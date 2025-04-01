Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации

Платформа для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz и сервис кадрового ЭДО HRlink провели исследование процессов найма, онбординга и адаптации сотрудников в российских компаниях. В опросе приняли участие 150 компаний.

«Удаленка» в российских компаниях

Удаленная работа постепенно становится нормой для российских организаций, значительная часть российских компаний принимает на работу удаленных сотрудников — показатель достигает 75%.

У 42% организаций удаленно трудоустроено до 10 человек, у 19% — от 10 до 50 специалистов. Лишь 14% руководителей указали, что в дистанционном режиме у них трудится более 50 человек. Совсем не нанимает удаленных сотрудников только четверть опрошенных.

«Найм удаленных сотрудников — уже не просто вынужденная мера, а полноценный тренд, который трансформирует рынок труда. Однако успешная адаптация удаленных сотрудников требует серьезных изменений в процессах. Здесь на помощь приходят HR BP, автоматизация, онлайн-курсы и обучение. Важно иметь четко структурированные программы погружения, адаптированные под каждую профессию, чтобы сотрудники могли эффективно включаться в работу независимо от их локации», — сказала Ксения Степанова, HRD HR-платформы Skillaz.

Сложности в автоматизации трудоустройства

49% компаний, нанимающих удаленных сотрудников, уже внедрили процедуры для дистанционного трудоустройства кандидатов. Большинство занимается оформлением новых сотрудников офлайн, в основном респонденты объясняют это небольшой численностью удаленных сотрудников в компании (43%), а 25% — недостаточной ценностью автоматизации для компании или кандидатов. Еще 10% компаний не нашли подходящий инструмент цифровизации, а 1,5% не знают, как оцифровать этот процесс.

«В условиях высокой конкуренции за кадры в России четко наметился тренд на человекоцентричность. Возможность работать из дома или в гибридном режиме становится новой нормой, поэтому инструменты для удаленного найма сегодня нужны не только компаниям с распределенной региональной структурой. Рынок постепенно приходит к тому, что взаимодействие с сотрудником должно быть быстрым, гибким и удобным с первого касания кандидата и работодателя, что достигается за счет HR-сервисов», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Использование технологий для автоматизации трудоустройства

Среди тех компаний, которые все же решились на автоматизацию трудоустройства, более четверти (28%) используют сервисы для запроса документов в электронном формате. Системы для проверки благонадежности кандидатов внедрены у 21% компаний, а 30% применяют системы КЭДО (кадрового электронного документооборота).

Основные преимущества автоматизации, по мнению респондентов, включают ускорение процесса приема кандидатов (20%), улучшение взаимодействия с кандидатами из других регионов (17%) и сокращение времени на пересылку документов (16%). Также автоматизация помогает повысить удовлетворенность кандидатов (15%) и способствует прозрачности процесса для обеих сторон — сотрудников и руководства (12% и 13% соответственно). Еще 5% считают, что это помогает выделиться на рынке труда.

«Все стандартные инструменты уже сейчас мы используем, но начинаем так же использовать современные технологии, связанные с машинным обучением и ИИ. Мы уже тестируем модели, которые помогают рекрутменту справляться с большим потоком резюме и фильтровать отклики сокращая время и затраты на найм», — сказал Антон Труфанов, руководитель отдела подбора Х5.

«Цифровизация позволяет в онлайне перейти на персональное более близкое общение с кандидатом. И сделать первые касания компании живыми, настоящими, индивидуальными. А это тоже один из трендов запросов современных людей — индивидуальное человеческое общение», — отметила Ирина Савельева, директор по персоналу и обучению франчайзинговой структуры «Вкусно — и точка».

Программы адаптации и сопровождения трудоустройства

73% респондентов указали, что обязательно сопровождают трудоустройство кандидатов программами адаптации, и только 4% топ-менеджеров вообще не видят ценности в подобных практиках. Большинство компаний (56%), у которых не предусмотрены программы адаптации, не имеют на это ресурсов и времени, а 11% руководителей не знают, как создать такую программу.

При этом компании, которые внедрили структурированные программы адаптации, отмечают положительные результаты. В таких организациях более 90% сотрудников успешно проходят испытательный срок. Работодатели подчеркивают, что ключевым инструментом эффективной адаптации становится наставничество, вводные тренинги и регулярное взаимодействие с HR-специалистами.

35% респондентов внедряют программы адаптации для снижения текучести кадров в период испытательного срока, еще 32% — для психологической поддержки новых сотрудников. Еще 19% компаний считают, что адаптация помогает новичкам быстрее достичь оптимальной продуктивности, а 14% отмечают, что такие программы экономят время руководителей и коллег.

86% опрошенных отметили, что на адаптацию сотрудников у них уходит до трех месяцев. В разрезе по группам ситуация выглядит следующим образом: для высококвалифицированных специалистов, а также массового персонала адаптационный период рассчитан в большинстве случаев на три месяца (в 55% и 52% случаев соответственно). Однако для руководящего состава срок адаптации, как правило, больше: 44% опрошенных ответили, что он доходит до шести месяцев, а 10% - до года.

«Многие компании уже используют цифровые платформы для оценки компетенций и навыков, которые помогают объективно оценивать кандидатов и принимать более обоснованные решения. Кроме того, автоматизация HR-процессов, таких как отправка предложений о работе и оформление документов, позволяет минимизировать ошибки и сократить время на выполнение рутинных задач. Все это способствует повышению эффективности и качества найма, а также улучшает опыт соискателей», — сказала Алеся Самойлова, HRD «DатаРу».

«Связь между наличием программы адаптации и прохождением испытательного срока не просто есть — она очевидна. Без адаптации новичок часто чувствует себя потерянным: не понимает ожиданий, процессов, не успевает влиться в коллектив. Это приводит к росту увольнений в первые три месяца. Когда программа адаптации есть, сотрудник быстрее осваивает обязанности, лучше встраивается в культуру компании и чувствует себя увереннее. Особенно важно это сейчас, если сотруднику не комфортно, он просто уйдет к другому работодателю, который подготовился лучше», — отметила Ольга Извекова, руководитель Customer Success в Skillaz.

Система оформления кандидата (пребординг) как инструмент снижения количества отказов от офферов

Дополнительным шагом, который помогает сократить число отказов от офферов до выхода на работу, является наличие системы оформления кандидата, которая включает подготовку сотрудника, начиная с его юридического трудоустройства и заканчивая первым рабочим днем. Однако этот инструмент используют только 56% компаний.

Там, где система внедрена, уровень отказов от офферов составляет менее 10%, тогда как в организациях без нее показатель отказов достигает 10-25%. Система оформления кандидатов помогает новичкам быстрее влиться в команду, снизить уровень стресса и повысить уверенность в своем решении присоединиться к компании.

«Риски отказа кандидата от оффера можно снизить за счет автоматизации найма. Модули для удаленного трудоустройства, такие как Start Link (входит в экосистему HRlink), позволяют оформить человека юридически сразу после того, как он согласился у вас работать. Такой подход формирует HR-бренд технологичной компании», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.