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Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

Xiaomi под брендом Redmi выпустила телевизор Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Младшая его модификация стоит 1399 юаней или около 18 тыс. руб., имея при этом в своем распоряжении IPS-экран на 43 дюйма с разрешением 4К. Всего в серии четыре модели, которые отличаются только размером экрана и ценой.

4К-телевизор по цене дешевого смартфона

В Китае состоялась премьера новых умных телевизоров Xiaomi – Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Это серия смарт-ТВ, состоящая из четырех моделей, младшая из которых готова предложить покупателям экран на 43 дюйма по диагонали при разрешении 4К или 3840х2160 пикселей.

Старт продаж в КНР назначен на 14 февраля 2025 г. В России телевизоры Redmi в крупных сетях к моменту выхода материала доступны не были, только модели с логотипом Xiaomi. Тем не менее, на российских маркетплейсах их можно купить, даже с доставкой со склада на территории России, что повышает шансы на появление в ассортименте интернет-магазинов и новых Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition.

Телевизоры из новой линейки стоят от 1399 юаней (18,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 февраля 2025 г.) за версию на 43 дюйма. Это сравнительно невысокая цена за 4К-экран с такой диагональю.

Также доступны модификации на 50 дюймов (1649 юаней, 21,5 тыс. туб.), 55 дюймов (1849 юаней, 24,1 тыс. руб.) 65 дюймов (2449 юаней, 31,9 тыс. руб.) и 75 дюймов (3299 юаней, 43 тыс. руб.). Различия между ТВ состоят исключительно в габаритах и цене.

Возможности экрана

В каждом из четырех смарт-ТВ Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition установлена IPS-матрица с характерными для нее углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Несмотря на очень низкую стоимость, все новинки поддерживают частоту обновления 144 Гц, что делает их пригодными для современных динамичных видеоигр.

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Производителем заявлена поддержка 4К-разрешения и охвата цветового пространства DCI-P3 на уровне 94%, что означает улучшенную цветопередачу. Из дополнительных особенностей в телевизорах есть технология MEMC для компенсации размытия движущихся объектов в кадре.

О параметрах звука в своих новинках Xiaomi не рассказывает. Но, как правило, в недорогих телевизорах этого бренда установлены два динамика на 20 Вт в сумме.

Умная электроника

Невысокая цена, особенно младшей модели, в данном случае не означает отсутствие достаточного количества памяти. Вне зависимости от диагонали экрана новые телевизоры Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition поставляются с 3 ГБ оперативной памяти.

Емкость встроенного накопителя при этом увеличена со стандартных для недорогих ТВ 32 ГБ до 64 ГБ. Модель процессора неизвестна, но известно его наполнение – это четыре ARM-ядра Cortex A55, работающие на частоте 1,9 ГГц, и интегрированная графика Mali G57 MC1.

В прошивку на базе Android встроен фирменный виртуальный помощник Xiao AI. Поверх установлена оболочка Xiaomi HyperOS, замена MIUI.

Щедрость на интерфейсы

Xiaomi не стала экономить не только на модулях памяти, но и на возможностях подключения. К примеру, в интернет новый Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition выходит по скоростному интерфейсу Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ax.

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В число модулей беспроводной связи входит Bluetooth 5.1, по которому к ТВ можно подключить, к примеру, смартфон, наушники или умный пульт дистанционного управления. Упомянут и NFC-чип, назначение которого в смарт-ТВ Xiaomi не раскрывает. В смартфонах этот модуль используется чаще всего для бесконтактной оплаты.

Набор модулей проводной связи не менее широкий. Пользователю предоставляются два HDMI 2.0, притом один с поддержкой eARC, а также полноразмерные порты USB 3.0 и USB 2.0. Из дополнительных разъемов имеются Ethernet для проводного подключения к локальной сети или напрямую к интернету и S/PDIF для акустики.

Геннадий Ефремов

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