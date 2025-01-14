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Махлин Дмитрий



14.01.2025 «Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink 1
26.12.2024 Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей 1
12.12.2024 В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним 2
05.12.2024 iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink 1
28.11.2024 HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio 1
15.11.2024 HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь» 1
31.10.2024 «Ростелеком Корпоративные системы» выбрали HRlink для автоматизации кадрового делопроизводства 1
07.10.2024 HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 1
03.10.2024 HR Tech направление HeadHunter усиливается благодаря стратегической сделке с HRlink 1
18.09.2024 HRlink подключил второй удостоверяющий центр 1
16.09.2024 «Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink 1
12.08.2024 «Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink 1
23.07.2024 «БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink 1
20.06.2024 ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink 1
06.06.2024 Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink 1
03.06.2024 Парк развлечений «Замания» сменил платформу кадрового ЭДО на HRlink 1
23.05.2024 «Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink 1
17.05.2024 Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink 1
08.05.2024 HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит» 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
22.04.2024 ИТ-компания SIPUNI перешла на кадровый ЭДО с помощью сервиса HRlink 1
08.04.2024 «Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink 1
26.03.2024 Hopper IT в два раза ускорила подписание кадровых документов с помощью HRlink 1
19.03.2024 Сеть магазинов Familia перевела кадровое делопроизводство на платформу HRlink 1
12.03.2024 Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов 1
01.03.2024 Производитель сыров Natura перевел кадровое делопроизводство в электронный формат 1
16.02.2024 HRlink: рынок сервисов кадрового ЭДО вырастет в два раза к концу 2024 года 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
29.01.2024 Агентство ArrowMedia подключилось к платформе КЭДО от HRlink 1
27.12.2023 Бренд Furla перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink 1
25.12.2023 Исследование HRlink: 71% HR-специалистов позитивно относится к ИИ 1
21.12.2023 Выручка компании HRlink выросла в два раза по итогам 2023 г. 1
23.11.2023 Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink настроил интеграцию с «Битрикс24» 1
21.11.2023 ПЭК перевел на кадровый ЭДО более половины сотрудников 1
07.11.2023 Konsu стала партнером разработчика кадрового ЭДО HRlink 1
20.10.2023 Екатерина Кулагина стала операционным директором HRlink 1
18.10.2023 Разработчик системы «Платон» выбрал сервис кадрового ЭДО от HRlink 1
16.10.2023 В России в четыре раза увеличился спрос на цифровые кадровые документы 1
12.10.2023 Sunlight перешла на безбумажный кадровый ЭДО HRlink 1
06.10.2023 «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink 1

Публикаций - 95, упоминаний - 97

Махлин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 95
8213 22
Ростелеком 9700 5
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 4
SAP SE 5276 3
Selectel - Селектел 385 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Yandex - Яндекс 7339 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
1С Mirapolis - Мираполис 22 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 2
Эквио - e.Queo 8 2
Тензор 97 2
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Microsoft Corporation 24624 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Cisco Systems 5114 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
БУХта - Buhta 87 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 24 1
Telegram Group 1983 1
Т1 Иннотех 178 1
Edna - ОСК - ранее mfms 27 1
Directum - Директум 1089 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 14 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ВкусВилл - Избёнка 156 6
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 5
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 4
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Сбер - Еаптека 33 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 11 1
Силовые машины 111 1
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Konsu - Консу 2 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
РСО Инжиниринг 1 1
Furla - Фурла Рус 4 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Assist - Ассист 209 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Замания ГК 1 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 5 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 81
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 62
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HeadHunter - Talantix 25 4
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ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
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