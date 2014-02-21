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VK Mail.ru Мой мир МойМир@Mail.ru социальная сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.02.2014
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«Мой Мир» подключился к системе мониторинга YouScan
Социальная сеть «Мой Мир» (проект Mail.Ru Group), объявила о подключении к системе мониторинга социальных медиа YouScan. Ожидается, что это позволит маркетологам анализировать позитивные и негативные отзывы пол
|08.10.2013
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«Мой Мир» оптимизировал мобильное приложение под iPad
мой соцсетью было удобно владельцам любых устройств. Новое приложение позволяет использовать возможности дисплеев последних моделей iPad по максимуму», — рассказал CNews руководитель социальной сети «Мой Мир» Денис Алаев. В новом приложении стало возможным загружать несколько фотографий за один раз. Встроенные фильтры обработки изображений работают быстрее. Более того, улучшить качество сни
|27.08.2013
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«Мой Мир» обновил мобильное приложение для iOS
Вышла новая версия мобильного приложения соцсети «Мой Мир» для устройств на базе iOS. Как отмечают разработчики, изменения заметны еще до входа в приложение: cменилась даже иконка «Моего Мира». При разработке внешнего вида приложения разработч
|10.04.2013
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«Мой Мир» запустил новый фотолеер
Соцсеть «Мой Мир» обновила окно просмотра фотографий (фотолеер). В галерее появились большие снимки, ускорилась загрузка альбомов. Кроме того, найдено новое, более удобное место для комментариев и отмет
|04.02.2013
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«Мой Мир» обновил ленту событий
Социальная сеть «Мой Мир» продолжает серию обновлений. На этот раз изменения коснулись ленты событий: теперь фото в ленте стали крупнее, а серии снимков отображаются в виде коллажа. Теперь добавленные фото отоб
|09.11.2012
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«Мой Мир» запускает фильтры для обработки фотографий
Социальная сеть «Мой Мир» запустила сервис «Фотомагия», который представляет собой фильтры для обработки фотографий, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Функция редактирования фотографий глубоко интегрирована в сер
|06.07.2012
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«Билайн» открыл доступ к соцсети «Мой Мир» через SMS
Оператор связи «Билайн» объявил о том, что представляет в Узбекистане услугу «Мой Мир» через SMS!». Теперь абоненты компании могут получать на мобильный телефон уведомления о новых высказываниях друзей в социальной сети, о вновь пришедших сообщениях, а также отвечать на
|26.03.2012
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Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети
По данным нового исследования социальной сети «Мой Мир», проекта Mail.Ru Group, в этом году резко выросла популярность поздравлений друзей и близких через социальные сети. Причем все чаще пользователи не ограничиваются только личными сообще
|17.03.2011
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Соцсеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала размещать рекламу в онлайн-режиме
Компания Mail.Ru Group объявила о запуске в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» бета-версии автоматизированной системы продаж рекламы – «Объявления@Mail.Ru»
|02.03.2011
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В «Моем Мире@Mail.Ru» можно открывать онлайн-магазины через Emegamall
Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала сотрудничать с мультиканальной системой продаж в интернете Emegamall
|26.11.2010
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Соцсеть «Мой мир» разрешила смотреть видео с RuTube на своем сайте
Социальная сеть «Мой мир» компании Mail.Ru начала сотрудничество с видеохостингом RuTube. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Mail.Ru. Пользователи этой социальной сети смогут просматриват
|01.09.2010
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В социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» появился антивирус
уске нового сервиса — антивируса, который можно установить в качестве приложения в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru». Таким образом, теперь у пользователей «Моего Мира» появилась возможность за
|18.05.2010
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«Мой Мир@Mail.Ru» разрешил приложениям внешние ссылки и кросс-промо
Компания Mail.Ru объявила о том, что сервис «Мой Мир@Mail.Ru» внес ряд стратегических изменений в правила для разработчиков приложений. Те
|15.04.2010
