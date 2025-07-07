WordPress Foundation - WordPress

ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60% ности, во II квартале 2025 г. число обнаруженных уязвимостей в популярных веб-приложениях выросло на 58% в сравнении с кварталом ранее. Больше всего уязвимостей найдено в плагинах для создания сайтов WordPress, а также в различных роутерах и другом телеком-оборудовании. Таковы выводы обзора, подготовленного экспертами центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Полученная информация будет и

Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом олжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE. По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критических уязвимостей

Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор Тихой ИИ-сапой Исследователи компании Wordfence выявили плагин к популярной системе управления контентом WordPress, который выдает себя за средство защиты от киберугроз, а на самом деле является бэкдором. Вредонос обеспечивает его операторам постоянный доступ к CMS, возможность запускать произволь

Bi.Zone фиксирует свыше 250 попыток атак на 13 организаций при помощи техники эксплуатации WordPress С февраля 2025 г. специалисты Bi.Zone WAF фиксируют рост атак на сайты WordPress — системы управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом. При этом после публикации исследования Sucuri, где подробно описана техника эксплуатации, обнаружен резкий всплеск акти

Bi.Zone: атакующие пытаются использовать критическую уязвимость в WordPress Атакующие уже пытаются эксплуатировать критическую уязвимость в плагине Really Simple Security для WordPress для получения контроля над сайтами. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Об уязвимости CVE-2024-10924 стало известно 14 ноября 2024 г. Она обнаружена в модуле двухфакторной а

BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress WAF защищает пользователей от угроз, связанных с эксплуатацией критической уязвимости в популярном WordPress-плагине WPML. Она дает возможность злоумышленникам осуществлять атаки с внедрением

Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress Об уязвимости CVE-2024-7094 стало известно 12 августа 2024 г. Она обнаружена в плагине JS Help Desk, который используется для организации системы техподдержки на сайтах на платформе WordPress. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Уязвимость затрагивает все версии плагина до 2.8.6 включительно, по шкале CVSS она получила оценку 9,8 из 10 баллов. CVE-2024-7094 позво

Рекламная сеть VK упростит монетизацию сайтов на WordPress Владельцы сайтов могут управлять рекламными блоками из рекламной сети VK и следить за статистикой в кабинете WordPress. С помощью бесплатного плагина можно интегрировать сервисы между собой, быстро и просто настроить нативную рекламу и начать зарабатывать на своем ресурсе. Расширить возможности Wor

BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress Специалисты BI.Zone WAF и группа анализа защищенности BI.Zone исследовали недавно выявленные уязвимости в плагине Forminator для системы управления содержимым сайта WordPress, после чего разработали правила, предотвращающие их эксплуатацию. Обнаруженные критические уязвимости позволяют злоумышленникам компрометировать конфиденциальные данные и вызывать сбо

Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress вила Bi.Zone WAF позволяют защититься от атак с эксплуатацией уязвимости CVE-2023-6063 в популярном WordPress-плагине WP Fastest Cache. Об уязвимости CVE-2023-6063 стало известно 13 ноября 2023

HostFly.by запускает специализированный WordPress-хостинг .by представил новый продукт в своем портфеле – хостинг, специально разработанный для сайтов на CMS WordPress. Этот продукт является результатом анализа потребностей рынка и интеграции ключевых

Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress в Telegram. Исследователи компании SentinelLabs отметили, что AlienFox нацеливается на типичные ошибки в настройках онлайн-сервисов, таких как Laravel, Drupal, Joomla, Magento, Opencart, Prestashop и WordPress. Все это системы хостинга и управления контентом. К настоящему времени известны три версии AlienFox, что может означать, что авторы этого набора продолжают его активную разработку. Не

Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress пания «Доктор Веб» выявила вредоносную программу для ОС Linux, которая взламывает сайты на базе CMS WordPress через эксплуатацию 30 уязвимостей в ряде плагинов и тем оформления для этой платфор

WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ .РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8% (543 011 сайтов), в .РФ — 42,3% (45953 сайтов). Лидерство CMS объясняется бесплатными базовыми возможностями, а также крупным сообществом разработчиков, которые ре

REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU объявляет о запуске сервиса для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site. С помощью услуги в несколько шагов из готовых модулей можно собрать интернет-проект и запустить его в Сети. Навыки программирования и веб-разработки не требуются. Сервис R

Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL утфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Б

