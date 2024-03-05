Спрос на конструктор сайтов «Рег.сайт» вырос в три раза

Хостинг-провайдер и регистратор доменов «Рег.ру» отмечает рост интереса к конструктору сайтов «Рег.сайт» по итогам 2023 г. Востребованность сервиса увеличилась на 289% по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Увеличение спроса на конструктор сайтов «Рег.сайт» был обеспечен за счет активной маркетинговой политики хостинговой компании, а также предоставления специальных условий для пользователей других услуг провайдера. По итогам 2023 г. конструктором воспользовались почти в три раза чаще, чем за 2022 г. Количество подписок на онлайн-сервис за 2023 г. – 74 тыс., в 2022 г. этот показатель составлял 25 тыс. А с 2024 г. компания уже получила 12,9 тыс. новых подписок.

Внимание к конструктору «Рег.сайт» заметно повысилось у предпринимателей, заинтересованных в быстром запуске сайта для продвижения своего бизнеса. Половина входящих заявок регулярно приходит именно от этой категории пользователей. Доля frontend-разработчиков, специализирующихся на работе с CMS, занимает 25%, такая же часть приходится на продвинутых веб-мастеров широкого профиля. На базе «Рег.сайт» заказчики хостинга чаще всего создают интернет-магазины, среди других распространенных видов – лендинги, сайты-визитки и сайты-портфолио.

«Популярной тематикой сайтов у наших пользователей сегодня остается интернет-магазин. Мы наблюдаем повышенный интерес аудитории к этому типу сайтов уже второй год. Данный тренд объясняется быстрым ростом онлайн-торговли. Пользователи до сих пор отдают предпочтение собственному сайту, несмотря на бум развития площадок на маркетплейсах и в соцсетях», – сказал Product Owner «Рег.сайт» Михаил Хаеров.

Хостинг-провайдер и регистратор доменов «Рег.ру» запустил разработку собственного конструктора сайтов в 2020 г., первая версия продукта была выпущена в октябре 2020 г. «Рег.сайт» работает по подписочной модели, стек построен на базе WordPress и содержит более 40 модулей. Для хранения контента и данных форм сайта предоставляется от 3 до 30 ГБ памяти в зависимости от выбранного тарифа. Лимиты нагрузки на сайт составляют от 2250 в неделю до 15 тыс. визитов в месяц. Конструктор содержит широкую базу адаптивных шаблонов и имеет встроенный SSL-сертификат.

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором. Компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах России и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.