Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Familia Фамилия Торговая сеть
Публикаций - 82, упоминаний - 83
Familia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киричек Алексей 66 3
|Исанин Антон 8847 2
|Носков Константин 215 2
|Никифоров Николай 1157 2
|Медведев Дмитрий 1602 2
|Василенко Михаил 4 2
|Волков Алексей 35 2
|Панов Владимир 6 1
|Макаревич Денис 1 1
|Брусницына Анна 1 1
|Шерн Роман 2 1
|Симонов Николай 1 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Макаров Станислав 116 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Зуев Георгий 2 1
|Поликовский Дмитрий 2 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Никитенков Сергей 1 1
|Березенко Ирина 1 1
|Путилов Андрей 5 1
|Попова Мария 139 1
|Вайнберг Олег 17 1
|Лукин Глеб 19 1
|Соколова Екатерина 14 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Кубанов Вячеслав 1 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Гук Андрей 18 1
|Рахманов Александр 23 1
|Климарев Михаил 47 1
|Путин Владимир 2526 1
|Акимов Максим 170 1
|Беленький Александр 36 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 721 1
|500 Startups 3387 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru