Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» перевел кадровый электронный документооборот (ЭДО) на платформу HRlink. ИТ-компания, продемонстрировав интенсивный рост бизнеса за последние два года, в 2023 г. отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве, а спустя год перевела штат из 180 сотрудников на более удобный для них сервис для безбумажного КДП HRlink.

Компания «DaтaРу» работает на рынке производителей базовой ИТ-инфраструктуры с 2020 г. Начиная с 2022 г., вендор находится в постоянном процессе масштабирования бизнеса – помимо наращивания производства серверного и сетевого оборудования, а также СХД, компания открыла направления консалтинга, сервисной поддержки и облачных сервисов.

На сегодняшний день штат «DатаРу» составляет 180 человек, что в почти в 10 раз больше, чем два года назад. Большая часть сотрудников работает во флагманском офисе в Москве, однако 20% штата трудоустроено удаленно в Воронежском отделении компании. Кроме того, вендор расширяет региональную сеть в России – представители «DатаРу» работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Самаре и Санкт-Петербурге.

Разветвленная структура и активный наем требовали от компании совершенствования процессов кадрового делопроизводства, оптимизации работы с бумажным документооборотом и поиска современных решений для удобного взаимодействия сотрудников с компанией.

Весной 2023 г. «DатаРу» перешли на кадровый ЭДО, что позволило запустить удаленное взаимодействие с HR-департаментом около 95% сотрудников компании, а также снять часть рутинной нагрузки с кадрового специалиста. Тем не менее HR-команде не удалось достичь ожидаемого уровня автоматизации – множество процессов, переведенных на платформу, пришлось продолжить поддерживать в ручном режиме, а также регулярно обращаться в техподдержку и тратить время на устранение возникающих ошибок.

Сложности с использованием сервиса привели к решению сменить платформу кадрового ЭДО по истечению срока соглашения с первым подрядчиком. При поиске нового сервиса «DатаРу» делали фокус на внутренних возможностях системы – кастомизации под требования компании, настройке маршрутов согласования документов, понятном интерфейсе платформы, а также качественной техподдержке, которая будет в индивидуальном порядке оперативно решать вопросы пользователей.

По итогам анализа рынка «DатаРу» остановили свой выбор на платформе HRlink. В решении привлекли возможность загружать собственные шаблоны кадровых документов, оперативная и вдумчивая работа технической поддержки, а также дружелюбный пользователю интерфейс.

«Еще на этапе анализа рынка, при первой встрече с менеджером HRlink, мы поняли, что нам по пути. Сервис прост в работе, мы быстро получали ответы на все вопросы – команда понимала наши задачи и четко соблюдала все сроки и договоренности. Кроме того, есть возможность интегрировать в сервис решение по подбору персонала Talantix. Мы довольны своим выбором – ожидания от платформы HRlink и реальность полностью совпали», – отметила директор по персоналу «DатаРу» Алеся Самойлова.

«HRlink продолжает сохранять лидерские позиции на рынке отечественных решений для кадрового ЭДО. Мы первыми внедрили в сервис искусственный интеллект, первыми планируем дать возможность клиентам работать с двумя удостоверяющими центрами электронных подписей. При этом в развитии продукта мы всегда ориентируемся на нужды кадровых специалистов, поэтому мы много внимания уделяем сервису и уровню технической поддержки пользователей», – сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.