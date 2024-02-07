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NanduQ Qiwi Wallet Qiwi Кошелек

NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек


07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»

я через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Услуга доступна пользователям вне зависимости от модели устройства. Стоимость и
20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек»

счетом. Настроить новую опцию просто: зайдите в «Способы оплаты» в Google Play и нажмите «Добавить Qiwi кошелек». Теперь покупать приложения можно в один клик. «В России 73% владельцев смартфо
02.10.2020 Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor

Qiwi выпустила приложение «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor. Новое приложение ориентировано на пользователей с
06.07.2020 Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно

Клиенты Сбербанка получили возможность переводить средства с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов Qiwi. Единовременный плат
28.04.2020 «QIWI Кошелек» запустил функцию денежных переводов через мессенджеры

QIWI объявила о запуске функции денежных переводов из «QIWI Кошелек» через мессенджеры. Функция позволит переводить деньги на «QIWI Кошелек» с помощью клика на номер телефона в любых мессенджерах без необходимости интеграции с ними. Для этог
10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»

без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для оплаты, указать номер кошелька и внести денежные средст
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета

В «Visa Qiwi Кошельке» оптимизирован сервис денежных переводов, зачисляемых на банковские счета

15.12.2016 Qiwi запустила новый сервис для сбора средств — «Qiwi Копилка»

может поделиться с друзьями, семьей или коллегами. Для создания копилки необходимо иметь аккаунт в «Visa Qiwi Кошельке». В случае его отсутствия нужно пройти регистрацию и идентификацию на qiwi
15.11.2016 Приложение «Qiwi Перевод» стало доступно владельцам Android-устройств

ых и доступных финансовых приложениях. Мы дублировали функционал денежных переводов за контур “Visa Qiwi Кошелька” и увидели значительный интерес аудитории к такому подходу. В дальнейшей разраб
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки»

ении, внести денежные средства на «Стрелку» теперь можно также с помощью электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет ил
10.05.2016 QIWI и Tele2 запустили совместный электронный кошелек

e2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустили совместную версию электронного кошелька Visa QIWI Wallet. Теперь абонентам компании доступны новые возможности совершения платежей со счет
28.03.2016 Пользователям Visa Qiwi Wallet доступна полная идентификация в любом салоне «Евросети»

«Евросеть» и группа Qiwi заключили договор о возможности пользователей Visa Qiwi Wallet проходить полную идентификацию в любом салоне «Евросети». Об этом CNews сообщили

18.12.2015 Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии

нные группы Qiwi и результаты анализа платежного поведения пользователей электронного кошелька Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. В исследовании приняли участие порядка 4 млн польз
15.12.2015 Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet

Электронный кошелек Visa Qiwi Wallet стал доступен как платежная опция на сайте международного интернет-супермаркета J
10.12.2015 Электронный кошелек Qiwi Wallet Europe стал доступен жителям Латвии

Группа Qiwi начала развитие своих сервисов в ЕС с выпуска первой версии электронного кошелька Qiwi Wallet Europe для жителей Латвии. Онлайн-сервис содержит расширенный список провайдеров

18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet

ультатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользователи электронного кошелька могут распл
10.08.2015 Qiwi представила именные бесконтактные карты Qiwi Visa

Visa payWave. Об этом CNews сообщили в Qiwi. Теперь прямо из интерфейса электронного кошелька Visa Qiwi Wallet можно заказать именную платежную карту Qiwi Visa Plastic с функцией бесконтактной
27.07.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие Visa Qiwi Wallet требованиям PCI DSS 3.1

Компания «Информзащита» подтвердила соответствие электронного кошелька Visa Qiwi Wallet требованиям новой версии стандарта PCI DSS 3.1, продлив выданный ранее сертификат
03.06.2015 Visa QIWI Wallet становится удобнее для клиентов «Билайн»

ый сервис QIWI объявили о развитии сотрудничества. Его цель - расширение возможностей кошелька Visa QIWI Wallet для клиентов «Билайн». Теперь у абонентов «Билайн» появится возможность совершать
20.04.2015 Visa Qiwi Wallet поможет узнать задолженность по штрафам ГИБДД

