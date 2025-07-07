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WordPress Foundation WordPress

WordPress Foundation - WordPress

СОБЫТИЯ

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07.07.2025 ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60%

ности, во II квартале 2025 г. число обнаруженных уязвимостей в популярных веб-приложениях выросло на 58% в сравнении с кварталом ранее. Больше всего уязвимостей найдено в плагинах для создания сайтов WordPress, а также в различных роутерах и другом телеком-оборудовании. Таковы выводы обзора, подготовленного экспертами центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Полученная информация будет и
03.07.2025 Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом

олжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE. По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критических уязвимостей
05.05.2025 Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор

Тихой ИИ-сапой Исследователи компании Wordfence выявили плагин к популярной системе управления контентом WordPress, который выдает себя за средство защиты от киберугроз, а на самом деле является бэкдором. Вредонос обеспечивает его операторам постоянный доступ к CMS, возможность запускать произволь
04.04.2025 Bi.Zone фиксирует свыше 250 попыток атак на 13 организаций при помощи техники эксплуатации WordPress

С февраля 2025 г. специалисты Bi.Zone WAF фиксируют рост атак на сайты WordPress — системы управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом. При этом после публикации исследования Sucuri, где подробно описана техника эксплуатации, обнаружен резкий всплеск акти
28.11.2024 Bi.Zone: атакующие пытаются использовать критическую уязвимость в WordPress 

Атакующие уже пытаются эксплуатировать критическую уязвимость в плагине Really Simple Security для WordPress для получения контроля над сайтами. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Об уязвимости CVE-2024-10924 стало известно 14 ноября 2024 г. Она обнаружена в модуле двухфакторной а
06.09.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress

WAF защищает пользователей от угроз, связанных с эксплуатацией критической уязвимости в популярном WordPress-плагине WPML. Она дает возможность злоумышленникам осуществлять атаки с внедрением

30.08.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress

Об уязвимости CVE-2024-7094 стало известно 12 августа 2024 г. Она обнаружена в плагине JS Help Desk, который используется для организации системы техподдержки на сайтах на платформе WordPress. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Уязвимость затрагивает все версии плагина до 2.8.6 включительно, по шкале CVSS она получила оценку 9,8 из 10 баллов. CVE-2024-7094 позво
21.05.2024 Рекламная сеть VK упростит монетизацию сайтов на WordPress

Владельцы сайтов могут управлять рекламными блоками из рекламной сети VK и следить за статистикой в кабинете WordPress. С помощью бесплатного плагина можно интегрировать сервисы между собой, быстро и просто настроить нативную рекламу и начать зарабатывать на своем ресурсе. Расширить возможности Wor
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress

Специалисты BI.Zone WAF и группа анализа защищенности BI.Zone исследовали недавно выявленные уязвимости в плагине Forminator для системы управления содержимым сайта WordPress, после чего разработали правила, предотвращающие их эксплуатацию. Обнаруженные критические уязвимости позволяют злоумышленникам компрометировать конфиденциальные данные и вызывать сбо
22.11.2023 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress

вила Bi.Zone WAF позволяют защититься от атак с эксплуатацией уязвимости CVE-2023-6063 в популярном WordPress-плагине WP Fastest Cache. Об уязвимости CVE-2023-6063 стало известно 13 ноября 2023
16.08.2023 HostFly.by запускает специализированный WordPress-хостинг

.by представил новый продукт в своем портфеле – хостинг, специально разработанный для сайтов на CMS WordPress. Этот продукт является результатом анализа потребностей рынка и интеграции ключевых
05.05.2023 Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress

в Telegram. Исследователи компании SentinelLabs отметили, что AlienFox нацеливается на типичные ошибки в настройках онлайн-сервисов, таких как Laravel, Drupal, Joomla, Magento, Opencart, Prestashop и WordPress. Все это системы хостинга и управления контентом. К настоящему времени известны три версии AlienFox, что может означать, что авторы этого набора продолжают его активную разработку. Не
30.12.2022 Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress

пания «Доктор Веб» выявила вредоносную программу для ОС Linux, которая взламывает сайты на базе CMS WordPress через эксплуатацию 30 уязвимостей в ряде плагинов и тем оформления для этой платфор
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

.РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8% (543 011 сайтов), в .РФ — 42,3% (45953 сайтов). Лидерство CMS объясняется бесплатными базовыми возможностями, а также крупным сообществом разработчиков, которые ре
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU объявляет о запуске сервиса для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site. С помощью услуги в несколько шагов из готовых модулей можно собрать интернет-проект и запустить его в Сети. Навыки программирования и веб-разработки не требуются. Сервис R
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL

утфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Б
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

рокомасштабную вредоносную кампанию, нацеленную на сайты на базе CMS (система управления контентом) WordPress. Злоумышленники пытаются перенаправить пользователей на сторонние вредоносные ресур
13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости

омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т
12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости

омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т
02.04.2020 Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

«Я здесь главный» Критическая уязвимость в одном из популярных SEO-плагинов WordPress— популярной системы управления содержимым сайта с открытым исходным кодом — позволяет превращать любого зарегистрированного пользователя в администратора сайта. Под угрозой около 200

17.01.2020 Администраторы сотен тысяч сайтов по всему миру рискуют лишиться своих прав

Пользователи WordPress под ударом Критические уязвимости в двух плагинах для распространяемой под открытой лицензией системы управления контентом сайтов WordPress позволяют всем желающим получать дос
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс

