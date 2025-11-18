Разделы

Voximplant Фастком

Voximplant - Фастком

Универсальная облачная платформа Voximplant предоставляет инструменты для коммуникации в реальном времени с контролем над голосом, видео и текстом. Serverless-платформа позволяет разработчикам создавать масштабируемые приложения быстро и с наименьшими затратами. Решения Voximplant автоматизируют связь бизнеса с конечными потребителями, улучшая клиентский опыт. Основатели Voximplant занимаются технологиями связи с 2007 года и являются пионерами в области web-телефонии

18.11.2025 Telecom API меняют подход к клиентскому опыту 1
18.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров Telecom API 1
14.05.2024 «МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024 1
14.05.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024 1
31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу 1
08.12.2022 «Детский мир» перевел свое интерактивное голосовое меню на платформу Voximplant 1
09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна» 1
25.04.2022 Voximplant предоставит возможность разработчикам встраивать аудио- и видеоконференции в приложения и сайты 1
22.02.2022 Voximplant выпустила универсальное NLP-решение для омниканальной автоматизации клиентского сервиса 1
04.08.2021 Банк «Открытие» доверил сопровождение новых клиентов роботу 1
31.03.2021 Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant 1
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику 1
12.10.2020 Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате 1
05.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
01.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
15.09.2020 Обновленная версия Voximplant Kit включает возможности омниканального контакт-центра 1
22.06.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала подтверждение заказов с помощью Voximplant 1
15.04.2020 Voximplant и «Яндекс.Облако» помогли Минздраву МО решить задачи с помощью робота-информатора 1
04.03.2020 Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
17.07.2018 Voximplant добавила расширенные возможности для роботизированных обзвонов в сервис Smartcalls 1
08.02.2018 Voximplant представила ПО для кампаний роботизированных обзвонов 1
30.11.2017 Google: два стартапа из России вошли в пятый набор Launchpad Accelerator 1
16.08.2017 В России написали ПО, объединяющее WhatsApp, Viber и Telegram в один чат 1
25.04.2017 «Рокетбанк» начал записывать разговоры представителей банка 1
03.12.2013 «1С-Битрикс» представила новые обновления сервиса «Битрикс24» — телефонные звонки, облачный диск и «живую» CRM 1

Google LLC 12204 7
Yandex - Яндекс 8356 4
IBM - International Business Machines Corp 9547 4
ЛайфТелеком - Телфин 251 2
Zingaya 13 2
Amazon Inc - Amazon.com 3118 2
8912 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 2
Calltouch - Колтач Солюшнс 26 1
RingCentral 15 1
Microsoft Corporation 25208 1
Telegram Group 2515 1
1С-Битрикс - Bitrix 619 1
Ростех - Автоматика Концерн 1739 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 267 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 1
Naumen - Наумен 681 1
Ростелеком 10270 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1354 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1623 4
ЦИАН - CIAN 160 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8074 3
Русагро Группа Компаний 338 3
ВкусВилл - Избёнка 184 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 267 2
Uber 336 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1386 1
Hyundai Motor Company 415 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
Фаберлик - Faberlic 97 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1254 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1449 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1900 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3314 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17624 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8436 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6821 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25939 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7531 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4247 6
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 320 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1191 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8832 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4605 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12181 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25489 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 708 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5527 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5448 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4423 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2375 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8888 4
API Telecom - API Телеком 38 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8055 3
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 109 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 391 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2388 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17020 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7356 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12213 3
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 33 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1132 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 968 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 567 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3733 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 305 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 602 5
Voximplant Kit 4 4
Google Dialogflow 10 4
МТС Exolve 109 3
Voximplant Smartcalls 3 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1367 3
JavaScript - JS - язык программирования 1318 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 636 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 702 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 15 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 48 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
App In The Air 2 1
FreePik 1393 1
BioLink WebSDK 4 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1513 1
Apple iOS 8211 1
Google Android 14623 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1199 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 177 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Rakuten Viber 643 1
Google Cloud Platform - GCP 342 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 613 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 93 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
Айларов Алексей 10 9
Воеводко Юрий 5 2
Сажко Василий 25 2
Чернышева Евгения 3 2
Галушкин Олег 182 2
Баулин Александр 9 1
Транков Алексей 1 1
Козлов Антон 3 1
Лесков Михаил 1 1
Чеботарева Марина 1 1
Мамедов Анар 1 1
Тадевосян Давид 1 1
Евстегнеев Андрей 1 1
Шеко Игорь 2 1
Рыжиков Сергей 112 1
Галактионова Инесса 96 1
Биккужин Рамиль 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53346 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45521 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 1
Европа 24606 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1586 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18470 1
Испания - Королевство 3758 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25822 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51030 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3757 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11389 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5280 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11683 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 318 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14978 2
Английский язык 6858 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5484 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 367 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5821 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2249 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 23 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5584 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4901 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31635 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6043 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2903 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8044 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6913 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6877 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 914 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1754 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10659 1
Пропаганда и агитация 195 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1031 1
Великая депрессия - Great Depression 33 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 343 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6201 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5822 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1802 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 257 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4738 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9586 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 117 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2744 1
Vc.ru - Виси.ру 38 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8352 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 1