Группа Qiwi запустила еще один сервис для российских автомобилистов. С 20 апреля на веб-сайте Visa Qiwi Wallet можно не только оплатить штрафы ГИБДД, но и в любой удобный момент проверить нали
11.03.2015 Онлайн-займы на электронные кошельки набирают популярность

иксировал у своих заёмщиков повышение внимания к способу получения займов на «Яндекс.Деньги» и Visa Qiwi Wallet. С начала года количество клиентов, оформляющих займы на электронные кошельки, ув
11.02.2015 «МегаФон» и Qiwi запустили совместный электронный кошелек

тронных платежей. Первым шагом партнеров стал запуск совместного электронного кошелька на базе Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в Qiwi. Благодаря сотрудничеству двух компаний абоненты «МегаФона
27.01.2015 Пользователи Visa Qiwi Wallet смогут узнать свой портрет глазами банка

тавлению кредитной истории Zaimix анонсировали запуск совместного тестового проекта. Как сообщили CNews в Qiwi, в течение нескольких недель после оплаты любых товаров и услуг через веб-интерфейс Visa Qiwi Wallet будет появляться баннер, предлагающий пользователям пройти небольшой комикс-тест. Ответив на несколько вопросов, они смогут узнать свой портрет глазами банка, выдающего кредит. Чтоб
20.01.2015 Валюту «Qiwi.Кошелек USD» смогут принимать более 8 тыс. интернет-магазинов, подключенных к Free-Kassa

теме Free-Kassa, теперь смогут принимать платежи за предоставляемые товары и услуги в новой валюте «Qiwi.Кошелек USD». Об этом CNews сообщили во Free-Kassa. На данный момент к системе приема пл
17.12.2014 Qiwi обновила Visa Qiwi Wallet

Группа Qiwi представила очередной релиз мобильного приложения Visa Qiwi Wallet. В электронном кошельке версии 5.0 для мобильных упрощен и доработан интерфейс. К
11.12.2014 При оплате покупок в интернет-магазинах чаще всего используются «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги» и WebMoney

магазинов, общее количество покупок в которых превышает 3 млн. Как показало исследование, подавляющее большинство платежей приходится на «большую тройку» российской электронной коммерции — WebMoney, «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги». Но если раньше эти три платежные системы примерно в равных долях делили между собой рынок, то сейчас расстановка сил несколько изменилась. Первое место занимает

11.11.2014 Московские автомобилисты получили возможность оплаты через QIWI всего перечня штрафов за нарушение ПДД

ние ПДД. Теперь во всех «QIWI Терминалах» на территории Москвы, а также в электронном кошельке Visa QIWI Wallet доступен сервис оплаты штрафов за неправильную парковку и за нарушение правил опл
30.10.2014 eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet

адка, и Qiwi, которой принадлежит одноименный российский платежный сервис, объявили о том, что Visa Qiwi Wallet станет доступен в качестве средства оплаты на российском сайте eBay. Как сообщили
30.10.2014 «Яндекс.Деньги» и «Qiwi.Кошелек» подключились к Free-Kassa

добнее всего получать оплату именно электронными деньгами, указали в Free-Kassa. «“Яндекс.Деньги” и “Qiwi.Кошелек” — это платежные системы, которые имеют стратегическое значение для развития вс
02.09.2014 «Информзащита» сертифицировала Visa Qiwi Wallet по стандарту PCI DSS 3.0

Компания «Информзащита» сертифицировала электронный кошелек Visa Qiwi Wallet на соответствие стандарту PCI DSS 3.0. Прохождение сертификации подтвердило должн
02.09.2014 Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords

wi. Для оплаты рекламной кампании через Google Adwords достаточно выбрать бюджет, определиться с текстом сообщения, указать ключевые слова и, после финальной обработки полученных данных, указать Visa Qiwi Wallet в качестве источника платежа. На указанный номер кошелька будет выставлен счет, который пользователь сможет оплатить с помощью различных интерфейсов как на сайте visa.qiwi.ru, так и
29.08.2014 Qiwi предложил новый способ оплаты виртуальных игр

er в качестве источника платежа можно выбрать заём и моментально расплатиться с использованием Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. Заём предоставляется микрофинансовой организацией

19.12.2013 Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI

ногого другого для владельцев телевизоров производства LG Electronics линейки 2013 г. со счета Visa QIWI Wallet. «Проект по оплате контента, когда в качестве интерфейса доступа к электронным де
21.08.2013 Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet

