В 47% компаний адаптация новых сотрудников помогла снизить текучесть кадров

При выходе на новую работу опрошенным россиянам, независимо от их возраста, чаще всего не хватает наставника (32%) и программ адаптации (23%). При этом продуманный онбординг новых сотрудников пока есть только в 48% компаний, а еще 21% находятся на стадии его разработки, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. По словам тех работодателей, которые уже несколько лет используют программы адаптации, онбординг снижает количество грубых ошибок у новичков и помогает справиться с текучестью кадров. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Плавная адаптация на новом рабочем месте — важнейшее условие, чтобы человек смог быстро влиться в коллектив и как можно раньше начал показывать результат. Опыт компаний, в которых уже реализуются программы онбординга, показывает, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе (это отметили 55% респондентов), снижается текучесть кадров (47%), улучшается атмосфера в коллективе и в целом становится меньше хаоса (по 45%), а также повышается эффективность бизнес-процессов (41%). Выстроить системное взаимодействие с новичками помогают HRtech-решения и автоматизация онбординга: можно хранить всю необходимую информацию в одном пространстве, оперативно вносить изменения, создавать персонализированные программы развития, отслеживать прогресс и получать всю аналитику по онбордингу буквально в один клик», — сказала Ксения Степанова, HRD Skillaz.

В 78% случаев адаптацию проходят те работники, которых только что взяли в штат. Кроме того, в 35% компаний предусмотрен онбординг для стажеров, в 21% — для сотрудников, которые переходят из одного отдела в другой, в 15% — для тех, кто длительно отсутствовал (декрет, обучение, длительный больничный и др.). 14% работодателей подключают программы адаптации при повышении сотрудника в должности. Еще столько же используют онбординг или часть его этапов во всех перечисленных случаях.

При этом отдельные инструменты адаптации применяются почти везде. Так, 40% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании есть свой корпоративный портал и/или приложение со всем необходимым для адаптации. У 37% компаний подготовлены презентации и видео для новых сотрудников, у 33% разработан гайд новичка. Также среди инструментов онбординга распространены обучающие видео по специфике работы нового сотрудника, описание командных ритуалов и сленга, справочники с информацией о внутреннем распорядке.

Опрос проходил с 27 октября по 13 ноября 2025 г., участие приняли представители 162 компаний-работодателей.

