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Индексная книга (каталог) CNews*
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CMS Content Management System Конструктор сайта Website Builder

CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder

УПОМИНАНИЯ


05.03.2024 Спрос на конструктор сайтов «Рег.сайт» вырос в три раза

ост интереса к конструктору сайтов «Рег.сайт» по итогам 2023 г. Востребованность сервиса увеличилась на 289% по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру». Увеличение спроса на конструктор сайтов «Рег.сайт» был обеспечен за счет активной маркетинговой политики хостинговой компании, а также предоставления специальных условий для пользователей других услуг провайдера. П
03.11.2020 «Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ

«Вконтакте» представляет простой конструктор сайтов для бизнеса — с его помощью каждый может бесплатно и с любого устройства создать полноценный лендинг. Все, что для этого нужно, — собственное сообщество, которое и станет осн
15.04.2019 Банк «Дом.рф» предоставит предпринимателям бесплатный конструктор сайтов

бе банка. Услуга поможет бизнесу привлечь больше клиентов и получить дополнительный доход, считают в банке. При открытии расчетного счета в банке «Дом.рф» в качестве бонуса клиент получает бесплатный конструктор сайта для бизнеса и три месяца обслуживания в подарок. Предпринимателям предоставляется полный доступ к сервису, который включает в себя подключение домена, создание и размещение са
11.10.2018 «Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей

в или дизайнеров. Для тех, кто хочет научиться писать тексты для сайта без помощи копирайтера, «Тинькофф Бизнес» подготовил видео-инструкции от главного редактора «Тинькофф Журнала» Максима Ильяхова. Конструктор сайтов Тинькофф Бизнеса — библиотека из более чем 150 блоков (отдельных частей сайта) и нескольких готовых шаблонов с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы сконструировать свой сай
23.10.2014 Конструктор сайтов Jimdo выпустил приложение для Android
18.10.2012 Ru-Center запустил «Конструктор сайтов»

Компания Ru-Center начала предоставлять новую услугу «Конструктор сайтов», воспользовавшись которой, клиент сможет без специальной подготовки легко создать сайт для себя или своей компании. Как известно, создание сайта — процесс непростой и многос
17.08.2012 Конструктор сайтов Nethouse вышел из бета-тестирования
30.03.2012 Хостинг-провайдер AvaHost.ru запустил конструктор сайтов

Хостинг-провайдер AvaHost.ru объявил о том, что внедрил конструктор сайтов на основе Plesk Site Builder для своих клиентов. Конструктор сайтов с готовыми шаблонами для более чем 75 отраслей бизнеса позволит клиентам AvaHost.ru запускать в инт
28.03.2012 Конструктор сайтов a5.ru оптимизировал системы обработки текстов
30.11.2011 В Рунете запущен новый конструктор сайтов Panweb

ется, и многие пользователи уже смогли по достоинству оценить все его преимущества. Команда разработчиков создала максимально простой и удобный для пользователей, но в то же время многофункциональный конструктор сайтов, интегрированный в хостинг-платформу», - говорится в сообщении разработчиков. Каждый пользователь Panweb бесплатно получает в распоряжение хостинг с объемом дискового простра
11.11.2011 «Регтайм» выпустила конструктор сайтов Parallels Plesk SiteBuilder

Компания «Регтайм» сообщила о запуске новой услуги - конструктора сайтов. Конструктор сайтов (Parallels Plesk SiteBuilder) позволяет создавать красивые функциональные сайты не имея глубоких технических знаний. «Parallels Plesk SiteBuilder является одним из самых мощн

Публикаций - 68, упоминаний - 69

CMS и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 6
Nethouse 14 6
Softline - Софтлайн 3010 5
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