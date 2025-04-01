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Самойлова Алеся


01.04.2025 Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации 1
17.05.2024 Вендор технологических решений «DатаРу» перешел на сервис кадрового ЭДО HRlink 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Самойлова Алеся и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 120 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 53 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2920 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3625 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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