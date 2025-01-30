Ефимочкин Андрей
Ефимочкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3456 13
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 4
|Yandex - Яндекс 7364 1
|1С-Битрикс - Bitrix 580 1
|VK - Mail.ru Allegro eCommerce Group 3 1
|1С 8231 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
|Попов Анатолий 128 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Широков Илья 37 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Радченков Сергей 11 1
|Верещагин Андрей 6 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Серегин Валерий 3 1
|Огурцов Сергей 2 1
|Колесников Дмитрий 21 1
|Положинцев Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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