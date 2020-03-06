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Рыжиков Сергей


06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
05.03.2020 «Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019 1
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
13.02.2019 Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций 1
17.04.2018 «Корус Консалтинг» и «Битрикс24» запустят облачный корпоративный портал для крупного бизнеса 1
02.03.2018 «Битрикс24» провел презентацию обновлений 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
09.02.2018 Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей 1
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность 1
22.11.2016 Новый Битрикс24 научился распознавать лица клиентов в CRM 1
16.11.2016 Новый «Битрикс24» научился распознавать лица клиентов в CRM 1
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка 1
09.06.2016 «Битрикс24» обзавелся онлайн-чатом и омниканальной CRM 1
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
23.03.2016 «Битрикс24» подарил 1 млн руб. миллионному клиенту сервиса 1
03.03.2016 «Битрикс24» стал частично бесплатным 2
02.03.2016 «Битрикс24» стал бесплатным и неограниченным для пользователей 1
27.01.2016 Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay 1
07.12.2015 Клиенты «Альфа-Банка» смогут бесплатно использовать сервис «Битрикс24» в течение 6 месяцев 1
25.11.2015 «1С-Битрикс» запустила новую платформу для e-commerce 1
27.05.2015 Новый «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5»: A/B тестирование, триггерные рассылки и защита от DDoS-атак 1
14.04.2015 Вышла новая версия облачного сервиса для совместной работы «Битрикс24» 1
17.12.2014 Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России 1
10.12.2014 «1С-Битрикс» представил «Битрикс24» с обновленным мобильным приложением 1
29.10.2014 Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» 1
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
26.03.2014 В Москве пройдет второй тур олимпиады по программированию среди студентов 1
10.12.2013 «1С-Битрикс» открыл офис в Беларуси 1
03.12.2013 «1С-Битрикс» представила новые обновления сервиса «Битрикс24» — телефонные звонки, облачный диск и «живую» CRM 1
29.10.2013 «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки» 1
25.09.2013 «1С-Битрикс» обновил свой сервис для совместной работы «Битрикс24» 1
25.07.2013 Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров 2
04.07.2013 «1С-Битрикс» открыл API облачного социального интранета «Битрикс24» 1
24.04.2013 «1С-Битрикс» обновила облачный сервис «Битрикс24» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.5» 1
28.03.2013 Покупатели интернет-магазинов защищены законом 2
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 2
19.03.2013 «1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов 1
15.02.2013 Продажи «1С-Битрикс» в 2012 г. выросли на 40% 1
28.11.2012 Новые версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 12.0» и «Битрикс24»: мобильные приложения, оптимизированная CRM, интеграция с соцсетями 1

Публикаций - 96, упоминаний - 127

Рыжиков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 12
Google LLC 7148 7
Yandex - Яндекс 4101 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
1С-Битрикс 345 4
Facebook 3765 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Telegram Group 702 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
АйТи 751 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Микротест 177 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
iFarm 3 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
3738 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Роснефть НК 367 2
Вертолеты России 114 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Альфа-Банк 1123 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Белый Ветер 54 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Телефон.Ру 60 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Website - Вебсайт 116 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
OpenStack 347 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Flash 474 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Google Android 10751 8
1С-Битрикс - Битрикс24 211 7
Apple iOS 5742 7
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Apple macOS 925 2
NtechLab FindFace 26 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows 853 2
Microsoft SQL Server 793 1
SAP BSP - SAP Business Server Pages 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Rakuten Viber 429 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
Google Maps - Карты Google 400 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Symbian OS 776 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Ипатов Вадим 80 4
Липич Григорий 48 2
Беспалов Алексей 4 1
Храмцовская Наталья 38 1
Андреев Сергей 39 1
Григорьева Евгения 57 1
Самойленко Максим 65 1
Иванов Егор 17 1
Руди Артем 1 1
Дивинский Денис 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Сафуанова Карина 1 1
Амбросов Сергей 1 1
Антонов Дмитрий 1 1
Наумов Максим 53 1
Лысковский Александр 8 1
Голиков Александр 5 1
Невинчаный Александр 18 1
Смирнов Алексей 142 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Украина 3365 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Европа 3752 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 2
Турция - Стамбул 51 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Португалия - Португальская Республика 317 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Испания - Королевство 1253 2
Индонезия - Республика 384 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Индия - Республика 2169 2
Польша - Республика 829 2
Япония 2780 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Китай - Шанхай 244 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Европа Западная 613 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Русский язык 982 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Дед Мороз 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics 1988 1
Международный женский день - 8 марта 8 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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