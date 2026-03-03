Xiaomi GetApps

Разделы

03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда 1
03.03.2026 «МойОфис» запускает бесплатный тариф для частных пользователей 1
21.10.2025 Столичные цифровые продукты выйдут на китайский рынок 1
26.08.2025 Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google 1
12.08.2025 Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали 1
16.07.2025 «Столото»" и F6 заблокировали почти 5 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2025 года 1
30.06.2025 Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM 1
16.05.2025 Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов 1
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA 1
28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android 1
10.04.2025 Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций стал доступен в магазинах приложений 1
21.01.2025 Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей 1
13.12.2024 Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы 1
15.10.2024 «Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play 1
07.10.2024 На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям 1
12.09.2024 Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру 1
09.09.2024 Google начал массовый бойкот россиян. Блокируются российские номера телефонов, новую почту не создать, в старую не войти 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
08.05.2024 Хозяева смартфонов Xiaomi в большой опасности. В приложениях, которые нельзя удалить, масса «дыр», под угрозой деньги и персональные данные 1
26.02.2024 Сбербанк рекомендует пользователям Android обновить «СберБанк Онлайн» 1
26.02.2024 По приказу Минцифры iPhone превратится в Android. В России появится поддержка сторонних магазинов приложений 1
31.01.2024 Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям 1
10.01.2024 2ГИС – шпион? Android считает популярное российское приложение вредоносным ПО и требует его самостоятельно удалить. Опрос 1
30.11.2023 «Почта банк онлайн» доступен всем клиентам банка 1
13.10.2023 Искусственный интеллект поможет клиентам ВТБ оплачивать счета 1
09.10.2023 Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей 1
05.10.2023 В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема 1
04.09.2023 Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения 1
04.09.2023 «VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась 1
21.06.2023 «БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек . 1
25.05.2023 Россияне признались в бесконечной любви к Android. iPhone никому не нужны, об отечественных ОС никто не вспоминает 1
24.05.2023 Илья Григорьян: Эксперименты не только позволяют точно оценить эффект новой фунции продукта, но и снижают риски ее запуска 1
20.04.2023 Любимые в России Xiaomi и Realme в большой опасности. Они могут превратиться в «кирпичи» в наказание за RuStore 1
07.04.2023 Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах 1
05.04.2023 Приложение «Мойофис документы» появилось в Galaxy Store 1
22.03.2023 Количество скачиваний решений «Мойофис» для частных пользователей превысило 20 миллионов 2
18.01.2023 2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге 1
02.12.2022 «Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps 1
22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store 1
09.11.2022 Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов 1

Google LLC 12364 23
Xiaomi 2054 22
Huawei 4307 21
Samsung Electronics 10746 15
Apple Inc 12791 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4638 11
VK - Mail.ru Group 3539 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 520 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 391 4
Huawei Mobile Services 73 4
Dr.Web - Доктор Веб 1277 3
Yandex - Яндекс 8668 3
LG Electronics 3687 3
Dropbox 516 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 734 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 292 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 860 3
BBK OnePlus 267 3
МегаФон 10158 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 344 2
BBK Electronics Corp 326 2
Telegram Group 2681 2
Dailymotion - Видеохостинг 41 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
RuMarket 14 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 32 1
Системы документооборота 512 1
Pango Group 4 1
Ростелеком 10457 1
Google Russia - Гугл Россия 222 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 835 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3175 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 1
Cisco Systems 5241 1
Microsoft Corporation 25365 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 1
Lenovo Group 2376 1
Softline - Софтлайн 3359 1
HP Inc. 5781 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2755 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 111 2
Альфа-Банк 1894 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 57 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 193 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 2
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
Почта России ПАО 2271 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Лента - Сеть розничной торговли 2303 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5359 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2213 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 23
Application store - магазин приложений 1376 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27261 17
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1231 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12764 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9749 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8248 9
Оповещение и уведомление - Notification 5428 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13713 8
Google Android - приложения и разработчики 712 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8571 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7765 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 7
Google Android устройства-девайсы 818 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9843 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9014 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5693 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5180 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5982 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 4
Data monetization - Монетизация данных 1852 4
Huawei AppGallery 329 34
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 33
Google Android 14857 31
VK RuStore - Рустор 542 31
Apple - App Store 3025 25
Apple iOS 8343 17
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 116 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 10
Google Android Package Kit - APK 268 9
Google YouTube - Видеохостинг 2923 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 7
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 706 7
Apple iPad 3948 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 278 5
Новые облачные технологии - МойОфис 913 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 4
Google - Gmail 992 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 966 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 90 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 510 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 856 3
StatCounter 459 3
Apple Safari - браузер 880 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 3
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 53 3
Statista 256 3
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 2
Linux OS 11070 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 2
Apple macOS 2293 2
Microsoft Office 4017 2
Microsoft Windows 16471 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 140 2
Google Android TV 355 2
Apple iPadOS 129 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 2
Щеглов Петр 76 3
Закоржевский Вячеслав 80 2
Ежов Фёдор 15 2
Перов Евгений 97 2
Рогожников Евгений 3 1
Рыков Виктор 2 1
Батанов Эдуард 19 1
Чернов Федор 35 1
Григорьян Илья 1 1
Мирошников Андрей 2 1
Шадаев Максут 1163 1
Сергеев Алексей 45 1
Походня Инна 9 1
Панкрушев Дмитрий 15 1
Врацкий Андрей 167 1
Федюкин Юрий 9 1
Яныкин Ростислав 15 1
Скворцова Ирина 7 1
Работенко Павел 6 1
Халитов Дарий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
Франция - Французская Республика 8016 5
Южная Корея - Республика 6894 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 3
Европа 24712 2
Беларусь - Белоруссия 6095 2
Африка - Африканский регион 3585 2
Испания - Королевство 3776 2
Бурунди - Республика 72 2
Португалия - Португальская Республика 941 2
Камерун - Республика 61 2
Конго - Демократическая Республика 100 2
Казахстан - Республика 5860 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5741 1
Европа Восточная 3124 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 1
Индонезия - Республика 1023 1
Украина 7823 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1462 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 93 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 75 1
Сенегал - Республика 43 1
Гамбия - Республика 14 1
Джибути 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 4
Английский язык 6905 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 628 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3690 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 3
Импортозамещение - параллельный импорт 571 3
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2532 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1434 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7630 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 652 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1075 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 115 1
Здравоохранение - Психология - Прокрастинация 3 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7391 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3268 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5453 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 883 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 3
The Verge - Издание 602 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
The Register - The Register Hardware 1736 1
Bloomberg 1563 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Ведомости 1315 1
РИА Новости 1002 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 58 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
Politico 20 1
Android Authority 54 1
9to5Mac 70 1
RTVi - Russian Television International 15 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