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В России 25 млн пользователей социальных сетей
ссии, странах Восточной Европы и СНГ. В России лидируют социальные интернет-проекты Vkontakte.ru и «МойМир@Mail.ru», ежемесячная аудитория которых на конец 2009 г. составила 17,7 млн и 15,6 млн
|17.12.2009
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Вышла новая версия API социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru»
Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о выходе нового API для создателей приложений. Его ключевые особенн
|02.11.2009
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«Мой Мир@Mail.Ru» отдаст создателям приложений все заработанные ими деньги
Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» предлагает разработчикам приложений новую программу взаимодействия. Теперь в
|14.10.2008
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«Мой Мир@Mail.Ru» ищет 25-миллионного пользователя
Mail.Ru объявила о том, что число пользователей, зарегистрированных в национальной социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru», стремительно приближается к 25 млн. В честь этого события проект запускает
|08.09.2008
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Сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером ТВ-шоу
Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером музыкального ТВ-шоу «СТС зажигает суперзвезду». Все пользова
|27.08.2008
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Mail.Ru и «Перекресток» помогут школам
Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» и сеть супермаркетов «Перекресток» объявили о запуске совместной благотворит
|15.07.2008
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«Мой Мир@Mail.Ru» поддержал Open Social
Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» поддержала Open Social. Open Social – это единый стандарт API для разработки
|28.04.2008
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Пользователи «МойМир@Mail.Ru» могут превратить свою анкету в резюме
омпания Mail.Ru объявила о том, что проект «Работа@Mail.Ru» произвел интеграцию с социальной сетью «МойМир@Mail.Ru». Благодаря интеграции каждый пользователь социальной сети получил возможность
|31.03.2008
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«Мой Мир@Mail.Ru» поддержит Open Social
Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о своем намерении поддержать открытую платформу Open Social, разраб
|03.03.2008
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Аудитория «МойМир@Mail.Ru» превысила 10 млн. пользователей
млн. пользователей. Социальная сеть «МойМир@Mail.Ru» была запущена в тестовом режиме в мае 2007 г. «Мой Мир» позволяет находить бывших одноклассников, однокурсников и коллег по работе. Также пр
|10.01.2008
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На проекте «Мой Мир@Mail.Ru» открылся раздел «Мир Звезд»
Компания Mail.Ru сегодня, 10 января, объявила о том, что на проекте «Мой Мир» открылся новый раздел «Мир Звезд», который позволяет заглянуть в «Миры» известных теле- и радиоведущих, актеров, звезд кино, музыки, искусства, литературы и шоу-бизнеса. Звездочка рядо
|26.12.2007
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Пользователи Мой Мир@Mail.Ru могут загадывать желания
Компания Mail.Ru объявила о том, что у каждого пользователя социальной сети Мой Мир@Mail.Ru появился новый раздел «Мои желания», который даст возможность участникам сети
|11.12.2007
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«Мой Мир@Mail.Ru» стал мобильным
Портал Mail.Ru объявил о выходе WAP-версии социальной сети «Мой Мир» - wap.my.mail.ru. «Мой Мир@Mail.Ru» для мобильных устройств позволит всем пол
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1207 11
|Гришин Дмитрий 210 9
|Артамонова Анна 183 9
|Путин Владимир 3445 8
|Алаев Денис 13 7
|Иванов Олег 150 6
|Дуров Павел 325 5
|Усманов Алишер 311 5
|Носков Константин 239 4
|Сергеев Дмитрий 61 3
|Мишустин Михаил 781 3
|Чернышенко Дмитрий 578 3
|Таврин Иван 120 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Басов Алексей 117 2
|Катков Алексей 43 2
|Филипченко Татьяна 2 2
|Роговский Вадим 6 2
|Овчинников Борис 129 2
|Носик Антон 106 2
|Широков Илья 37 2
|Ефимочкин Андрей 23 2
|Зевелев Дмитрий 3 2
|Пюскюлян Ирина 19 2
|Набатов Владимир 4 2
|Топорнина Алина 2 2
|Новиков Евгений 49 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 366 2
|Вексельберг Виктор 155 1
|Fxmsp 6 1
|Колесников Дмитрий 24 1
|Клименко Герман 51 1
|Фридман Михаил 146 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Иманов Роман 4 1
|Коновалов Александр 14 1
|Горный Александр 44 1
|Худолей Александр 6 1
|Бородич Александр 4 1
|Комаров Алексей 15 1
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