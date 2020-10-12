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Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате

Бизнес

Как сильно пандемия ударила по бизнесу в 2020 году, какие отрасли пострадали больше всего и как клиентское обслуживание адаптируется к кризисным условиям — все эти вопросы крупнейшие игроки на рынках ИТ, e-commerce, e-learning, ритейла, финансов и недвижимости обсудят на главном событии в сфере бизнес-коммуникаций, до которого осталось всего несколько дней — INTERCOM’20.

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Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате

INTERCOM — это конференция о коммуникационных технологиях и новой реальности, цель которой заключается в том, чтобы бизнес мог разобраться в современных технологических продуктах и грамотно оптимизировать собственные процессы. В этом году она пройдет 15 октября в онлайн-формате.

Спикеры из Google, IBM, «Яндекс.Облако», «Тинькофф», «СБЕР» и Voximplant обсудят главные выводы обстановки 2020 года и стратегии удержания лидерства в новых условиях, поговорят о том, как быстро внедрить и эффективно использовать передовые разработки, и поделятся новыми возможностями ИИ для бизнеса.

Также на конференции вас ждут свежие кейсы компаний «ВкусВилл», OZON, «Циан», «Русагро» и Skyeng. Эксперты расскажут про интерфейсные решения управления курьерами и выстраивание системы сервисов обслуживания клиентов, а также обсудят, как автоматизация коммуникаций помогает улучшить клиентский опыт и как достичь баланса между сокращением издержек и Customer Experience.

Алексей Айларов, СЕО и сооснователь Voximplant: «В условиях кризиса текущего года коммуникационные технологии стали гарантом жизнеспособности бизнеса — они оказались необходимыми и для срочного перевода сотрудников на удаленную работу, и для организации совещаний по видеосвязи, и для обработки наплыва обращений на горячую линию. Важно понимать, что эти процессы необратимы: клиенты уже привыкли к новому уровню сервиса, задаваемому лидерами рынка, и те компании, что не станут ему соответствовать, окажутся неконкурентоспособными».

INTERCOM’20 пройдет онлайн. В день события гости получат ссылку на трансляцию, где можно будет задавать вопросы спикерам, обсуждать выступления в чате конференции и отслеживать, кто выступает в данный момент. Записи всех выступлений сохранятся и будут доступны всем зрителям на платформе.

Встречаемся 15 октября в 10:30. Участие в конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

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