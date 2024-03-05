CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder

Спрос на конструктор сайтов «Рег.сайт» вырос в три раза ост интереса к конструктору сайтов «Рег.сайт» по итогам 2023 г. Востребованность сервиса увеличилась на 289% по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру». Увеличение спроса на конструктор сайтов «Рег.сайт» был обеспечен за счет активной маркетинговой политики хостинговой компании, а также предоставления специальных условий для пользователей других услуг провайдера. П

«Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ «Вконтакте» представляет простой конструктор сайтов для бизнеса — с его помощью каждый может бесплатно и с любого устройства создать полноценный лендинг. Все, что для этого нужно, — собственное сообщество, которое и станет осн

Банк «Дом.рф» предоставит предпринимателям бесплатный конструктор сайтов бе банка. Услуга поможет бизнесу привлечь больше клиентов и получить дополнительный доход, считают в банке. При открытии расчетного счета в банке «Дом.рф» в качестве бонуса клиент получает бесплатный конструктор сайта для бизнеса и три месяца обслуживания в подарок. Предпринимателям предоставляется полный доступ к сервису, который включает в себя подключение домена, создание и размещение са

«Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей в или дизайнеров. Для тех, кто хочет научиться писать тексты для сайта без помощи копирайтера, «Тинькофф Бизнес» подготовил видео-инструкции от главного редактора «Тинькофф Журнала» Максима Ильяхова. Конструктор сайтов Тинькофф Бизнеса — библиотека из более чем 150 блоков (отдельных частей сайта) и нескольких готовых шаблонов с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы сконструировать свой сай

Ru-Center запустил «Конструктор сайтов» Компания Ru-Center начала предоставлять новую услугу «Конструктор сайтов», воспользовавшись которой, клиент сможет без специальной подготовки легко создать сайт для себя или своей компании. Как известно, создание сайта — процесс непростой и многос

Хостинг-провайдер AvaHost.ru запустил конструктор сайтов Хостинг-провайдер AvaHost.ru объявил о том, что внедрил конструктор сайтов на основе Plesk Site Builder для своих клиентов. Конструктор сайтов с готовыми шаблонами для более чем 75 отраслей бизнеса позволит клиентам AvaHost.ru запускать в инт

В Рунете запущен новый конструктор сайтов Panweb ется, и многие пользователи уже смогли по достоинству оценить все его преимущества. Команда разработчиков создала максимально простой и удобный для пользователей, но в то же время многофункциональный конструктор сайтов, интегрированный в хостинг-платформу», - говорится в сообщении разработчиков. Каждый пользователь Panweb бесплатно получает в распоряжение хостинг с объемом дискового простра