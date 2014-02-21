«Мой Мир» подключился к системе мониторинга YouScan Социальная сеть «Мой Мир» (проект Mail.Ru Group), объявила о подключении к системе мониторинга социальных медиа YouScan. Ожидается, что это позволит маркетологам анализировать позитивные и негативные отзывы пол

«Мой Мир» оптимизировал мобильное приложение под iPad мой соцсетью было удобно владельцам любых устройств. Новое приложение позволяет использовать возможности дисплеев последних моделей iPad по максимуму», — рассказал CNews руководитель социальной сети «Мой Мир» Денис Алаев. В новом приложении стало возможным загружать несколько фотографий за один раз. Встроенные фильтры обработки изображений работают быстрее. Более того, улучшить качество сни

«Мой Мир» обновил мобильное приложение для iOS Вышла новая версия мобильного приложения соцсети «Мой Мир» для устройств на базе iOS. Как отмечают разработчики, изменения заметны еще до входа в приложение: cменилась даже иконка «Моего Мира». При разработке внешнего вида приложения разработч

«Мой Мир» запустил новый фотолеер Соцсеть «Мой Мир» обновила окно просмотра фотографий (фотолеер). В галерее появились большие снимки, ускорилась загрузка альбомов. Кроме того, найдено новое, более удобное место для комментариев и отмет

«Мой Мир» обновил ленту событий Социальная сеть «Мой Мир» продолжает серию обновлений. На этот раз изменения коснулись ленты событий: теперь фото в ленте стали крупнее, а серии снимков отображаются в виде коллажа. Теперь добавленные фото отоб

«Мой Мир» запускает фильтры для обработки фотографий Социальная сеть «Мой Мир» запустила сервис «Фотомагия», который представляет собой фильтры для обработки фотографий, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Функция редактирования фотографий глубоко интегрирована в сер

«Билайн» открыл доступ к соцсети «Мой Мир» через SMS Оператор связи «Билайн» объявил о том, что представляет в Узбекистане услугу «Мой Мир» через SMS!». Теперь абоненты компании могут получать на мобильный телефон уведомления о новых высказываниях друзей в социальной сети, о вновь пришедших сообщениях, а также отвечать на

Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети По данным нового исследования социальной сети «Мой Мир», проекта Mail.Ru Group, в этом году резко выросла популярность поздравлений друзей и близких через социальные сети. Причем все чаще пользователи не ограничиваются только личными сообще

Соцсеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала размещать рекламу в онлайн-режиме Компания Mail.Ru Group объявила о запуске в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» бета-версии автоматизированной системы продаж рекламы – «Объявления@Mail.Ru»

В «Моем Мире@Mail.Ru» можно открывать онлайн-магазины через Emegamall Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» начала сотрудничать с мультиканальной системой продаж в интернете Emegamall

Соцсеть «Мой мир» разрешила смотреть видео с RuTube на своем сайте Социальная сеть «Мой мир» компании Mail.Ru начала сотрудничество с видеохостингом RuTube. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Mail.Ru. Пользователи этой социальной сети смогут просматриват

В социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» появился антивирус уске нового сервиса — антивируса, который можно установить в качестве приложения в социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru». Таким образом, теперь у пользователей «Моего Мира» появилась возможность за

«Мой Мир@Mail.Ru» разрешил приложениям внешние ссылки и кросс-промо Компания Mail.Ru объявила о том, что сервис «Мой Мир@Mail.Ru» внес ряд стратегических изменений в правила для разработчиков приложений. Те

В России 25 млн пользователей социальных сетей ссии, странах Восточной Европы и СНГ. В России лидируют социальные интернет-проекты Vkontakte.ru и «МойМир@Mail.ru», ежемесячная аудитория которых на конец 2009 г. составила 17,7 млн и 15,6 млн

Вышла новая версия API социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru» Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о выходе нового API для создателей приложений. Его ключевые особенн

«Мой Мир@Mail.Ru» отдаст создателям приложений все заработанные ими деньги Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» предлагает разработчикам приложений новую программу взаимодействия. Теперь в

«Мой Мир@Mail.Ru» ищет 25-миллионного пользователя Mail.Ru объявила о том, что число пользователей, зарегистрированных в национальной социальной сети «Мой Мир@Mail.Ru», стремительно приближается к 25 млн. В честь этого события проект запускает

Сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером ТВ-шоу Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» стала партнером музыкального ТВ-шоу «СТС зажигает суперзвезду». Все пользова

Mail.Ru и «Перекресток» помогут школам Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» и сеть супермаркетов «Перекресток» объявили о запуске совместной благотворит

«Мой Мир@Mail.Ru» поддержал Open Social Компания Mail.Ru объявила о том, что социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» поддержала Open Social. Open Social – это единый стандарт API для разработки

Пользователи «МойМир@Mail.Ru» могут превратить свою анкету в резюме омпания Mail.Ru объявила о том, что проект «Работа@Mail.Ru» произвел интеграцию с социальной сетью «МойМир@Mail.Ru». Благодаря интеграции каждый пользователь социальной сети получил возможность

«Мой Мир@Mail.Ru» поддержит Open Social Социальная сеть «Мой Мир@Mail.Ru» объявила о своем намерении поддержать открытую платформу Open Social, разраб

Аудитория «МойМир@Mail.Ru» превысила 10 млн. пользователей млн. пользователей. Социальная сеть «МойМир@Mail.Ru» была запущена в тестовом режиме в мае 2007 г. «Мой Мир» позволяет находить бывших одноклассников, однокурсников и коллег по работе. Также пр

На проекте «Мой Мир@Mail.Ru» открылся раздел «Мир Звезд» Компания Mail.Ru сегодня, 10 января, объявила о том, что на проекте «Мой Мир» открылся новый раздел «Мир Звезд», который позволяет заглянуть в «Миры» известных теле- и радиоведущих, актеров, звезд кино, музыки, искусства, литературы и шоу-бизнеса. Звездочка рядо

Пользователи Мой Мир@Mail.Ru могут загадывать желания Компания Mail.Ru объявила о том, что у каждого пользователя социальной сети Мой Мир@Mail.Ru появился новый раздел «Мои желания», который даст возможность участникам сети