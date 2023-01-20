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В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео

Россияне получили возможность приобрести телевизоры Xiaomi TV A2 по цене от 16 тыс. руб. Почти все модели поставляются с 4К-экраном, и в каждой из них есть Android с поддержкой Google Play. Телевизоры получили комплект современных интерфейсов и множество технологий улучшения звука и изображения.

Из Европы в Россию

Китайская компания Xiaomi привезла в Россию смарт-ТВ новой линейки TV A2. Она состоит из четырех моделей, цены на которые начинаются от 16 тыс. руб., однако новой она является только лишь для россиян.

На деле серию TV A2 Xiaomi выпустила еще в первой половине 2022 г. На рынке Европы эти телевизоры дебютировали в конце июня 2022 г. Таким образом, Xiaomi подождала как минимум семь месяцев, чтобы привезти их в Россию. За это время они, кроме старшей модели, успели немного подешеветь. Также за это время россияне отказались от телевизоров корейских и японских марок, переключившись на продукцию китайских брендов.

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Дизайн ТВ с экранами на 43, 50 и 55 дюймов

Серию TV A2 открывает 32-дюймовая модель стоимостью 16 тыс. руб. 4К-разрешение ей не положено – покупатели будут вынуждены довольствоваться исключительно HD или 1366х768 пикселей. Во многих современных смартфонах за ту же цену разрешение экрана выше. Например, Xiaomi Redmi Note 11, на момент выхода материала стоивший 15 тыс. руб. в версии на 64 ГБ, поставляется с экраном Full HD+ или 2400х1080 точек.

В линейке также есть ТВ на 43 дюйма (28 тыс. руб.), 50 дюймов (33 тыс. руб.) и 55 дюймов (40 тыс. руб.), и в них поддержка 4К-разрешения уже имеется. В Европе на старте продаж эти модели стоили 449 евро (33.4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 января 2023 г.), 499 евро (37,1 тыс. руб.) и 549 евро (40,9 тыс. руб.).

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Базовый TV A2 немного отличается внешне

Первым в российской рознице появится 43-дюймовый телевизор. Его продажи начнутся 23 января 2023 г. Дата релиза других представителей квартета TV A2 в России не установлена.

Единые параметры для всех моделей

По характеристикам версии Xiaomi TV A2 для российского рынка не отличаются от модификаций для стран Европы. Да и между собой они различаются только лишь размерами, плюс у младшей модели низкое по современным меркам разрешение дисплея и менее мощный звук. Также 32-дюймовый ТВ имеет другую конструкцию подставок для настольного монтажа.

Каждый телевизор укомплектован экраном на матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 90%, плюс разработчики упоминают целый спектр поддерживаемых технологий для улучшения изображения. Это HDR10, HLG и Dolby Vision, а также технология компенсации размытия движущихся объектов в кадре – МЕМС. Частота обновления дисплея у всех ТВ одинаковая – 60 Гц.

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За вывод звука в трех моделях TV A2 отвечают два динамика по 12 Вт каждый. В 32-дюймовом телевизоре их суммарная мощность понижена с 24 Вт до 10 Вт. За улучшение звука отвечают технологии Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X Sound в младшей модели, и Dolby Audio на пару с DTS-HD в остальных трех.

Подозрительно много памяти

Телевизоры Xiaomi TV A2 стоят сравнительно недорого, с учетом размеров их экранов и поддержки 4К-разрешения. Тем не менее, Xiaomi не поскупилась на модули памяти для них. Весь квартет получил по 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 16 ГБ.

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Поддержка ИТ-отрасли

Часть емкости флеш-памяти отдана под прошивку Android TV 11. она дополнена голосовым ассистентом Google, который понимает русский язык с 2018 г. Также предустановлены приложения YouTube, Amazon Prime Video и Netflix, хотя последний давно ушел из России. Дополнительно есть доступ к каталогу Google Play.



За быстроту работы в телевизорах отвечает неназванный ARM-процессор с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali G52 MP2 на двух ядрах. В младшем ТВ процессор получил графику Mali G31 MP2.

Интерфейсов хватит всем

Все четыре телевизора Xiaomi TV A2 снаряжены модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. У каждого их них имеются по два USB-порта для периферии, разъем для наушников и Ethernet для подключения к домашней сети по кабелю.

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Композитный выход есть тоже у каждого представители линейки, а вот оптический цифровой аудиовыход младшей модели не достался. Также у нее есть только два HDMI, тогда как в остальных моделях их три.

Евгений Черкесов

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