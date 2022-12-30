WordPress Foundation - WordPress

Linux-бэкдор взламывает сайты под управлением WordPress Компания «Доктор Веб» выявила вредоносную программу для ОС Linux, которая взламывает сайты на базе CMS WordPress через эксплуатацию 30 уязвимостей в ряде плагинов и тем оформления для этой платформы. Если на сайтах используются устаревшие версии таких плагинов без необходимых исправлений, в целе

WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ .РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8% (543 011 сайтов), в .РФ — 42,3% (45953 сайтов). Лидерство CMS объясняется бесплатными базовыми возможностями, а также крупным сообществом разработчиков, которые ре

REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU объявляет о запуске сервиса для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site. С помощью услуги в несколько шагов из готовых модулей можно собрать интернет-проект и запустить его в Сети. Навыки программирования и веб-разработки не требуются. Сервис R

Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL утфорс-атак (перебором паролей) на популярные онлайн платформы. Среди потенциальных объектов атак — WordPress, cPanel, Drupal, Bitrix, OpenCart, Magento и службы MySQL, PostgreSQL, SSH и FTP. Б

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов рокомасштабную вредоносную кампанию, нацеленную на сайты на базе CMS (система управления контентом) WordPress. Злоумышленники пытаются перенаправить пользователей на сторонние вредоносные ресур

Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т

Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости омпании из списка Fortune 500 используют системы управления обучением (LMS) для проведения онлайн-занятий. Исследователи Check Point Research обнаружили проблемы безопасности в трех основных плагинах WordPress, которые позволяют превратить любой веб-сайт WordPress в полнофункциональную LMS. Речь идет о плагинах LearnPress, LearnDash и LifterLMS. Эти уязвимости позволяют учащимся, а т

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов «Я здесь главный» Критическая уязвимость в одном из популярных SEO-плагинов WordPress— популярной системы управления содержимым сайта с открытым исходным кодом — позволяет превращать любого зарегистрированного пользователя в администратора сайта. Под угрозой около 200

Администраторы сотен тысяч сайтов по всему миру рискуют лишиться своих прав Пользователи WordPress под ударом Критические уязвимости в двух плагинах для распространяемой под открытой лицензией системы управления контентом сайтов WordPress позволяют всем желающим получать дос

Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс VPS WordPress WordPress представляет собой один из лидирующих продуктов на рынке систем управления контентом. Главное предназначение данного ПО — это создание сайтов, блогов и веб-приложений. Серви

Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы характерным названием BabaYaga. «Баба-яга» используется для SEO-спама, однако, как выяснили исследователи, она способна удалять конкурирующий вредоносный софт и даже обновлять и переустанавливать CMS WordPress на заражённых ресурсах. Основное назначение BabaYaga - это размещение на заражённых веб-сайтах «спамерских» ключевых слов и скрытых страниц, через которые пользователи перенаправляютс

Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal написали Forbes и WP Tavern. О том, что документы были добыты именно в результате взлома, в начале апреля 2016 г. заявил один из основателей Mossack Fonseca Рамон Фонсека (Ramon Fonseca). Устаревший WordPress Как указал Forbes, сайт Mossack Fonseca работает под управлением версии WordPress трехмесячной давности. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая —

CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически проверить и

Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress Свыше 100 тыс. сайтов на платформе Wordpress оказались поражены вирусом, сообщает компания Sucuri. По предварительным данным спе

CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress Компания CleanTalk выпустила новую версию антиспам-плагина для CMS Wordpress, в которой реализован механизм защиты от спам-ботов для произвольных форм (контактов, комментариев, регистраций). Об этом CNews сообщили в CleanTalk. «До этого момента мы могли предло

WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций я привлечь $100-150 млн инвестиций, которые увеличат рыночную стоимость компании до более чем $1 млрд, сообщает Fortune со ссылкой на несколько осведомленных источников. Automattic владеет платформой WordPress.com, с помощью которой пользователи могут создавать блоги, выбирать для них темы оформления (шаблоны) и добавлять виджеты. Эти услуги бесплатны, но есть и платные — например, правка C

«Информзащита» обнаружила критичные уязвимости в популярном плагине для WordPress Компания «Информзащита» проанализировала программный код популярного плагина для программы WordPress — Download Manager. В результате исследования специалисты обнаружили несколько уязвимостей, позволяющих потенциальному злоумышленнику получить доступ к данным пользователя. WordPre

На WordPress работают 14,7% самых популярных сайтов Компания WordPress опубликовала новый отчет со статистикой популярности своего одноименного движка для блогов. Согласно данным отчета, на сегодняшний день WordPress обеспечивает работу 14,7% из м

WordPress обогнала Joomla в рейтинге бесплатных CMS места занимают HostCMS (11,05%) и UMI.CMS (7,89%). Интересное событие произошло в рейтинге бесплатных CMS. Joomla (32,05%), лидировавшая на протяжении второго полугодия 2010 г., уступила первое место WordPress (38,70%). Как отмечают специалисты iTrack, это связано с каникулами в школах и ВУЗах. Бесплатные движки, особенно подходящий для создания блога WordPress, крайне популярны сред

WordPress 3.1 скачали более 15 млн раз за 5 месяцев Компания WordPress.org объявила о том, что WordPress 3.1, последняя на сегодняшний день стабиль

WordPress.com скоро преодолеет отметку в 20 млн блогов Популярная блог-платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, объявила о том, что в ближайшее время достигнет важного показателя в 20 млн блогов, размещенных на этом сервисе. По словам представителей Wo

