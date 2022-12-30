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WordPress Foundation WordPress

WordPress Foundation - WordPress


30.12.2022 Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress

Компания «Доктор Веб» выявила вредоносную программу для ОС Linux, которая взламывает сайты на базе CMS WordPress через эксплуатацию 30 уязвимостей в ряде плагинов и тем оформления для этой платформы. Если на сайтах используются устаревшие версии таких плагинов без необходимых исправлений, в целе
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

.РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8% (543 011 сайтов), в .РФ — 42,3% (45953 сайтов). Лидерство CMS объясняется бесплатными базовыми возможностями, а также крупным сообществом разработчиков, которые ре
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU объявляет о запуске сервиса для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site. С помощью услуги в несколько шагов из готовых модулей можно собрать интернет-проект и запустить его в Сети. Навыки программирования и веб-разработки не требуются. Сервис R
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL

утфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Б
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

рокомасштабную вредоносную кампанию, нацеленную на сайты на базе CMS (система управления контентом) WordPress. Злоумышленники пытаются перенаправить пользователей на сторонние вредоносные ресур
13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости

омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т
12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости

омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т
02.04.2020 Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

«Я здесь главный» Критическая уязвимость в одном из популярных SEO-плагинов WordPress— популярной системы управления содержимым сайта с открытым исходным кодом — позволяет превращать любого зарегистрированного пользователя в администратора сайта. Под угрозой около 200

17.01.2020 Администраторы сотен тысяч сайтов по всему миру рискуют лишиться своих прав

Пользователи WordPress под ударом Критические уязвимости в двух плагинах для распространяемой под открытой лицензией системы управления контентом сайтов WordPress позволяют всем желающим получать дос
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс

VPS WordPress WordPress представляет собой один из лидирующих продуктов на рынке систем управления контентом. Главное предназначение данного ПО — это создание сайтов, блогов и веб-приложений. Серви
09.06.2018 Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы

характерным названием BabaYaga. «Баба-яга» используется для SEO-спама, однако, как выяснили исследователи, она способна удалять конкурирующий вредоносный софт и даже обновлять и переустанавливать CMS WordPress на заражённых ресурсах. Основное назначение BabaYaga - это размещение на заражённых веб-сайтах «спамерских» ключевых слов и скрытых страниц, через которые пользователи перенаправляютс
08.04.2016 Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal

написали Forbes и WP Tavern. О том, что документы были добыты именно в результате взлома, в начале апреля 2016 г. заявил один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека (Ramon Fonseca). Устаревший WordPress Как указал Forbes, сайт Mossack Fonseca работает под управлением версии WordPress трехмесячной давности. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая —

06.04.2015 CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress

Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически проверить и
15.12.2014 Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress

Свыше 100 тыс. сайтов на платформе Wordpress оказались поражены вирусом, сообщает компания Sucuri. По предварительным данным спе
16.09.2014 CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress

Компания CleanTalk выпустила новую версию антиспам-плагина для CMS Wordpress, в которой реализован механизм защиты от спам-ботов для произвольных форм (контактов, комментариев, регистраций). Об этом CNews сообщили в CleanTalk. «До этого момента мы могли предло
16.04.2014 WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций

я привлечь $100-150 млн инвестиций, которые увеличат рыночную стоимость компании до более чем $1 млрд, сообщает Fortune со ссылкой на несколько осведомленных источников. Automattic владеет платформой WordPress.com, с помощью которой пользователи могут создавать блоги, выбирать для них темы оформления (шаблоны) и добавлять виджеты. Эти услуги бесплатны, но есть и платные — например, правка C
12.04.2013 «Информзащита» обнаружила критичные уязвимости в популярном плагине для WordPress

Компания «Информзащита» проанализировала программный код популярного плагина для программы WordPress — Download Manager. В результате исследования специалисты обнаружили несколько уязвимостей, позволяющих потенциальному злоумышленнику получить доступ к данным пользователя. WordPre
22.08.2011 На WordPress работают 14,7% самых популярных сайтов

Компания WordPress опубликовала новый отчет со статистикой популярности своего одноименного движка для блогов. Согласно данным отчета, на сегодняшний день WordPress обеспечивает работу 14,7% из м
09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS

места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесплатные движки, особенно подходящий для создания блога WordPress, крайне популярны сред
05.07.2011 WordPress 3.1 скачали более 15 млн раз за 5 месяцев

Компания WordPress.org объявила о том, что WordPress 3.1, последняя на сегодняшний день стабиль
11.05.2011 WordPress.com скоро преодолеет отметку в 20 млн блогов

