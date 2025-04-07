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Степанова Ксения



07.04.2025 Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу 1
01.04.2025 Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Степанова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 54 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 140 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Вкусно — и точка 24 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3651 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 862 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172976.
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