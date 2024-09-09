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Google начал массовый бойкот россиян. Блокируются российские номера телефонов, новую почту не создать, в старую не войти

Google перестал подтверждать подлинность профиля по российскому номеру телефона. Также нельзя создать новый профиль на Gmail, используя телефон, подключенный к сети российских операторов. Это чревато огромными проблемами, поскольку к этим профилям привязаны Android-устройства – смартфоны, планшеты, медиасистемы в автомобилях и пр.

Google отказался от россиян

Интернет-гигант Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов на Gmail, привязанных к российским номерам телефонов. Также больше нельзя зарегистрировать новый профиль на российский номер телефона. Редакция CNews убедилась в этом на собственном примере – вне зависимости от того, как вводить номер, через 8, +7 или вовсе без префикса, выдается сообщение об ошибке.

С чем связано нововведение, к моменту выхода материала известно не было. Возможно, это всего лишь сбой, но более вероятным кажется вариант, что это новые санкции Google – с 9 сентября 2024 г. он закрыл россиянам доступ к сервису BigQuery, а 12 сентября 2024 г. вступают в силу новые антироссийские санкции Запада, которые запрещают оказывать россиянам облачные услуги.

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Google устроил россиянам новый сюрприз

Стоит отметить, что невозможность подтверждения старого аккаунта или создания нового при помощи российского номера телефона пока что носит избирательный характер. У одного из сотрудников редакции все же получилось пройти процесс регистрации нового профиля до конца. Но случаи успеха, судя по обилию жалоб в интернете, скорее всего, носят единичный характер.

Потенциальные последствия

Если Google действительно ввел запрет на российские номера телефонов, то это может стать большой проблемой для подавляющего большинства россиян. Android-смартфоны при первой настройке, как правило, привязываются к профилю на Gmail, и только после этого начинают работать сервисы Google, в том числе и магазин приложений Google Play. Если у пользователя из России пока нет почты на Gmail, то и завести ее он теперь не сможет, что приведет к невозможности пользоваться мобильными сервисами Google в целом и скачивать приложения из Play в частности.

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От формата номера при вводе ничего не зависит

Безусловно, в России и мире немало альтернатив Google Play, но они и близко не сравнятся с ним по количеству и разнообразию приложений. А так, россиянам доступны как минимум китайские магазины Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps, а вместе с ними и отечественный RuStore. Также по-прежнему сохраняется возможность ручной установки программ из АРК-файлов.

Проблема массовая

Редакция CNews обнаружила множество жалоб на невозможность использования российских номеров телефонов для регистрации нового или подтверждения старого профиля на просторах Рунета. Это обсуждают и в социальных сетях, и в Telegram-каналах.

«Хабр» приводит две возможные версии происходящего. Он связывает это или с сбоем на серверах Google, или с окончанием у Google контракта с компанией, которая рассылала коды для подтверждения.

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Brett Jordan / Unsplash
Любопытно, что еще придумает Google, чтобы дополнительно усложнить россиянам жизнь

К моменту выхода материала Google не делала никаких заявлений по этому поводу. Но, с учетом того, как активно Google избавляется от россиян в своей экосистеме, версия со сбоем кажется наименее правдоподобной.

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Техника

Стоит напомнить, что Google начал выдавливать россиян из своих сервисов еще весной 2022 г., когда почти полностью отключил им монетизацию на YouTube. Российские блогеры выкрутились и стали самостоятельно искать спонсоров. В августе 2024 г. Google нанес новый удар и лишил россиян последних крох монетизации, выгнав их из своей рекламной сети AdSense.

При этом Google нет никакой разницы, против кого идти. Интернет-гигант с одинаковой легкостью бьет как по своим бизнес-клиентам, отключая их от облаков, так и по обычным частным пользователям.

Геннадий Ефремов

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