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MedTech ЭЛН электронный листок нетрудоспособности больничный лист



11.01.2024 Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос

тели со своей стороны нашли, как выкрутить это в свою пользу. Они массово отправляли сотрудников на больничный, в результате чего те теряли в зарплате и к тому же вынуждены были проходить непро
20.11.2023 «Авито работа»: 21% работающих россиян работодатели предлагают заменить больничный удаленным форматом

ству России, при обоюдном соглашении сторон работник может трудиться удаленно, не оформляя при этом больничный лист. Такой вариант выгоден не только работодателям, но и многим специалистам. Есл
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров

оторые сотрудничают с сервисами напрямую, смогут получить страховку от несчастных случаев и аналог «больничных». Проект направлен на повышение социальной защищенности партнеров. Подобная возмож
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

«Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации

06.10.2020 На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных

ортале государственных и муниципальных услуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ. «В л
03.04.2020 Возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически

Минкомсвязи России сообщило, что всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов. После возвращения на родину перед прохожд
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных

елей. Известно, что если у сотрудника недостаточно стажа или высокая заработная плата, то ходить на больничный ему невыгодно и он болеет на работе. Чтобы компенсировать потери заработной платы

28.02.2018 «Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде

ием Председателя ФСС РФ Андрея Кигима.С 1 июля 2017 г. на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ по желанию застрахованного лица (рабо
22.08.2017 «Хост» внедрила электронные больничные листы в Якутии

Группа компаний «Хост» совместно с «СофТраст» запустили проект по выдаче электронных больничных листов в медучреждениях Республики Саха (Якутия). Проект находится на стадии тести
14.04.2017 В России ввели электронные больничные

го в информационной системе страховщика возможно только с письменного согласия пациента.Электронный больничный должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, которую став
28.05.2014 Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов

Региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) в Татарстане рассматривает возможность реализации пилотного проекта по запуску системы электронных больничных листов, проблемы, которые могут возникнуть при его запуске и ряд организационных задач. На начальном этапе проект предполагается внедрить на нескольких крупных предприятиях республик
28.11.2012 Больничные листы в России станут электронными

емом виде. Затем происходит его автоматическое распознавание и проверка того, эмитировался ли такой больничный лист для предотвращения мошенничества. «Это промежуточная схема, - говорит Кузьмин

Публикаций - 275, упоминаний - 301

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