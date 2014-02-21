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VK Mail.ru Мой мир МойМир@Mail.ru социальная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.02.2014 «Мой Мир» подключился к системе мониторинга YouScan

Социальная сеть «Мой Мир» (проект Mail.Ru Group), объявила о подключении к системе мониторинга социальных медиа YouScan. Ожидается, что это позволит маркетологам анализировать позитивные и негативные отзывы пол
08.10.2013 «Мой Мир» оптимизировал мобильное приложение под iPad

мой соцсетью было удобно владельцам любых устройств. Новое приложение позволяет использовать возможности дисплеев последних моделей iPad по максимуму», — рассказал CNews руководитель социальной сети «Мой Мир» Денис Алаев. В новом приложении стало возможным загружать несколько фотографий за один раз. Встроенные фильтры обработки изображений работают быстрее. Более того, улучшить качество сни
27.08.2013 «Мой Мир» обновил мобильное приложение для iOS

Вышла новая версия мобильного приложения соцсети «Мой Мир» для устройств на базе iOS. Как отмечают разработчики, изменения заметны еще до входа в приложение: cменилась даже иконка «Моего Мира». При разработке внешнего вида приложения разработч
10.04.2013 «Мой Мир» запустил новый фотолеер

Соцсеть «Мой Мир» обновила окно просмотра фотографий (фотолеер). В галерее появились большие снимки, ускорилась загрузка альбомов. Кроме того, найдено новое, более удобное место для комментариев и отмет
04.02.2013 «Мой Мир» обновил ленту событий

Социальная сеть «Мой Мир» продолжает серию обновлений. На этот раз изменения коснулись ленты событий: теперь фото в ленте стали крупнее, а серии снимков отображаются в виде коллажа. Теперь добавленные фото отоб
09.11.2012 «Мой Мир» запускает фильтры для обработки фотографий

Социальная сеть «Мой Мир» запустила сервис «Фотомагия», который представляет собой фильтры для обработки фотографий, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Функция редактирования фотографий глубоко интегрирована в сер
06.07.2012 «Билайн» открыл доступ к соцсети «Мой Мир» через SMS

Оператор связи «Билайн» объявил о том, что представляет в Узбекистане услугу «Мой Мир» через SMS!». Теперь абоненты компании могут получать на мобильный телефон уведомления о новых высказываниях друзей в социальной сети, о вновь пришедших сообщениях, а также отвечать на

26.03.2012 Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети

По данным нового исследования социальной сети «Мой Мир», проекта Mail.Ru Group, в этом году резко выросла популярность поздравлений друзей и близких через социальные сети. Причем все чаще пользователи не ограничиваются только личными сообще
17.03.2011 Соцсеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала размещать рекламу в онлайн-режиме

Компания Mail.Ru Group объявила о запуске в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» бета-версии автоматизированной системы продаж рекламы – «Объявления@Mail.Ru»
02.03.2011 В «Моем Мире@Mail.Ru» можно открывать онлайн-магазины через Emegamall

Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала сотрудничать с мультиканальной системой продаж в интернете Emegamall

26.11.2010 Соцсеть «Мой мир» разрешила смотреть видео с RuTube на своем сайте

Социальная сеть «Мой мир» компании Mail.Ru начала сотрудничество с видеохостингом RuTube. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Mail.Ru. Пользователи этой социальной сети смогут просматриват
01.09.2010 В социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» появился антивирус

уске нового сервиса — антивируса, который можно установить в качестве приложения в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru». Таким образом, теперь у пользователей «Моего Мира» появилась возможность за
18.05.2010 «Мой Мир@Mail.Ru» разрешил приложениям внешние ссылки и кросс-промо

Компания Mail.Ru объявила о том, что сервис «Мой Мир@Mail.Ru» внес ряд стратегических изменений в правила для разработчиков приложений. Те
15.04.2010 В России 25 млн пользователей социальных сетей

ссии, странах Восточной Европы и СНГ. В России лидируют социальные интернет-проекты Vkontakte.ru и «МойМир@Mail.ru», ежемесячная аудитория которых на конец 2009 г. составила 17,7 млн и 15,6 млн
17.12.2009 Вышла новая версия API социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru»

Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о выходе нового API для создателей приложений. Его ключевые особенн
02.11.2009 «Мой Мир@Mail.Ru» отдаст создателям приложений все заработанные ими деньги

Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» предлагает разработчикам приложений новую программу взаимодействия. Теперь в
14.10.2008 «Мой Мир@Mail.Ru» ищет 25-миллионного пользователя

Mail.Ru объявила о том, что число пользователей, зарегистрированных в национальной социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru», стремительно приближается к 25 млн. В честь этого события проект запускает

08.09.2008 Сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером ТВ-шоу

Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером музыкального ТВ-шоу «СТС зажигает суперзвезду». Все пользова
27.08.2008 Mail.Ru и «Перекресток» помогут школам

Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» и сеть супермаркетов «Перекресток» объявили о запуске совместной благотворит
15.07.2008 «Мой Мир@Mail.Ru» поддержал Open Social

Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» поддержала Open Social. Open Social – это единый стандарт API для разработки
28.04.2008 Пользователи «МойМир@Mail.Ru» могут превратить свою анкету в резюме

омпания Mail.Ru объявила о том, что проект «Работа@Mail.Ru» произвел интеграцию с социальной сетью «МойМир@Mail.Ru». Благодаря интеграции каждый пользователь социальной сети получил возможность
31.03.2008 «Мой Мир@Mail.Ru» поддержит Open Social

Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о своем намерении поддержать открытую платформу Open Social, разраб
03.03.2008 Аудитория «МойМир@Mail.Ru» превысила 10 млн. пользователей

млн. пользователей. Социальная сеть «МойМир@Mail.Ru» была запущена в тестовом режиме в мае 2007 г. «Мой Мир» позволяет находить бывших одноклассников, однокурсников и коллег по работе. Также пр
10.01.2008 На проекте «Мой Мир@Mail.Ru» открылся раздел «Мир Звезд»

Компания Mail.Ru сегодня, 10 января, объявила о том, что на проекте «Мой Мир» открылся новый раздел «Мир Звезд», который позволяет заглянуть в «Миры» известных теле- и радиоведущих, актеров, звезд кино, музыки, искусства, литературы и шоу-бизнеса. Звездочка рядо
26.12.2007 Пользователи Мой Мир@Mail.Ru могут загадывать желания

Компания Mail.Ru объявила о том, что у каждого пользователя социальной сети Мой Мир@Mail.Ru появился новый раздел «Мои желания», который даст возможность участникам сети
11.12.2007 «Мой Мир@Mail.Ru» стал мобильным

Портал Mail.Ru объявил о выходе WAP-версии социальной сети «Мой Мир» - wap.my.mail.ru. «Мой Мир@Mail.Ru» для мобильных устройств позволит всем пол

Публикаций - 175, упоминаний - 207

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3591 115
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4875 98
Meta Platforms - Facebook 4608 34
Yandex - Яндекс 9104 29
Google LLC 12605 19
МегаФон 10614 18
X Corp - Twitter 2929 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 13
Telegram Group 2881 13
Microsoft Corporation 25695 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 9
Ростелеком 10862 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 418 7
Apple Inc 13070 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3307 6
Dr.Web - Доктор Веб 1293 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 5
Yahoo! 3726 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 624 3
Pixonic 23 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 3
HP Inc. 5872 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 3
Монолит-Инфо 138 2
Ecwid - Эквид 35 2
Game Insight - Гейм инсайт 41 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 2
Rentsoft - Рентсофт 39 2
Штрих-М - YaRUS - Ярус Лтд 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3252 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
LG Electronics 3725 2
9506 2
Oracle Corporation 7055 2
ESET - ESET Software 1160 2
Sony 6720 2
TrueConf - ТруКонф 450 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1204 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 6
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 5
Почта России ПАО 2340 5
Microsoft - LinkedIn 697 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1257 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
United Capital Partners 18 2
Профессионалы.ру 18 2
Люксор дистрибьюшен 9 2
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 2
ГПБ - Газпромбанк 1260 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 2
ЦИАН - CIAN 187 2
Superjob - Суперджоб 827 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Флибуста 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
UMA - United Music Agency 40 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 31 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
КонсультантПлюс 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3051 10
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2324 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 780 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 55 2
Районные суды РФ 196 2
Судебная власть - Judicial power 2476 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 297 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 263 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
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Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 9
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Turkcell Bip - Мессенджер 34 8
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 4
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VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 4
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Apple macOS 2390 4
Шадаев Максут 1207 11
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Широков Илья 37 2
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Зевелев Дмитрий 3 2
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Набатов Владимир 4 2
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Иманов Роман 4 1
Коновалов Александр 14 1
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Худолей Александр 6 1
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