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов рокомасштабную вредоносную кампанию, нацеленную на сайты на базе CMS (система управления контентом) WordPress. Злоумышленники пытаются перенаправить пользователей на сторонние вредоносные ресур

Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т

Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов «Я здесь главный» Критическая уязвимость в одном из популярных SEO-плагинов WordPress— популярной системы управления содержимым сайта с открытым исходным кодом — позволяет превращать любого зарегистрированного пользователя в администратора сайта. Под угрозой около 200

Администраторы сотен тысяч сайтов по всему миру рискуют лишиться своих прав Пользователи WordPress под ударом Критические уязвимости в двух плагинах для распространяемой под открытой лицензией системы управления контентом сайтов WordPress позволяют всем желающим получать дос

Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс VPS WordPress WordPress представляет собой один из лидирующих продуктов на рынке систем управления контентом. Главное предназначение данного ПО — это создание сайтов, блогов и веб-приложений. Серви

Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы характерным названием BabaYaga. «Баба-яга» используется для SEO-спама, однако, как выяснили исследователи, она способна удалять конкурирующий вредоносный софт и даже обновлять и переустанавливать CMS WordPress на заражённых ресурсах. Основное назначение BabaYaga - это размещение на заражённых веб-сайтах «спамерских» ключевых слов и скрытых страниц, через которые пользователи перенаправляютс

Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal написали Forbes и WP Tavern. О том, что документы были добыты именно в результате взлома, в начале апреля 2016 г. заявил один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека (Ramon Fonseca). Устаревший WordPress Как указал Forbes, сайт Mossack Fonseca работает под управлением версии WordPress трехмесячной давности. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая —

CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически проверить и

Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress Свыше 100 тыс. сайтов на платформе Wordpress оказались поражены вирусом, сообщает компания Sucuri. По предварительным данным спе

CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress Компания CleanTalk выпустила новую версию антиспам-плагина для CMS Wordpress, в которой реализован механизм защиты от спам-ботов для произвольных форм (контактов, комментариев, регистраций). Об этом CNews сообщили в CleanTalk. «До этого момента мы могли предло

WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций д, сообщает Fortune со ссылкой на несколько осведомленных источников. Automattic владеет платформой WordPress.com, с помощью которой пользователи могут создавать блоги, выбирать для них темы оф

«Информзащита» обнаружила критичные уязвимости в популярном плагине для WordPress Компания «Информзащита» проанализировала программный код популярного плагина для программы WordPress — Download Manager. В результате исследования специалисты обнаружили несколько уязвимостей, позволяющих потенциальному злоумышленнику получить доступ к данным пользователя. WordPre

На WordPress работают 14,7% самых популярных сайтов Компания WordPress опубликовала новый отчет со статистикой популярности своего одноименного движка для блогов. Согласно данным отчета, на сегодняшний день WordPress обеспечивает работу 14,7% из м

WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесплатные движки, особенно подходящий для создания блога WordPress, крайне популярны сред

WordPress 3.1 скачали более 15 млн раз за 5 месяцев Компания WordPress.org объявила о том, что WordPress 3.1, последняя на сегодняшний день стабиль

WordPress.com скоро преодолеет отметку в 20 млн блогов Популярная блог-платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, объявила о том, что в ближайшее время достигнет важного показателя в 20 млн блогов, размещенных на этом сервисе. По словам представителей Wo

Хакеры взломали сервера блог-платформы WordPress Хакерам удалось взломать несколько серверов популярного блог-хостинга WordPress и, вероятно, получить доступ к исходному коду платформы. Об этом в своем блоге сообщил Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg), глава компании Automattic, владеющей WordPress.com. По е

Блог-хостинг WordPress.com пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории Популярный блог-хостинг WordPress.com недавно подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой работа сервиса сильно замедлилась. По словам представителей WordPress.com, первая атака на платформу произошла вчера

Свободный движок WordPress обеспечивает работу 10% сайтов интернета и приносит создателю $10 млн Компания Automattic, создатель популярного движка WordPress, достигла прибыльности в размере $10 млн, – сообщает онлайновое издание TechCrunch. По словам автора WordPress Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), “в настоящее время существует

Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей на платформу популярный бло

WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете С-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 23,64%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (8,71%) и UMI.CMS (7,05%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это WordPress (34,77%), с небольшим отрывом следует Joomla c 33,95%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 13,10%.

Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации Разработчик популярного движка для создания блогов WordPress компания Automattic объявила о передаче прав на торговую марку WordPress нек