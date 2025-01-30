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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ефимочкин Андрей



30.01.2025 «ЮMoney» расширили возможности оплаты смартфоном для иностранцев 1
26.11.2024 Финтех-компания «ЮMoney» открыла новый пункт выдачи карт для иностранных туристов 1
19.07.2024 «ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька 1
22.06.2022 В проектах VK появилась оплата по QR-коду 1
09.11.2016 «Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину 1
18.07.2016 Во «ВКонтакте» и «Моем Мире» появилась возможность оплаты в иностранных валютах 1
18.05.2016 Пополнить счет в соцсетях и играх Mail.Ru Group теперь можно с помощью карт «Мир» 1
30.03.2016 Сбербанк и Mail.Ru Group расширили сотрудничество в сфере приема платежей 1
02.09.2015 Сбербанк и Mail.Ru Group запустили сервис упрощенной оплаты товаров и услуг через соцсети 1
16.07.2013 «Одноклассники» начинают тестирование нового сервиса «Магазины» 1
27.12.2012 В «Деньгах Mail.Ru» появились легкие платежи 1
06.12.2012 Пользователи столичного портала госуслуг получили возможность оплачивать госпошлины и сервисы с помощью «Денег Mail.Ru» 1
01.08.2012 Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru» 1
08.08.2011 Счет в системе «Деньги@Mail.Ru» можно пополнять через терминалы Сбербанка 1
15.11.2010 Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить в магазинах «Связной» 1
30.08.2010 Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована платежной системой «Деньги@Mail.Ru» 1
03.03.2010 Развитием проекта «Деньги@Mail.Ru» будет руководить Наиля Замашкина 1
19.08.2003 Рунет: розничные сети теснят интернет-магазины 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Ефимочкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3456 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 4
Yandex - Яндекс 7364 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
VK - Mail.ru Allegro eCommerce Group 3 1
8231 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 4
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
НСПК - Национальная система платежных карт 814 2
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
Dixis - Диксис 359 1
Связной ГК 1370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
Евросеть 1404 1
Белый Ветер 356 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5038 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 141 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2196 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1706 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 149 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1451 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16155 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10103 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 89 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10992 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 830 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Яндекс.Маркет 939 1
MasterCard Maestro 155 1
VK - Mail.ru Товары 11 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
Попов Анатолий 128 1
Кирсанова Светлана 69 1
Мамонтов Игорь 29 1
Кузнецов Кирилл 20 1
Исрапилов Арсен 10 1
Широков Илья 37 1
Замашкина Наиля 23 1
Радченков Сергей 11 1
Верещагин Андрей 6 1
Фёдоров Юрий 6 1
Серегин Валерий 3 1
Огурцов Сергей 2 1
Колесников Дмитрий 21 1
Положинцев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Украина 7615 2
Казахстан - Республика 5534 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5761 2
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5119 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1032 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6173 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 500 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
РБК Daily 91 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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