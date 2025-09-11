Разделы

GlobalSign удостоверяющий центр

GlobalSign - удостоверяющий центр

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов 1
06.02.2023 Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari 1
15.12.2022 Импортозамещение Сбербанка ударит по онлайн-магазинам. Они могут разориться из-за ленивых пользователей 1
02.12.2022 Вышла антисанкционная версия «самого простого в освоении Linux» специально для России 1
10.03.2022 Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
27.12.2021 Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить? 1
01.12.2021 Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 2
20.07.2017 Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов 1
23.11.2016 Неделя до международной конференции для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
22.10.2013 В Москве пройдет конференция для хостинг-провайдеров WHD.Local 1
21.09.2007 Verio будет продвигать SSL-продукты GlobalSign 2
11.09.2000 Vodafone намерена приобрести 40% акций разработчика систем безопасности GlobalSign 1
19.02.1999 Alcatel и GlobalSign объединяются для создания защищенных общеевропейских сетей 2

Публикаций - 18, упоминаний - 21

GlobalSign и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12082 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 460 3
Yandex - Яндекс 8091 3
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 337 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 2
Xiaomi 1890 2
Roku 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 2
VK - Mail.ru Group 3504 2
Cloudflare 125 2
Acronis - Акронис 452 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Vodafone Group 1384 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Verisign 357 1
Samsung Electronics 10490 1
LG Electronics 3656 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 1
Netcraft 60 1
8728 1
Telegram Group 2390 1
1С-Битрикс - Bitrix 606 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 873 1
RedHelper 19 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
MediaTek - Ralink 547 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Blink 49 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 3 1
X Corp - Twitter 2897 1
Microsoft Corporation 25046 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 45 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
LeaseWeb 5 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 501 1
Совкомбанк ПАО 271 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
Связной ГК 1377 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
ВкусВилл - Избёнка 168 1
Walt Disney Company 632 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1010 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1074 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 421 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2599 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5019 3
Оповещение и уведомление - Notification 5174 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1248 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2276 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 4
Google Chrome - браузер 1616 4
Apple macOS 2180 4
StatCounter 428 4
Microsoft Windows 16127 4
Google YouTube - Видеохостинг 2849 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 3
Mozilla Firefox - браузер 1907 3
Linux OS 10625 3
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 29 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 2
Xiaomi PatchWall 43 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 2
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 2
Vivaldi - Браузер 95 2
Opera Browser - Браузер 1029 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 434 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 312 1
WordPress Foundation - WordPress 234 1
Joomla CMS 88 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Google AdSense 119 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 318 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4075 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 66 1
Google Android TV 340 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 1
Королюк Алексей 86 1
Хаёров Михаил 5 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Рыжиков Дмитрий 1 1
Брик Марина 6 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 11
Бельгия - Королевство 1162 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 3
Европа 24508 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Япония 13434 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Испания - Королевство 3746 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Европа Западная 1487 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Индия - Bharat 5607 1
Украина 7733 1
Китай - Тайвань 4086 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 932 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 133 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
DarkReading.com 105 1
FT - Financial Times 1242 1
GizmoChina 147 1
The Washington Post 341 1
NDTV.com 3 1
Variety 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Ars Technica 432 1
Fortune Global 100 141 1