Хакеры взломали сервера блог-платформы WordPress Хакерам удалось взломать несколько серверов популярного блог-хостинга WordPress и, вероятно, получить доступ к исходному коду платформы. Об этом в своем блоге сообщил Мэтт Малленвег (Matt Mullenweg), глава компании Automattic, владеющей WordPress.com. По е

Блог-хостинг WordPress.com пережил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории Популярный блог-хостинг WordPress.com недавно подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой работа сервиса сильно замедлилась. По словам представителей WordPress.com, первая атака на платформу произошла вчера

Свободный движок WordPress обеспечивает работу 10% сайтов интернета и приносит создателю $10 млн Компания Automattic, создатель популярного движка WordPress, достигла прибыльности в размере $10 млн, – сообщает онлайновое издание TechCrunch. По словам автора WordPress Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), “в настоящее время существует

Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей на платформу популярный бло

WordPress остается самой популярной бесплатной CMS в Рунете С-Битрикс». За ним традиционно следует NetCat с результатом 23,64%. Третье и четвертое места занимают HostCMS (8,71%) и UMI.CMS (7,05%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS – это WordPress (34,77%), с небольшим отрывом следует Joomla c 33,95%. Тройку лидеров замыкает DataLife Engine - 13,10%.

Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации Разработчик популярного движка для создания блогов WordPress компания Automattic объявила о передаче прав на торговую марку WordPress нек

Вышла первая бета-версия Wordpress 3.0 Разработчики системы управления сайтом Wordpress объявили о том, что выпустили бета-версию Wordpress 3.0 beta 1. Эта версия с

Блог-платформа WordPress.com не работала почти 2 часа Популярная блог-платформа WordPress.com объявила о том, что сегодня, 19 февраля, пережила крупный сбой в работе. Сайт WordPress.com не работал примерно 110 минут – это самое крупное отключение данной платформы за

Рейтинг CMS: «1С-Битрикс» и WordPress остаются лидерами ии о реальных установках на сайтах. На рынке платных коробочных CMS лидирует «1С-Битрикс» - ее доля составляет 49,23%. На втором месте NetCat – 27,8%. Среди бесплатных коробочных CMS лидером остается WordPress – доля этой системы составляет 41,13%. Joomla на втором месте – 26,14%. По статистике скорости загрузки HTML-кода главной страницы сайта среди платных коробочных CMS первое место заня

Wordpress.com был недоступен из-за DDoS-атаки Популярная платформа для блогов Wordpress.com в понедельник, 27 октября, подверглась DDoS-атаке, из-за чего некоторые сайты на этом сервисе были недоступны. «Некоторые блоги не работали этим утром непродолжительное время. Но

«Автономные» блоггеры выбирают WordPress автономных» блогов Рунета. Анализу были подвергнуты 100 самых популярных автономных блогов по версии «Поиска по блогам» от компании «Яндекс». Полученные результаты подтвердили доминирующий статус CMS WordPress среди платформ для онлайн-дневников – этот «движок» используют 69% «топовых» блоггеров. В ходе исследования была проанализирована популярность форматов экспорта данных. Стандарт RSS п

Анонсирован WordPress 2.6 Разработчики популярного свободного блогового движка WordPress анонсировали выход версии 2.6 своего продукта. В новой версии появилась поддержка контроля версий веб-страниц. Благодаря поддержке Google Gears возможно ускорение работы WordPress<

WordPress может стать социальной сетью Сервис хостинга блогов WordPress может в скором времени стать социальной сетью. Об этом заявил создатель WordPress и основатель компании Automattic Мэтт Мюлленвег (Matt Mullenweg) в своем блоге вчера, 4 марта.

На блог-сервис Wordpress.com совершена DoS-атака Сервис хостинга блогов Wordpress.com подвергается DoS-атаке вот уже несколько дней. Администраторы сервиса сообщили, что атака началась в субботу, 16 февраля, и закончилась к утру 20 февраля. Во время DoS-атаки польз

Уязвимость в WordPress избавляет хакеров от расшифровки паролей уязвимость, облегчающую хакерам работу по несанкционированному доступу. Для успешного взлома злоумышленники могут использовать нерасшифрованный пароль, добытый из базы данных. Для большей надежности, WordPress хранит в базе данных не сами пароли, а их свертки (хэши, составленные по алгоритму MD5). Узнать пароль по хэшу можно лишь методом перебора, зашифровывая слова из словаря и сравнивая и

Создатели WordPress купили стартап Gravatar Компания Automattic, создатели платформы для блогов WordPress, объявили о покупке Gravatar, стартапа, предлагающего пользователям платные приложения, с помощью которых можно переносить своего аватара из одного блога в другой. Финансовые условия

«Юбилей» Wordpress: миллионный блог Wordpress сообщила, что миллионный блог будет открыт на портале на следующей неделе. Это событие совпадает с четырехлетним юбилеем со дня открытия портала Wordpress.com, сообщает U. S. Comscore. К прошлому августу на сайте насчитывалось всего 300 000 блогов, 1,6 млн просмотров страниц в неделю и 14,2 млн уникальных посетителей. Исполнительный дир

«Убийца» WordPress обошелся инвесторам в $650 тыс. enkut) и Майк Мейплс (Mike Maples), представляющие компанию YCombinator. Как сообщает Venturebeat, Weebly может составить конкуренцию таким признанным инструментам вебмастеров, как Blogger от Google, WordPress от Automatic и TypePad от SixApart. Бесплатный ознакомительный семинар: «Информационная безопасность для ИТ-менеджмента» 15.05