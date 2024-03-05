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CMS Content Management System Конструктор сайта Website Builder
УПОМИНАНИЯ
|05.03.2024
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Спрос на конструктор сайтов «Рег.сайт» вырос в три раза
ост интереса к конструктору сайтов «Рег.сайт» по итогам 2023 г. Востребованность сервиса увеличилась на 289% по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру». Увеличение спроса на конструктор сайтов «Рег.сайт» был обеспечен за счет активной маркетинговой политики хостинговой компании, а также предоставления специальных условий для пользователей других услуг провайдера. П
|03.11.2020
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«Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ
«Вконтакте» представляет простой конструктор сайтов для бизнеса — с его помощью каждый может бесплатно и с любого устройства создать полноценный лендинг. Все, что для этого нужно, — собственное сообщество, которое и станет осн
|15.04.2019
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Банк «Дом.рф» предоставит предпринимателям бесплатный конструктор сайтов
бе банка. Услуга поможет бизнесу привлечь больше клиентов и получить дополнительный доход, считают в банке. При открытии расчетного счета в банке «Дом.рф» в качестве бонуса клиент получает бесплатный конструктор сайта для бизнеса и три месяца обслуживания в подарок. Предпринимателям предоставляется полный доступ к сервису, который включает в себя подключение домена, создание и размещение са
|11.10.2018
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«Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей
в или дизайнеров. Для тех, кто хочет научиться писать тексты для сайта без помощи копирайтера, «Тинькофф Бизнес» подготовил видео-инструкции от главного редактора «Тинькофф Журнала» Максима Ильяхова. Конструктор сайтов Тинькофф Бизнеса — библиотека из более чем 150 блоков (отдельных частей сайта) и нескольких готовых шаблонов с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы сконструировать свой сай
|23.10.2014
|Конструктор сайтов Jimdo выпустил приложение для Android
|18.10.2012
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Ru-Center запустил «Конструктор сайтов»
Компания Ru-Center начала предоставлять новую услугу «Конструктор сайтов», воспользовавшись которой, клиент сможет без специальной подготовки легко создать сайт для себя или своей компании. Как известно, создание сайта — процесс непростой и многос
|17.08.2012
|Конструктор сайтов Nethouse вышел из бета-тестирования
|30.03.2012
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Хостинг-провайдер AvaHost.ru запустил конструктор сайтов
Хостинг-провайдер AvaHost.ru объявил о том, что внедрил конструктор сайтов на основе Plesk Site Builder для своих клиентов. Конструктор сайтов с готовыми шаблонами для более чем 75 отраслей бизнеса позволит клиентам AvaHost.ru запускать в инт
|28.03.2012
|Конструктор сайтов a5.ru оптимизировал системы обработки текстов
|30.11.2011
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В Рунете запущен новый конструктор сайтов Panweb
ется, и многие пользователи уже смогли по достоинству оценить все его преимущества. Команда разработчиков создала максимально простой и удобный для пользователей, но в то же время многофункциональный конструктор сайтов, интегрированный в хостинг-платформу», - говорится в сообщении разработчиков. Каждый пользователь Panweb бесплатно получает в распоряжение хостинг с объемом дискового простра
|11.11.2011
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«Регтайм» выпустила конструктор сайтов Parallels Plesk SiteBuilder
Компания «Регтайм» сообщила о запуске новой услуги - конструктора сайтов. Конструктор сайтов (Parallels Plesk SiteBuilder) позволяет создавать красивые функциональные сайты не имея глубоких технических знаний. «Parallels Plesk SiteBuilder является одним из самых мощн
CMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Жуков Сергей 38 3
|Воробьев Андрей 173 2
|Талдыкина Наталья 42 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Имшенецкий Денис 6 2
|Вальянов Дмитрий 4 2
|Корман Игорь 21 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Рустамов Рустам 456 1
|Белоусов Сергей 243 1
|Шадаев Максут 1057 1
|Дуров Павел 298 1
|Королюк Алексей 86 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Усманов Алишер 301 1
|Зрюмов Евгений 9 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Ганин Егор 54 1
|Артамонова Анна 183 1
|Харитонов Александр 68 1
|Томенко Виктор 11 1
|Александрович Евгений 3 1
|Степанов Алексей 11 1
|Агеев Андрей 13 1
|Анисимов Константин 37 1
|Наумов Максим 98 1
|Ильяхов Максим 5 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Антонов Дмитрий 5 1
|Никонов Григорий 3 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Дивинский Денис 1 1
|Костерева Катерина 14 1
|Лебедев Павел 35 1
|Кипшидзе Вахтанг 2 1
|Михайлов Алексей 82 1
|Вураско Александр 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11313 1
|Tom’s Hardware 444 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
|Gizmodo 130 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
|TechSpot 144 1
|Российская газета 274 1
|Roem.ru - Роем.ру 48 1
|РБК Инновации 47 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 5
|Gartner - Гартнер 3575 2
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|comScore 379 1
|Интерфакс - Финмаркет 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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