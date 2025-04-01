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Самойлова Алеся
|01.04.2025
|Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации 1
|17.05.2024
|Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink 1
Самойлова Алеся и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 2
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 120 1
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 53 1
|Махлин Дмитрий 100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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