Популярная блог-платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, объявила о том, что в ближайшее время достигнет важного показателя в 20 млн блогов, размещенных на этом сервисе. По словам представителей Wo
15.04.2011 Хакеры взломали сервера блог-платформы WordPress

Хакерам удалось взломать несколько серверов популярного блог-хостинга WordPress и, вероятно, получить доступ к исходному коду платформы. Об этом в своем блоге сообщил Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg), глава компании Automattic, владеющей WordPress.com. По е
05.03.2011 Блог-хостинг WordPress.com пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории

Популярный блог-хостинг WordPress.com недавно подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой работа сервиса сильно замедлилась. По словам представителей WordPress.com, первая атака на платформу произошла вчера

13.12.2010 Свободный движок WordPress обеспечивает работу 10% сайтов интернета и приносит создателю $10 млн

Компания Automattic, создатель популярного движка WordPress, достигла прибыльности в размере $10 млн, – сообщает онлайновое издание TechCrunch. По словам автора WordPress Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), “в настоящее время существует

01.12.2010 Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com

Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей на платформу популярный бло
25.11.2010 WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете

С-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 23,64%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (8,71%) и UMI.CMS (7,05%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это WordPress (34,77%), с небольшим отрывом следует Joomla c 33,95%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 13,10%.
14.09.2010 Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации

Разработчик популярного движка для создания блогов WordPress компания Automattic объявила о передаче прав на торговую марку WordPress нек
26.04.2010 Вышла первая бета-версия Wordpress 3.0

Разработчики системы управления сайтом Wordpress объявили о том, что выпустили бета-версию Wordpress 3.0 beta 1. Эта версия с
19.02.2010 Блог-платформа WordPress.com не работала почти 2 часа

Популярная блог-платформа WordPress.com объявила о том, что сегодня, 19 февраля, пережила крупный сбой в работе. Сайт WordPress.com не работал примерно 110 минут – это самое крупное отключение данной платформы за
15.02.2010 Рейтинг CMS: «1С-Битрикс» и WordPress остаются лидерами

ии о реальных установках на сайтах. На рынке платных коробочных CMS лидирует «1С-Битрикс» - ее доля составляет 49,23%. На втором месте NetCat – 27,8%. Среди бесплатных коробочных CMS лидером остается WordPress – доля этой системы составляет 41,13%. Joomla на втором месте – 26,14%. По статистике скорости загрузки HTML-кода главной страницы сайта среди платных коробочных CMS первое место заня
28.10.2008 Wordpress.com был недоступен из-за DDoS-атаки

Популярная платформа для блогов Wordpress.com в понедельник, 27 октября, подверглась DDoS-атаке, из-за чего некоторые сайты на этом сервисе были недоступны. «Некоторые блоги не работали этим утром непродолжительное время. Но

15.07.2008 «Автономные» блоггеры выбирают WordPress

автономных» блогов Рунета. Анализу были подвергнуты 100 самых популярных автономных блогов по версии «Поиска по блогам» от компании «Яндекс». Полученные результаты подтвердили доминирующий статус CMS WordPress среди платформ для онлайн-дневников – этот «движок» используют 69% «топовых» блоггеров. В ходе исследования была проанализирована популярность форматов экспорта данных. Стандарт RSS п
15.07.2008 Анонсирован WordPress 2.6

Разработчики популярного свободного блогового движка WordPress анонсировали выход версии 2.6 своего продукта. В новой версии появилась поддержка контроля версий веб-страниц. Благодаря поддержке Google Gears возможно ускорение работы WordPress<
05.03.2008 WordPress может стать социальной сетью

Сервис хостинга блогов WordPress может в скором времени стать социальной сетью. Об этом заявил создатель WordPress и основатель компании Automattic Мэтт Мюлленвег (Matt Mullenweg) в своем блоге вчера, 4 марта.
21.02.2008 На блог-сервис Wordpress.com совершена DoS-атака

Сервис хостинга блогов Wordpress.com подвергается DoS-атаке вот уже несколько дней. Администраторы сервиса сообщили, что атака началась в субботу, 16 февраля, и закончилась к утру 20 февраля. Во время DoS-атаки польз
21.11.2007 Уязвимость в WordPress избавляет хакеров от расшифровки паролей

уязвимость, облегчающую хакерам работу по несанкционированному доступу. Для успешного взлома злоумышленники могут использовать нерасшифрованный пароль, добытый из базы данных. Для большей надежности, WordPress хранит в базе данных не сами пароли, а их свертки (хэши, составленные по алгоритму MD5). Узнать пароль по хэшу можно лишь методом перебора, зашифровывая слова из словаря и сравнивая и
18.10.2007 Создатели WordPress купили стартап Gravatar

