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Федеральный закон 161-ФЗ
О национальной платежной системе


09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
28.09.2020 Банк «Открытие» предлагает бесплатные виртуальные Opencard МИР для социальных выплат 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
21.02.2020 Комплекс «Периметр» для защиты от DDoS-атак получил сертификат ФСТЭК 2
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 2
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 2
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1
12.03.2019 Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat 2
20.08.2018 Власти возбудили дела против МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 из-за цен на SMS 1
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
21.09.2016 Positive Technologies выпустила на рынок MaxPatrol SIEM LE для СМБ 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
22.12.2015 Путина просят отрегулировать в России краудфандинг и технологию биткоинов 1
14.12.2015 Как обеспечить безопасность платежных сервисов 1
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
27.10.2015 «Почта России» увеличит количество пунктов зачисления средств на социальную карту жителя Ивановской области 1
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015» 1
24.04.2015 Платежная система OOOPay запустила сервис электронных ваучеров 1
20.04.2015 «АК БАРС Банк» завершил опытную эксплуатацию новой технологии информирования клиентов 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 1
01.04.2015 «АК Барс» банк подключился к операционно-клиринговому центру НСПК 1
27.03.2015 ВТБ24 подключился к НСПК 1
27.02.2015 «Юнистрим» получила статус национально значимой платежной системы 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
02.12.2014 «АМТ-Груп» создала систему обеспечения информационной безопасности для «Витабанка» 1
26.11.2014 Mail.ru Group осталась без «Денег» 1
20.10.2014 Обязательные ИТ-проекты: обзор новых требований регулятора 1
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России» 1
20.06.2014 «Миллениум Банк» с помощью «Техносерва» провел оценку соответствия требованиям по защите информации закона «О НПС» 1
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ 1
25.04.2014 Госдума приняла закон о Национальной платежной системе, альтернативе Visa и MasterCard 1
21.04.2014 Депутаты запретили анонимные переводы электронных денег 1
26.03.2014 Алексей Попов: Основой национальной платежной системы должна стать ПРО100 1
25.03.2014 В ближайшее время российские банки смогут ускорить эмиссию платежных карт на базе платежной системы ПРО100 1
19.03.2014 «QM-Банк» — облачная электронная почта для банков, соблюдающих 161-ФЗ 1
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1

Публикаций - 84, упоминаний - 101

Федеральный закон 161-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Google LLC 7158 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Deiteriy - Дейтерий 39 2
Yandex - Яндекс 4101 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Acronis - Акронис 364 1
Ланит ГК 1158 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Микротест 177 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
NetApp 485 1
Прогноз 196 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Золотая Корона 280 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Deloitte - Делойт 187 1
Webmoney 330 1
PayPal 441 1
Такском - Taxcom 119 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Гарда Технологии 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Visa International 1346 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Юнистрим - Unistream 167 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Открытие ФК 538 1
Qiwi 783 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ24 583 1
MoneyGram 24 1
ПриватБанк 177 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство РФ 2206 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство Воронежской области 12 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Администрация Псковской области 22 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 13
Google Android 10751 5
Apple Pay 385 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iOS 5742 2
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Intel Express 3 1
OOOPay - платежная система 8 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
WhatsApp Messenger 654 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
WeChat - Мессенджер 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Путин Владимир 1826 3
Волож Аркадий 181 2
Бочарникова Татьяна 78 1
Жуков Роман 5 1
Волков Станислав 1 1
Аксаков Анатолий 98 1
Гришунин Сергей 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Попов Алексей 317 1
Семенов Александр 69 1
Достов Виктор 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Сивидов Алексей 31 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Абрамов Александр 6 1
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Украина 3374 4
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Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Россия - Волгоградская область 399 3
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Россия - Ростовская область 863 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
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Россия - Красноярский край 666 2
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Россия - Тульская область 752 1
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Россия - Волгоград 542 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Япония 2792 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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