 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 406 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1422 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 71 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 42 1
Team Fortress - компьютерная игра 36 1
IBM FileNet 107 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Microsoft PowerPivot 24 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
InterTrust - CompanyMedia 165 1
Microsoft Dynamics 365 120 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
Корус Консалтинг - K-Point BPM-платформа 16 1
Korus Five - конструктор информационного пространства 3 1
Microsoft Azure 1262 1
Beorg Smart Vision 14 1
OpenText Documentum 348 1
Microsoft Windows 10 11406 1
Tinder 32 1
Киричек Алексей 66 3
Исанин Антон 8847 2
Носков Константин 215 2
Никифоров Николай 1157 2
Медведев Дмитрий 1602 2
Василенко Михаил 4 2
Волков Алексей 35 2
Панов Владимир 6 1
Макаревич Денис 1 1
Брусницына Анна 1 1
Шерн Роман 2 1
Симонов Николай 1 1
Адмиральский Сергей 39 1
Заржецкий Александр 31 1
Макаров Станислав 116 1
Мартьянов Алексей 2 1
Зуев Георгий 2 1
Поликовский Дмитрий 2 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Никитенков Сергей 1 1
Березенко Ирина 1 1
Путилов Андрей 5 1
Попова Мария 139 1
Вайнберг Олег 17 1
Лукин Глеб 19 1
Соколова Екатерина 14 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Кубанов Вячеслав 1 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Гук Андрей 18 1
Рахманов Александр 23 1
Климарев Михаил 47 1
Путин Владимир 2526 1
Акимов Максим 170 1
Беленький Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 559 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1205 3
Того - Тоголезская Республика 0 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 722 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2004 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 370 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 1
Германия - Берлин 626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 334 1
Россия - УФО - Свердловская область 1098 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 386 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 312 1
Россия - ПФО - Самарская область 916 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1296 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 465 1
Великобритания - Лондон 2018 1
Франция - Французская Республика 5545 1
Испания - Королевство 2856 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 1
Эстония - Эстонская Республика 695 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5315 1
Австрия - Австрийская Республика 1014 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 988 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1038 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 488 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1995 1
Беларусь - Белоруссия 3464 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 296 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1314 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 74 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10544 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3866 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 2
Денежные переводы 737 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 169 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 25 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 351 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1501 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2095 1
Федеральное законодательство 1711 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1483 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1143 1
Инсорсинг - Инхаус 66 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 1
Коммерсантъ - Издательский дом 862 2
Forbes - Форбс 585 1
WSJ - The Wall Street Journal 1223 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 721 1
500 Startups 3387 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 239 1
100+ Forum Russia 7389 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1444 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2562 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
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