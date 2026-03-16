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Xiaomi Redmi Smart TV Xiaomi Smart TV X

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей 5
28.04.2025 Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены 1
12.02.2025 Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К 3
25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления 5
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone 1
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России 1
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена 1
20.04.2023 Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками» 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 3
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 3
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов 2
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 3
14.06.2022 Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона 1
29.04.2022 Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном 3
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном 2
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 4
27.12.2021 Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить? 2
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео 6
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 5
24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 4
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 4
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 1

Публикаций - 29, упоминаний - 68

Xiaomi Redmi Smart TV и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 27
MediaTek - Ralink 595 6
Microsoft Corporation 25775 5
Sony 6739 5
Samsung Electronics 11065 3
Google LLC 12690 3
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
BBK Electronics Corp 332 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Amlogic 57 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Yandex - Яндекс 9216 1
LG Electronics 3735 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
BBK OPPO Electronics 484 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Philips 2099 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Blackton - Новая Линия 10 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 1
Radxa 10 1
NovaTek 7 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Hyundai Motor Company 436 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 24
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 23
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 16
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 14
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 12
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 12
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 178 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Контрастность 3042 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 7
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 7
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 6
ARM - Advanced RISC Machine 494 6
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 282 5
Наушники - Headphones 4479 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 5
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 76 5
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 20
Xiaomi PatchWall 44 15
Google Android TV 381 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 14
Dolby Vision 282 14
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 13
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 9
Xiaomi OLED-телевизоры 20 9
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 7
Xiaomi MIUI TV 15 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Android 15244 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 5
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 5
Xiaomi HyperOS 88 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 3
Xiaomi Max - серия телевизоров 6 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 2
Prime Video - видеосервис 19 2
Samsung Q - серия телевизоров 7 2
Сбер - SberBox StarOS 3 1
Xiaomi Redmi Watch 24 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 51 1
Xiaomi TV ES Pro 3 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Apple iPhone 15 187 1
Raspberry Pi Pico 15 1
Пузанов Михаил 2 1
Пузанов Владимир 14 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Индия - Bharat 5870 8
Китай - Тайвань 4245 6
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
GizmoChina 171 6
ITHome 46 2
Neowin 217 1
NDTV.com 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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