Компания Automattic, создатели платформы для блогов WordPress, объявили о покупке Gravatar, стартапа, предлагающего пользователям платные приложения, с помощью которых можно переносить своего аватара из одного блога в другой. Финансовые условия

16.05.2007 «Юбилей» Wordpress: миллионный блог

Wordpress сообщила, что миллионный блог будет открыт на портале на следующей неделе. Это событие совпадает с четырехлетним юбилеем со дня открытия портала Wordpress.com, сообщает U. S. Comscore. К прошлому августу на сайте насчитывалось всего 300 000 блогов, 1,6 млн просмотров страниц в неделю и 14,2 млн уникальных посетителей. Исполнительный дир
14.05.2007 «Убийца» WordPress обошелся инвесторам в $650 тыс.

enkut) и Майк Мейплс (Mike Maples), представляющие компанию YCombinator. Как сообщает Venturebeat, Weebly может составить конкуренцию таким признанным инструментам вебмастеров, как Blogger от Google, WordPress от Automatic и TypePad от SixApart. Бесплатный ознакомительный семинар: «Информационная безопасность для ИТ-менеджмента» 15.05 
24.01.2007 Вышел WordPress 2.1 «Ella»

Разработчики WordPress представили новую версию движка для персональных блогов, WordPress 2.1 «Ella», названную в честь джазовой певицы Эллы Фитцжеральд (Ella Fitzgerald). В работе над этой версией о

Публикаций - 200, упоминаний - 204

WordPress Foundation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 514 31
Google LLC 11171 30
Microsoft Corporation 23817 25
Meta Platforms - Facebook 4358 22
Automattic 20 20
X Corp - Twitter 2763 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2971 13
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 241 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 11
Yahoo! 3693 11
7308 10
Yandex - Яндекс 6042 9
NetCAT - НетКэт 39 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6458 8
Dr.Web - Доктор Веб 1222 6
Magento Inc 30 6
PayPal 652 6
Apple Inc 11426 6
Amazon Inc - Amazon.com 2848 6
CleanTalk 6 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 507 6
Dropbox 466 6
GitHub 611 5
Shopify 18 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 735 5
Nginx - Энджайникс 134 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 4
Oracle Corporation 6412 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4340 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 407 4
Веб-Сервер 198 4
Check Point Software Technologies 720 4
Robokassa - Робокасса 49 4
Defiant Wordfence Threat Intelligence 5 4
Samsung Electronics 9855 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 3
VK - Mail.ru Group 3249 3
Telegram Group 1261 3
Ecwid - Эквид 29 3
Axios Systems - Аксиос Системс 25 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6344 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 6
Runa Capital 156 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 3
LinkedIn 597 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 353 2
ВТБ Страхование 61 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 986 2
Spark Capital 19 2
Лента - Сеть розничной торговли 1795 2
PornHub 26 2
Y Combinator - венчурный фонд 48 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 143 2
MSD Capital 14 2
Sequoia Capital 107 2
Index Ventures 48 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 2
Visa International 1894 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 858 2
Почта России ПАО 2056 2
Россети Ленэнерго 2407 2
Qiwi 949 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
101Hotels.com 715 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 1
Сургутнефтегаз - СНГ 251 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Меркури - Mercury 232 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 364 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
Thrive Capital 7 1
Сбер - СберАвто 24 1
Venture Capital 40 1
Mossack Fonseca 5 1
DST Global - Digital Sky Technologies 214 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 40 1
Union Square Ventures 13 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 25 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 215 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 280 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 695 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 669 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 238 2
Судебная власть - Judicial power 2152 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1360 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4702 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 2
Президент Российской Федерации 3857 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 35 1
Президент Украины 120 1
Правительство Москвы 2102 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 11 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 28 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 27 1
Районные суды РФ 63 1
СБУ - Служба безопасности Украины 72 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2004 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1232 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 587 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 1
Федеральное собрание Российской Федерации 286 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 1
Верховный суд Российской Федерации 793 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 337 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 9
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 1
Linux Foundation 175 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
4CIO 747 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2679 71
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 576 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26690 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21196 60
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2658 38
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5229 35
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6213 34
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11623 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18203 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 31
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4244 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10331 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22717 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9287 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13785 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8452 20
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11892 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9561 18
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 633 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12779 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2601 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11286 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15326 16
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3590 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17797 16
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7070 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2870 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17886 15
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3128 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 14
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 837 13
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