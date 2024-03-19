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Familia Фамилия Торговая сеть
Familia – мультибрендовая сеть магазинов офф-прайс формата, специализирующихся на торговле товарами со скидками до 85%. Компания работает с брендами разной ценовой категории и предлагает широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
СОБЫТИЯ
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|19.03.2024
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Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink
Магазины Familia отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и перешли на работу с сервисом HRlink. С помощью платформы КЭДО компания смогла сократить риски неподписания документов вовремя, у
|28.09.2023
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GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности
Команда GMonit интегрировала observability платформу в инфраструктуру российского ритейлера Familia с целью релиза новой бонусной программы. Ключевая задача ИТ-продукта: выявить узкие места в работе сайта и подготовиться к повышенному трафику при переходе на новую систему лояльности.
|09.02.2022
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Familia автоматизировала маркировку товаров в партнерстве с «Корус консалтинг»
ГК «Корус консалтинг» помогла сети магазинов Familia запустить интеграцию с единой национальной системой «Честный знак». Благодаря модулю внутри ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, информация обо всей продукции ритейлера автоматически
|28.04.2021
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Familia и IT Pro создали гибридную систему аналитики
Федеральная сеть off-price-магазинов Familia и разработчик корпоративных аналитических систем IT Pro в технологическом партнерстве
|30.07.2018
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Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail
«Корус консалтинг» завершил проект по оптимизации планирования закупок в сети off-price-магазинов Familia на базе TXT Retail. Система позволит создавать оптимальный бюджет закупок с учетом потребностей магазинов и финансовых целей компании. Ранее процессы планирования в Familia осуще
|03.05.2018
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«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia
«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершил проект по внедрению системы управления ресурсами предприятия в торговой сети Familia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Micros
|10.01.2012
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«Сбербанк России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор о приеме пластиковых карт
«Московский банк Сбербанка России» и торговая сеть «Фамилия» заключили договор об организации приема пластиковых карт во всех московских и региональных магазинах компании. В рамках заключенного договора эквайринга «Сбербанк России» устанавливает
|04.04.2008
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В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail
Компания «СМ Трэйд» реализует проект внедрения фронтального решения в универмагах «Фамилия». Сеть «Фамилия» продолжает ребрендинг и, вслед за обновлением фирменного стиля и торгового оборудования, модернизирует программное обеспечение автоматизации торговых процессов.
Familia и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 19
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Шадаев Максут 1210 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Попов Алексей 339 4
|Ромодановский Константин 21 4
|Иванов Сергей 405 4
|Лукашенко Александр 104 3
|Урличич Юрий 52 3
|Моносов Александр 21 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Филатов Владимир 5 3
|Махлин Дмитрий 123 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Киричек Алексей 66 3
|Паршин Максим 323 3
|Кузнецов Сергей 163 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Добкин Аркадий 82 2
|Волков Алексей 56 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Василенко Михаил 4 2
|Хохлов Дмитрий 9 2
|Каренина Анна 18 2
|Бибиков Александр 6 2
|Самойленко Максим 67 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Носик Антон 106 2
|Газаров Артур 77 2
|Лужков Юрий 113 2
|Евгеньев Антон 7 2
|Терентьев Савва 36 2
|Лейбов Роман 7 2
|Александров Олег 7 2
|Бондаренко Алексей 47 2
|Смирнова Ирина 11 2
|Перов Евгений 97 2
|Платонов Анатолий 6 2
|Пустоветов Игорь 14 2
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