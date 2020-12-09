Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 161-ФЗ
О национальной платежной системе
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 101
Федеральный закон 161-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АйТи 752 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
|VK - Mail.ru Group 2484 3
|Google LLC 7158 3
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
|Deiteriy - Дейтерий 39 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
|Acronis - Акронис 364 1
|Ланит ГК 1158 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
|Микротест 177 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
|Peak Systems - Пик Системз 23 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
|Восход ФГБУ НИИ 365 1
|NetApp 485 1
|Прогноз 196 1
|iTeco - Ай-Теко 718 1
|ГЛОНАСС АО 82 1
|Золотая Корона 280 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|Deloitte - Делойт 187 1
|Webmoney 330 1
|PayPal 441 1
|Такском - Taxcom 119 1
|ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
|Гарда Технологии 38 1
|Путин Владимир 1826 3
|Волож Аркадий 181 2
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Жуков Роман 5 1
|Волков Станислав 1 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Гришунин Сергей 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Попов Алексей 317 1
|Семенов Александр 69 1
|Достов Виктор 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Абрамов Александр 6 1
|CNews Analytics 1991 3
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru