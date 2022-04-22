Xiaomi начала продажи в России супердешевого антисанкционного смартфона. Цена, видео

В России вышел смартфон Xiaomi Redmi 10C по цене от 15 тыс. руб. с большой батареей на 5000 мАч и быстрой зарядкой по USB-C. Моноблок располагает современными характеристиками, хотя и имеет несколько компромиссных решений, за счет чего Xiaomi удалось удержать его цену на сравнительно невысоком уровне. К тому же у него есть магазин приложений, где доступны приложения Сбербанка и других попавших под санкции российских банков.

Xiaomi вернулась к недорогим смартфонам

Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi выпустила в России новый бюджетный по современным меркам смартфон 10С. На российском рынке цена на него начинается с 15 тыс. руб.

Redmi 10C – модель среднего по меркам 2022 г. уровня. Телефон вполне можно назвать антисанкционным, так как, помимо невысокой стоимости, он может предложить россиянам фирменный магазин Xiaomi GetApps, в котором на момент публикации материала еще присутствовали приложения попавших под международные санкции российских банков.

В частности, редакция CNews обнаружила в этом каталоге приложения в том числе Сбербанка и «Альфа-банка», многие из которых в настоящее время удалены не только из Apple App Store и Google Play, но и из магазина AppGallery, принадлежащего китайской компании Huawei. На запрос CNews о подлинности приложений в GetApps представители «Альфа-банка» и Сбербанка на момент публикации материала ответить не смогли.

Все доступные оттенки корпуса Redmi 10C

Российские пользователи, заплатив 15 тыс. руб., получат в свое распоряжение Redmi 10C в комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Если доплатить еще 2000 руб., то объем внутренней памяти увеличится до 128 ГБ при тех же 4 ГБ ОЗУ. Позже цены вырастут до 18 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно. После подорожания будет иметь смысл заказать смартфон прямиком из Китая. Редакция CNews обнаружила его на AliExpress по цене 13,3 тыс. руб. (4/64 ГБ) и 15 тыс. руб. (4+128 ГБ).

Цветов корпуса на начало продаж у Redmi 10C было три – светло-синий, темно-серый и зеленый. Сам корпус во всех комплектациях безальтернативно пластиковый. Вместимость штатного накопителя – единственное различие между версиями данного смартфона.

Экран и процессор

Redmi 10C поставляется с дисплеем на 6,71 дюйма, и это классическая матрица IPS с углами обзора 178 градусов. В данном случае она поддерживает разрешение HD+ или 1650х720 точек при соотношении сторон 20:9. Пиковую яркость производитель не приводит.

Как и всегда, в Китае дешевле. Только придется немного подождать

Невысокую стоимость смартфона при взгляде на дисплей выдают две вещи: каплевидный вырез под фронтальную камеру вместо более современного круглого отверстия и широкий «подбородок», нижняя рамка экрана.

Внутри смартфона стоит очень современный для бюджетной модели процессор. Это Snapdragon 680, анонсированный в конце октября 2021 г. и выпускающийся по 6-нанометровому техпроцессу. Для сравнения, самые современные мобильные CPU имеют 4-нанометровую топологию.

Приложения банков в GetApps в наличии, но их подлинность пока под сомнением

В совокупности в процессоре присутствуют восемь ядер Kryo 265 Они поделены на два кластера – в первом находятся четыре Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на частоте 2,4 ГГц, во втором есть еще четыре ядра, но уже Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1,8 ГГц. Результат в бенчмарке AnTuTu 9 – около 277 тыс. баллов. За обработку графики отвечает видеоподсистема Adreno 610.

Больше никакого microUSB

В Xiaomi Redmi 10C исправлен главный недостаток всех современных смартфонов начального уровня. В нем нет и ни при каких обстоятельствах не может быть устаревшего разъема зарядки microUSB 2.0. MicroUSB 3.0, впрочем, в нем тоже не предусмотрен.

Первый взгляд на Redmi 10C

Вместо него Xiaomi использует современный симметричный USB-C, хотя и версии 2.0. Через него Redmi 10C поддерживает ускоренную зарядку мощностью до 18 Вт. Емкость встроенного аккумулятора – 5000 мАч.

Фотокамеры и интерфейсы

В вырезе в экране Redmi 10C установлена базовая 5-мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f/2,2. Тыльный блок хоть и выглядит очень массивным, но на деле вмещает лишь два модуля. Основной имеет разрешение 50 МП при диафрагме f/1,8, а второй сенсор – вспомогательный сенсор глубины на 2 МП с f/2,4. И фронтальная, и основная камеры пишут Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду.

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В этом же модуле Xiaomi разместила и сканер отпечатков пальцев, не став встраивать его в кнопку включения. Также в составе смартфона есть отдельный вход под проводные наушники, два слота под SIM-карты и отдельный лоток под накопители microSD до 1 ТБ.

Большой модуль камеры в данном случае - не более чем украшение корпуса

В список беспроводных модулей входят GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, и Wi-Fi 802.11ac. Модуль NFC тоже присутствует.

С завода Redmi 10C работает на Android 11, хотя Android 12 вышла почти год назад. Поверх нее установлена MIUI 13. Смартфон весит 190 граммов при толщине 8,3 мм.