С 20 августа 2013 г. оплатить парковку в Москве можно напрямую с помощью Visa QIWI Wallet. Для проведения оплаты через Visa QIWI Wallet достаточно в поисковой строк
16.07.2013 Пополнить счет личного кабинета Московского паркинга теперь можно с помощью QIWI

и возможность пополнять счета личного кабинета Московского паркинга (parking.mos.ru) с помощью Visa QIWI Wallet. Для пополнения парковочного счета достаточно зайти в Visa QIWI Wallet, в

02.07.2013 Contact и QIWI запустили сервис идентификации владельцев Visa QIWI Wallet

Платежная система Contact и платежный сервис QIWI предоставили владельцам Visa QIWI Wallet возможность пройти процедуру идентификации. Для прохождения процедуры идентификац
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble

бщила о том, что с 1 июля 2013 г. Анна Стоклицкая, до недавнего времени работавшая заместителем директора по работе с клиентами в России компании Procter & Gamble, займет пост управляющего директора «Qiwi Кошелька». На этой должности Анна Стоклицкая сменит Максима Попова, который принял решение покинуть группу Qiwi. Как рассказали CNews представители Qiwi, его решение связано с потребностью
13.06.2013 Веб-сервис вишлистов MyWishBoard.com подключился к Visa Qiwi Wallet

Веб-сервис вишлистов MyWishBoard.com подключился к Visa Qiwi Wallet. Теперь у владельцев кошельков есть возможность вносить вклады на осуществление з
05.03.2013 Пополнить счет Skype теперь можно с мощью Visa Qiwi Wallet непосредственно через мессенджер

У всех жителей России появилась возможность пополнять счет Skype с помощью Visa Qiwi Wallet непосредственно через сайт или мессенджер Skype. Эта возможность реализована совм
19.02.2013 Qiwi и Unistream запустили услугу бивалютных денежных переводов в страны Дальнего зарубежья через Visa Qiwi Wallet

Пользователям Visa Qiwi Wallet стала доступна услуга бивалютных денежных переводов в страны Дальнего зарубежья.


Публикаций - 323, упоминаний - 597

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6802 29
Webmoney 532 29
МегаФон 8237 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8552 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11559 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3534 13
Google LLC 11534 9
VK - Mail.ru Group 3312 9
PayPal 654 9
Ростелеком 9382 7
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 7
Meta Platforms - Facebook 4402 6
Platizа - Платиза 15 5
Flocktory - Флоктори 20 5
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision - Centra 19 4
Huawei 3786 4
IntellectMoney 22 4
Apple Inc 11810 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2791 4
NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс 18 4
ЦФТ Золотая Корона 359 3
Samsung Electronics 10100 3
Microsoft Corporation 24309 2
Lenovo Group 2260 2
Информзащита 708 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 239 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 50 2
PayU - ПэйЮ 38 2
Цифра ГК 2338 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 634 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4673 2
X Corp - Twitter 2830 2
LG Electronics 3589 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Киевстар - Kyivstar 530 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1995 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 2
NanduQ - Qiwi 991 281
Visa International 1939 133
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 148 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6882 14
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 13
Альфа-Банк 1706 12
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 9
Евросеть 1403 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1558 7
Связной ГК 1361 7
Россети Ленэнерго 1700 6
ПСБ - Промсвязьбанк 816 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 6
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 6
ВТБ - ВТБ24 664 6
Почта России ПАО 2061 5
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2712 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 82 4
ПриватБанк - PrivatBank 197 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 430 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 101 3
ГПБ - Газпромбанк 1049 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 3
Рапида НКО - платежные система 145 3
Русский стандарт Банк 424 3
Газпром ПАО 1296 3
Free-Kassa - Фри-Касса 18 3
eBay Inc 1611 3
Почта Банк 444 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1081 2
Связной Банк 104 2
Wallet One - Единая Касса 36 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 214 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4490 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1336 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2738 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5258 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3200 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2370 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 92 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1805 3
Федеральное казначейство России 1701 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 202 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2611 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 142 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1111 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3198 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3007 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4824 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1164 2
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ФСБ РФ - Управление «К» 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1436 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 572 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
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Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 180 1
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 181 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 493 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1747 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1896 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 1
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Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1504 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 570 104
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