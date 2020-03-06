Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рыжиков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 127
Рыжиков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ипатов Вадим 80 4
|Липич Григорий 48 2
|Беспалов Алексей 4 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Андреев Сергей 39 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Самойленко Максим 65 1
|Иванов Егор 17 1
|Руди Артем 1 1
|Дивинский Денис 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Амбросов Сергей 1 1
|Антонов Дмитрий 1 1
|Наумов Максим 53 1
|Лысковский Александр 8 1
|Голиков Александр 5 1
|Невинчаный Александр 18 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Касперская Наталья 197 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761781, в очереди разбора - 665470.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761781, в очереди разбора - 665470.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru