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«Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В российском сервисе для управления бизнеса изменился бесплатный тариф. Теперь компании любого размера могут использовать «Битрикс24» бесплатно и неограниченно. До снятия ограничения бесплатно работать в «Битрикс24» могли только небольшие компании — до 12 человек. Сервис снял этот лимит, чтобы компании несли меньше убытков при переводе сотрудников на дистанционную работу.

В сервисе «Битрикс24» зарегистрировано около 6 млн компаний по всей планете — от Нью-Йорка до Шанхая. В продукте собраны решения, которые позволяют компании работать «в режиме одного окна»: внутренний мессенджер, task-менеджер, живая лента, CRM, конструктор сайтов, облачный диск, календарь.

Сергей Рыжиков, генеральный директор «1С-Битрикс», отметил: «У бизнеса не так много вариантов, чтобы продолжить работу в условиях нового коронавируса. По сути, единственное решение — перевод сотрудников на работу из дома. За последние 2 месяца мы увидели эту тенденцию в Китае. Именно поэтому мы решили, что самая эффективная помощь бизнесу с нашей стороны — снять ограничение на количество пользователей в бесплатном тарифе "Битрикс24". Мы надеемся, эти нововведения помогут компаниям снизить убытки, а сотрудникам чувствовать себя в безопасности.»

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