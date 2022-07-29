Телевизионные скрепы сломаны. Россияне отказались от ТВ Samsung и LG после многолетней любви к ним

Россияне перестают покупать телевизоры LG и Samsung. Их доля рынка в натуральном выражении обвалилась вдвое, и их место тут же заняли китайские бренды. Xiaomi вышла в топ продаж, плюс скоро в России появятся ТВ марки Realme – известного производителя смартфонов и ноутбуков.

Вкусы меняются

Предпочтения россиян в марках телевизоров внезапно изменились. Если раньше они отдавали предпочтение ТВ корейских компаний Samsung и LG, то теперь их доля рынка упала почти вдвое, пишет «Коммерсант».

По информации источников издания, до начала спецоперации на Украине Samsung и LG вдвоем удерживали почти половину российского рынка телевизоров. Samsung занимала 24,8-процентную долю в натуральном выражении, теперь же по итогам II квартала 2022 г. у нее осталось лишь 7,6%. LG упала с 21,6% до 10,1%. По данным Holodilnik.ru, до начала спецоперации у Samsung и LG на пару было и вовсе 62% рынка. К концу июня 2022 г. они могли довольствоваться лишь 34,7%.

Высвободившуюся часть рынка моментально забрали китайские бренды компания Xiaomi, известная в России в первую очередь как производитель смартфонов, во II квартале 2022 г. стала новым лидером сегмента ТВ, заняв на нем 11,7%. До спецоперации на нее приходилось лишь 4,8% рынка.

Конкуренты на подходе

Весной 2018 г. у Xiaomi, вернее, у ее «дочки» Redmi появился конкурент в лице компании Realme. Она входит в холдинг ВВК вместе с Oppo, Vivo и OnePlus. В России она долгое время была представлена только в сегменте смартфонов, где по итогам первой половины 2022 г. заняла 10% рынка, хотя в ее ассортименте также есть ноутбуки и другая техника.

При выборе нового ТВ россияне все реже вспоминают о существовании Samsung и LG

Realme выпускает, в том числе, и смарт-ТВ. В ближайшем будущем они приедут в Россию – по информации издания, их эксклюзивным дистрибьютором выступит группа «М.Видео-Эльдорадо».

На первом этапе Realme предложит россиянам несколько моделей смарт-ТВ различных размеров с разрешением 4К. Также в России появится ТВ с подсветкой SLED (у него вместо обычного монохромного спектра подсветки применяются три цвета).

В дополнение к этому в России растет спрос на телевизоры отечественных брендов. В частности, это Dexp (собственность сети DNS) и Novex (принадлежит «М.Видео»). Среди «китайцев» жители России нередко выбирают смарт-ТВ компании Haier.

Россияне разочаровались в телевизорах

Первое полугодие 2022 г. ознаменовалось впечатляющим падением продаж смарт-ТВ по всей России. Источники «Коммерсанта» утверждают, что за отчетный период они обвалились на 17% в натуральном выражении – было реализовано 2,73 млн устройств. С другой стороны, в денежном эквиваленте рынок вырос на 12,9% до 94,1 млрд руб. Вероятно, это связано со скачком цен на всю технику после начала конфликта России и Украины.

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У Holodilnik.ru немного другая статистика. Эксперты ритейлера подсчитали, что II квартал 2022 г. завершился для российского рынка телевизоров падением на 30% в количественном и на 21% в денежном выражениях.

Что случилось с «корейцами»

Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков сообщил изданию, что ввезенные из-за границы телевизоры – это лишь в пределах 10% всего российского рынка. Основную его часть составляла продукция заводов LG (в Подмосковье) и Samsung (под Калугой).

Вероятно, это и послужило причиной резкого падения доли рынка корейских вендоров. Samsung еще в начале марта 2022 г. прекратила все поставки в Россию, сославшись на проблемы с логистикой. В конце марта 2022 г. она остановила свой российский завод, выпускавший, в том числе, телевизоры. В июне 2022 г. он снова заработал, но только на экспорт.

LG взяла пример с Samsung в середине марта 2022 г. С этого момента ее поставки тоже на российский прекращены, и она тоже рассматривала возможность остановки собственного производства в России.

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Тем временем Xiaomi сократила свой импорт в Россию лишь наполовину. Что касается Realme, то она к моменту выхода материала о подобных планах не заявляла.