Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

В 47% компаний адаптация новых сотрудников помогла снизить текучесть кадров

При выходе на новую работу опрошенным россиянам, независимо от их возраста, чаще всего не хватает наставника (32%) и программ адаптации (23%). При этом продуманный онбординг новых сотрудников пока есть только в 48% компаний, а еще 21% находятся на стадии его разработки, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. По словам тех работодателей, которые уже несколько лет используют программы адаптации, онбординг снижает количество грубых ошибок у новичков и помогает справиться с текучестью кадров. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Плавная адаптация на новом рабочем месте — важнейшее условие, чтобы человек смог быстро влиться в коллектив и как можно раньше начал показывать результат. Опыт компаний, в которых уже реализуются программы онбординга, показывает, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе (это отметили 55% респондентов), снижается текучесть кадров (47%), улучшается атмосфера в коллективе и в целом становится меньше хаоса (по 45%), а также повышается эффективность бизнес-процессов (41%). Выстроить системное взаимодействие с новичками помогают HRtech-решения и автоматизация онбординга: можно хранить всю необходимую информацию в одном пространстве, оперативно вносить изменения, создавать персонализированные программы развития, отслеживать прогресс и получать всю аналитику по онбордингу буквально в один клик», — сказала Ксения Степанова, HRD Skillaz.

В 78% случаев адаптацию проходят те работники, которых только что взяли в штат. Кроме того, в 35% компаний предусмотрен онбординг для стажеров, в 21% — для сотрудников, которые переходят из одного отдела в другой, в 15% — для тех, кто длительно отсутствовал (декрет, обучение, длительный больничный и др.). 14% работодателей подключают программы адаптации при повышении сотрудника в должности. Еще столько же используют онбординг или часть его этапов во всех перечисленных случаях.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

При этом отдельные инструменты адаптации применяются почти везде. Так, 40% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании есть свой корпоративный портал и/или приложение со всем необходимым для адаптации. У 37% компаний подготовлены презентации и видео для новых сотрудников, у 33% разработан гайд новичка. Также среди инструментов онбординга распространены обучающие видео по специфике работы нового сотрудника, описание командных ритуалов и сленга, справочники с информацией о внутреннем распорядке.

Опрос проходил с 27 октября по 13 ноября 2025 г., участие приняли представители 162 компаний-работодателей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях

Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще