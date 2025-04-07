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Степанова Ксения
|07.04.2025
|Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу 1
|01.04.2025
|Skillaz и HRlink: 9 из 10 сотрудников успешно проходят испытательный срок в компаниях с программой адаптации 1
Степанова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 54 2
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 140 1
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
|HeadHunter Group - HRlink - Start Link 7 1
|SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
|Махлин Дмитрий 101 1
|Самойлова Алеся 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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