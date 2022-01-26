WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в зонах .RU и .РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru.

CMS — система управления контентом

Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8% (543 011 сайтов), в .РФ — 42,3% (45953 сайтов). Лидерство CMS объясняется бесплатными базовыми возможностями, а также крупным сообществом разработчиков, которые регулярно добавляют новые плагины и функции. Стоит также отметить простоту управления и гибкие настройки.

На второй строчке коммерческое решение 1С-Битрикс. Доля в .RU — 13,5% (141676 сайтов), в .РФ — 14% (15246 сайтов). Высокая позиция связана с популярностью в российском бизнес-сегменте. Большинство российских торговых компаний используют продукты 1С — 1С-Битрикс интегрирован с ними и, как правило, сразу будет работать корректно, в отличие от других CMS.

Замыкает тройку Joomla, доли которой в .RU — 8% (83822 сайтов), в .РФ — 10,9% (11864). У CMS также много разработчиков и плагинов, но она не так удобна, как WordPress.

В последние годы количество SSL-сертификатов в обеих зонах продолжает расти. Бизнес и общественные организации уделяют всё больше внимания цифровой безопасности. Так, в зоне .RU активны 1919903 SSL-сертификатов, а в .РФ — 191022.

Количество валидных SSL (т. е. выданных удостоверяющими центрами) в .RU и .РФ значительно превосходит количество невалидных — 1988471 сертификатов в сумме. Число невалидных и самоподписанных составляет 122434.

Топ-5 удостоверяющих центров по количеству выпущенных SSL в .RU: Let's Encrypt (1513332), GlobalSign (78710), Sectigo (69456), DigiCert (66627), cPanel (39053).

Топ-5 удостоверяющих центров по количеству выпущенных SSL в .РФ: Let's Encrypt (138303), GlobalSign (7504), Cloudflare (7400), Sectigo (5668), cPanel (3664).

Значительный перевес Let's Encrypt в обеих зонах обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней.

Первое место в обеих доменных зонах у Яндекс.Метрики — 36,8% (426761 сайтов) в .RU и 45% (49362 сайтов) в .РФ.

Далее расположилась Liveinternet. Доля в .RU — 23,6% (277647 сайтов), в .РФ — 19,6% (21377 сайтов). Примечательно, что этой системе аналитики удаётся сохранять позиции в зоне .РФ на протяжении последних трёх лет: до осени 2018 года на втором месте была Google Analytics.

Третья позиция у Google Analytics: 18% (208151 сайтов) в .RU и 16% (17614 сайтов) в .РФ.

На первом месте среди рекламных сетей сайтов Google AdSense. В .RU доля составляет 56,4% (92532 сайтов), в .РФ — 49,6% (3783 сайтов).

Вторая позиция у Яндекс.Директа. В .RU — 22,7% (37331 сайтов). В .РФ — 22,1% (1688 сайтов).

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Замыкает тройку рекламная сеть AdFox. В .RU — 10% (16467 сайтов). В .РФ — AdFox 19,7% (1499 сайтов).

Первая строчка в обеих доменных зонах у Envybox (ранее назывался CallbackKiller). Доля в .RU — 43% (12818 сайтов), в .РФ — 47,2% (2457 сайтов).

Далее также в обеих зонах расположился LeadBack: в .RU — 19,1% (5694 сайтов), в .РФ — 20,6% (1075).

Третье место в .RU у CallbackHunter — 12,9% (3855 сайтов). В .РФ у POZVONIM — 12,2% (637 сайтов).

Лидирует сервис JivoSite: 61,6% (65515 сайтов) в .RU и 55,2% (7105 сайтов) в .РФ.

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На второй позиции в .RU сервис Callibri c долей 8,9% (9503 сайтов). В .РФ — RedHelper, 9,6% (1238 сайтов).

Замыкает тройку в .RU RedHelper, доля которого составляет 6,7% (7164 сайтов). В .РФ на третьем месте Callibri с долей 9,4% (1207 сайтов).

«Инструменты, связанные с безопасностью, не теряют своей актуальности для владельцев сайтов. Так, всё больше пользователей используют на сайтах SSL-сертификаты. Наряду с сервисами обратной связи и обратного звонка, или как альтернативу им, сегодня многие владельцы сайтов рассматривают чат-боты в Telegram и других мессенджерах. Особенно актуальны сегодня сервисы, которые могут обеспечить омникальность или бесшовность контакта с клиентом, независимо от используемого канала: соцсеть, email, чат в мессенджере, на сайте или в любой другой точке коммуникации», — рассказывает Михаил Хаёров, менеджер по продукту REG.Site в REG.RU.

REG.RU работает над тем, чтобы аналитический ресурс StatOnline.ru представлял самые актуальные данные о сайтах Рунета. Если вы представитель CMS или сервиса онлайн-консультанта и хотите включить ваш сервис в рейтинг — напишите на admin@statonline.ru.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

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