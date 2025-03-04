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Let's Encrypt удостоверяющий центр


04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN 1
04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 2
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
09.11.2020 Миллионы Android-смартфонов перестанут видеть половину интернета. Решения проблемы нет 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
18.11.2019 Wi-Fi в «Сапсане» можно взломать за 20 минут 1
15.02.2018 «Лаборатория Касперского»: мошеннические сайты стало еще тяжелее отличить от настоящих 1
14.01.2016 Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г. 1
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Let's Encrypt и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11842 3
Microsoft Corporation 24690 3
HID Global - IdenTrust 9 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 2
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 2
Telegram Group 2038 2
Cloudflare 110 2
Cisco Systems 5126 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 2
Samsung Electronics 10297 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 1
Selectel - Селектел 393 1
Apple Inc 12159 1
Sony 6555 1
8285 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
RedHelper 19 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Citrix Systems 815 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
X Corp - Twitter 2850 1
MikroTik 36 1
SAP SE 5291 1
Fortinet 392 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Trend Micro 604 1
G-Core Labs 73 1
Trellix - FireEye 58 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Ideco - Айдеко 76 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 874 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Tesla Motors 400 1
Uber 331 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Visa International 1952 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2234 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 4
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4116 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 853 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7814 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3977 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 2
Оцифровка - Digitization 4591 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 4
Microsoft Windows 15751 4
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 3
Docker - Платформа распределённых приложений 341 3
Google Android 14087 2
Google Android 7 - Android Nougat 219 2
Apple macOS 2077 2
Linux OS 10044 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 787 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Red Hat Ansible 109 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft Azure 1413 1
Google Cloud Platform - GCP 312 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
Google Mobile Services - GMS 69 1
Nomad 49 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
New Relic SaaS APM - application performance monitoring 1 1
rsync 17 1
Apple iOS 7857 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 1
StatCounter 398 1
Linux - Debian GNU 474 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 286 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
Joomla CMS 87 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Google AdSense 116 1
Королюк Алексей 86 1
Хаёров Михаил 5 1
Чаркин Евгений 296 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Лямин Александр 74 1
Демидова Надежда 11 1
Медведовский Илья 33 1
Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
Evans Chris - Эванс Крис 8 1
Тюрин Алексей 17 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Частухин Дмитрий 10 1
Рыжиков Дмитрий 1 1
Санин Александр 32 1
Hotz George - Хоц Джордж 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Япония 13312 1
Индия - Bharat 5478 1
Канада 4896 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Италия - Итальянская Республика 4362 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Испания - Королевство 3719 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Европа Западная 1482 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 381 1
Армения - Ереван 200 1
Германия - Федеративная Республика 12713 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Армения - Республика 2298 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Европа 21817 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Азербайджан - Баку 127 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Филиппины - Республика 565 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Индонезия - Республика 961 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 889 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 2
Английский язык 6670 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2681 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6319 1
Цензура - Свобода слово 497 1
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The Verge - Издание 560 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Fortune Global 100 140 1
Juniper Research 527 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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