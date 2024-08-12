Google третирует российских блогеров, отбирая последние крохи монетизации. Из России уходит крупнейшая в мире рекламная сеть AdSense

В России больше не будет работать рекламная сеть AdSense, являющаяся крупнейшей в мире. Она позволяла российским блогерам зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 г., хотя и в меньших объемах. Теперь же и этих денег Google лишила россиян. О прекращении работы AdSense пользователи этой сети из России узнали из официальной рассылки Google.

Больше никаких денег россиянам

Интернет-гигант Google продолжает мучить россиян. 12 августа 2024 г. на почту российских пользователей рекламной сети AdSense поступили сообщения о полной остановке работы сервиса на территории России.

AdSense – это сервис контекстной рекламы. Он существует с 2003 г. и за счет гигантского влияния Google на мировой интернет является крупнейшим в своей сфере. AdSense позволяет автоматически размещать на сайтах текстовую и графическую рекламу, подходящую по контексту к информации на этих сайтах.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль (2024 г. – прим. CNews) будет выплачен между 21 и 26 августа (2024 г. – прим. CNews), если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», – указано в письме, отправленном с аккаунта Google Payments.

Пострадают все

Ввиду глубочайшей интеграции AdSense во Всемирную паутину, в том числе в российский ее сегмент, в Рунет, уход сервиса из России станет очень серьезным ударом по россиянам. Абсолютно все владельцы веб-сайтов больше не смогут зарабатывать, размещая на своих порталах блоки с рекламой из сети AdSense.

Kai Wenzel/Unsplash Google нанес очередной удар по россиянам. Вероятнее всего, он далеко не последний

В такой же ситуации оказались и блогеры, которые, несмотря на замедление YouTube в России, продолжают выкладывать ролики на этой площадке. Это был один из последних способов заработка на этом при помощи именно Google – весной 2022 г. интернет-гигант отключил им монетизацию с просмотров, идущих из России, где сосредоточена основная аудитория подавляющего большинства российских блогеров.

Впрочем, авторы роликов быстро нашли выход – теперь они встраивают рекламу собственных спонсоров в свои видео, минуя тем самым все ограничения Google. Но контекстная реклама через AdSense все же была для них дополнительным подспорьем.

Ждать пришлось слишком долго

В том, что AdSense рано или поздно прекратит работать в России, сомнений не оставалось даже у самых оптимистичных пользователей сервиса. Google в числе первых присоединился к антироссийским санкциям и ввел собственные ограничения, которые распространились и на AdSense.

Для примера, с марта 2022 г. пользователи из России не могли создавать новые аккаунты в этой сети, хотя это обходилось виртуальным переездом в другую страну. Но были и более жесткие лимиты, нивелировать действие которых оказалось в разы сложнее – Google отключил показ контекстной рекламы из AdSense на территории России, так что пользователям сервиса пришлось ограничиться доходами с рекламы, показанной зарубежным посетителям.

Зачем кому-то что-то объяснять

В письме Google не содержится информация о причинах ухода AdSense из России – интернет-гигант не потрудился объяснить россиянам, почему он лишил их одного из источников дохода (или, может, и вовсе единственного).

Но стоит напомнить, что Google больше не желает иметь ничего общего с Россией – более того, с недавних пор он с ней даже, можно сказать, не связан с юридической точки зрения. Российское юрлицо корпорации, ООО «Гугл», признано банкротом, со всеми вытекающими последствиями.

В России существует несколько локальных альтернатив Google AdSense. В их число входят, например, сервис контекстной рекламы «Яндекс Директ» и крупная рекламная сеть «VK Реклама», охватывающая все сервисы холдинга VK. У него также есть рекламный сервис myTarget, с помощью которого можно размещать рекламу в социальных сетях «ВКонтакте, «Одноклассники», «Мой Мир».