VPS WordPress WordPress представляет собой один из лидирующих продуктов на рынке систем управления контентом. Главное предназначение данного ПО — это создание сайтов, блогов и веб-приложений. Серви
09.06.2018 Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы

характерным названием BabaYaga. «Баба-яга» используется для SEO-спама, однако, как выяснили исследователи, она способна удалять конкурирующий вредоносный софт и даже обновлять и переустанавливать CMS WordPress на заражённых ресурсах. Основное назначение BabaYaga - это размещение на заражённых веб-сайтах «спамерских» ключевых слов и скрытых страниц, через которые пользователи перенаправляютс
08.04.2016 Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal

написали Forbes и WP Tavern. О том, что документы были добыты именно в результате взлома, в начале апреля 2016 г. заявил один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека (Ramon Fonseca). Устаревший WordPress Как указал Forbes, сайт Mossack Fonseca работает под управлением версии WordPress трехмесячной давности. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая —

06.04.2015 CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress

Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически проверить и
15.12.2014 Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress

Свыше 100 тыс. сайтов на платформе Wordpress оказались поражены вирусом, сообщает компания Sucuri. По предварительным данным спе
16.09.2014 CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress

Компания CleanTalk выпустила новую версию антиспам-плагина для CMS Wordpress, в которой реализован механизм защиты от спам-ботов для произвольных форм (контактов, комментариев, регистраций). Об этом CNews сообщили в CleanTalk. «До этого момента мы могли предло
16.04.2014 WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций

д, сообщает Fortune со ссылкой на несколько осведомленных источников. Automattic владеет платформой WordPress.com, с помощью которой пользователи могут создавать блоги, выбирать для них темы оф
12.04.2013 «Информзащита» обнаружила критичные уязвимости в популярном плагине для WordPress

Компания «Информзащита» проанализировала программный код популярного плагина для программы WordPress — Download Manager. В результате исследования специалисты обнаружили несколько уязвимостей, позволяющих потенциальному злоумышленнику получить доступ к данным пользователя. WordPre
22.08.2011 На WordPress работают 14,7% самых популярных сайтов

Компания WordPress опубликовала новый отчет со статистикой популярности своего одноименного движка для блогов. Согласно данным отчета, на сегодняшний день WordPress обеспечивает работу 14,7% из м
09.08.2011 WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS

места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесплатные движки, особенно подходящий для создания блога WordPress, крайне популярны сред
05.07.2011 WordPress 3.1 скачали более 15 млн раз за 5 месяцев

Компания WordPress.org объявила о том, что WordPress 3.1, последняя на сегодняшний день стабиль
11.05.2011 WordPress.com скоро преодолеет отметку в 20 млн блогов

Популярная блог-платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, объявила о том, что в ближайшее время достигнет важного показателя в 20 млн блогов, размещенных на этом сервисе. По словам представителей Wo
15.04.2011 Хакеры взломали сервера блог-платформы WordPress

Хакерам удалось взломать несколько серверов популярного блог-хостинга WordPress и, вероятно, получить доступ к исходному коду платформы. Об этом в своем блоге сообщил Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg), глава компании Automattic, владеющей WordPress.com. По е
05.03.2011 Блог-хостинг WordPress.com пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории

Популярный блог-хостинг WordPress.com недавно подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой работа сервиса сильно замедлилась. По словам представителей WordPress.com, первая атака на платформу произошла вчера

13.12.2010 Свободный движок WordPress обеспечивает работу 10% сайтов интернета и приносит создателю $10 млн

Компания Automattic, создатель популярного движка WordPress, достигла прибыльности в размере $10 млн, – сообщает онлайновое издание TechCrunch. По словам автора WordPress Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), “в настоящее время существует

01.12.2010 Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com

Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей на платформу популярный бло
25.11.2010 WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете

С-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 23,64%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (8,71%) и UMI.CMS (7,05%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это WordPress (34,77%), с небольшим отрывом следует Joomla c 33,95%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 13,10%.
14.09.2010 Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации

Разработчик популярного движка для создания блогов WordPress компания Automattic объявила о передаче прав на торговую марку WordPress нек
26.04.2010 Вышла первая бета-версия Wordpress 3.0

Разработчики системы управления сайтом Wordpress объявили о том, что выпустили бета-версию Wordpress 3.0 beta 1. Эта версия с

Публикаций - 255, упоминаний - 291

WordPress Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 675 34
Google LLC 12690 34
Microsoft Corporation 25775 31
Meta Platforms - Facebook 4621 24
X Corp - Twitter 2938 21
Automattic 22 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Yahoo! 3726 11
9594 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 9
Dropbox 527 9
NetCAT - НетКэт 42 9
Magento Inc 37 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Defiant Wordfence Threat Intelligence 8 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
PayPal 671 6
CleanTalk 6 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Apple Inc 13156 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Telegram Group 2940 6
Nginx - Энджайникс 209 5
Shopify 36 5
Check Point Software Technologies 829 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Cloudflare 172 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Robokassa - Робокасса 54 4
Ecwid - Эквид 35 4
Wix.com 15 4
Oracle Corporation 7074 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Runa Capital 158 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ВТБ Страхование 61 2
Sequoia Capital 115 2
PornHub 26 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 2
Index Ventures 50 2
Россети Ленэнерго 1699 2
MSD Capital 14 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Spark Capital 20 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Транснефть 335 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Президент Украины 128 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Районные суды РФ 196 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 95
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 63
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 40
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
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