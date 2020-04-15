Voximplant и «Яндекс.Облако» помогли Минздраву МО решить задачи с помощью робота-информатора

Правительство Московской области предприняло ряд мер для поддержки жителей в период режима самоизоляции и распространения COVID-19. Меры направлены на материальную поддержку определенных категорий граждан, информирование об открытии «электронных больничных», оповещение об отмене или переносе записи в МФЦ. Также Минздрав Московской области взял на себя функции по контролю за состоянием граждан, находящихся на карантине или домашнем лечении.

В связи с этим появилась задача – своевременно доносить информацию до десятков тысяч жителей. Например, среди получивших право на финансовую поддержку оказалось более 50 тыс. человек, для которых телефон является единственным каналом связи. Каждому из них необходимо было позвонить и сообщить о возможности лично. Также в связи с ограничительными мерами потребовалось отменить 11 тыс. записей на прием в МФЦ и своевременно уведомить об этом жителей. Кроме того, звонки понадобились для сообщения об открытии более 20 тыс. «электронных больничных».

Отдельное и важнейшее направление работы – контроль состояния здоровья жителей Подмосковья, находящихся на карантине после зарубежной поездки, а также пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. Для обеспечения постоянного мониторинга каждый день необходимо обзванивать более 2 тыс. человек.

Чтобы выполнить такие задачи в сжатые сроки необходимо было бы привлечь огромные человеческие ресурсы, которые на настоящий момент целиком направлены на оказание помощи больным. Решением стали голосовые ассистенты, разработанные компанией Voximplant на основе технологии синтеза и распознавания речи, доступной в «Яндекс.Облаке». Технология «Яндекс.Облака» позволяет распознавать голос человека и озвучивать тексты. Voximplant имеет большой опыт в создании голосовых роботов-помощников, которые умеют задавать вопросы и обрабатывать ответы людей.

За несколько дней с помощью визуального редактора Voximplant Kit был создан первый голосовой ассистент, который начал совершать звонки и оповещать жителей о том, какую материальную поддержку и как они могут получить. За первые пять рабочих дней голосовой помощник совершил 27 тыс. успешных звонков. Также с помощью голосового ассистента более 20 тыс. были оповещены об открытии «электронного больничного».

Голосовой робот успешно справляется и с более сложной задачей. Робот задает вопросы о состоянии здоровья человека в настоящий момент. Если пациент сообщает о повышенной температуре, звонок автоматически переводится на линию скорой помощи. В случае менее серьезных симптомов – на колл-центр для вызова врача на дом.

«Весь проект от идеи до запуска был реализован за семь дней. Это позволило коллегам из Министерства здравоохранения оперативно и адресно донести информацию до жителей, что было бы невозможно осуществить силами операторов колл-центра в столь сжатые сроки, – сказал Юрий Воеводко, директор продукта Voximplant Kit. – Сейчас сценарии запускаются по мере необходимости, при этом любые правки могут быть внесены за минуты без участия разработчиков».

«К сожалению, сам повод совсем не радостный – слишком непростая ситуация для всех. Но именно сейчас многие технологии проходят проверку на прочность. Мы рады, что в сотрудничестве с партнёром оперативно помогли Минздрав Московской области в решении их задач. В общем-то, облачные платформы именно в таких условиях и должны выручать, когда нужно предельно быстро и безопасно внедрять сложные технологические решения», – отметил Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облака».