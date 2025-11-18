Voximplant Фастком

Универсальная облачная платформа Voximplant предоставляет инструменты для коммуникации в реальном времени с контролем над голосом, видео и текстом. Serverless-платформа позволяет разработчикам создавать масштабируемые приложения быстро и с наименьшими затратами. Решения Voximplant автоматизируют связь бизнеса с конечными потребителями, улучшая клиентский опыт. Основатели Voximplant занимаются технологиями связи с 2007 года и являются пионерами в области web-телефонии.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 15 дел, на cумму 2 762 407 737 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 27, упоминаний - 27