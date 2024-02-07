NanduQ Qiwi Wallet Qiwi Кошелек
|07.02.2024
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МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке»
я через МТС ID может быть осуществлена как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении QIWI Кошелек. Услуга доступна пользователям вне зависимости от модели устройства. Стоимость и
|20.11.2020
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В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек»
счетом. Настроить новую опцию просто: зайдите в «Способы оплаты» в Google Play и нажмите «Добавить Qiwi кошелек». Теперь покупать приложения можно в один клик. «В России 73% владельцев смартфо
|02.10.2020
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Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor
Qiwi выпустила приложение «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor. Новое приложение ориентировано на пользователей с
|06.07.2020
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Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно
Клиенты Сбербанка получили возможность переводить средства с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов Qiwi. Единовременный плат
|28.04.2020
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«QIWI Кошелек» запустил функцию денежных переводов через мессенджеры
QIWI объявила о запуске функции денежных переводов из «QIWI Кошелек» через мессенджеры. Функция позволит переводить деньги на «QIWI Кошелек» с помощью клика на номер телефона в любых мессенджерах без необходимости интеграции с ними. Для этог
|10.01.2017
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Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»
без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для оплаты, указать номер кошелька и внести денежные средст
|26.12.2016
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В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета
В «Visa Qiwi Кошельке» оптимизирован сервис денежных переводов, зачисляемых на банковские счета
|15.12.2016
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Qiwi запустила новый сервис для сбора средств — «Qiwi Копилка»
может поделиться с друзьями, семьей или коллегами. Для создания копилки необходимо иметь аккаунт в «Visa Qiwi Кошельке». В случае его отсутствия нужно пройти регистрацию и идентификацию на qiwi
|15.11.2016
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Приложение «Qiwi Перевод» стало доступно владельцам Android-устройств
ых и доступных финансовых приложениях. Мы дублировали функционал денежных переводов за контур “Visa Qiwi Кошелька” и увидели значительный интерес аудитории к такому подходу. В дальнейшей разраб
|10.08.2016
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Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки»
ении, внести денежные средства на «Стрелку» теперь можно также с помощью электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет ил
|10.05.2016
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QIWI и Tele2 запустили совместный электронный кошелек
e2, альтернативный оператор мобильной связи, выпустили совместную версию электронного кошелька Visa QIWI Wallet. Теперь абонентам компании доступны новые возможности совершения платежей со счет
|28.03.2016
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Пользователям Visa Qiwi Wallet доступна полная идентификация в любом салоне «Евросети»
«Евросеть» и группа Qiwi заключили договор о возможности пользователей Visa Qiwi Wallet проходить полную идентификацию в любом салоне «Евросети». Об этом CNews сообщили
|18.12.2015
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Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии
нные группы Qiwi и результаты анализа платежного поведения пользователей электронного кошелька Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. В исследовании приняли участие порядка 4 млн польз
|15.12.2015
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Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet
Электронный кошелек Visa Qiwi Wallet стал доступен как платежная опция на сайте международного интернет-супермаркета J
|10.12.2015
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Электронный кошелек Qiwi Wallet Europe стал доступен жителям Латвии
Группа Qiwi начала развитие своих сервисов в ЕС с выпуска первой версии электронного кошелька Qiwi Wallet Europe для жителей Латвии. Онлайн-сервис содержит расширенный список провайдеров
|18.08.2015
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Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet
ультатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользователи электронного кошелька могут распл
|10.08.2015
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Qiwi представила именные бесконтактные карты Qiwi Visa
Visa payWave. Об этом CNews сообщили в Qiwi. Теперь прямо из интерфейса электронного кошелька Visa Qiwi Wallet можно заказать именную платежную карту Qiwi Visa Plastic с функцией бесконтактной
|27.07.2015
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«Информзащита» подтвердила соответствие Visa Qiwi Wallet требованиям PCI DSS 3.1
Компания «Информзащита» подтвердила соответствие электронного кошелька Visa Qiwi Wallet требованиям новой версии стандарта PCI DSS 3.1, продлив выданный ранее сертификат
|03.06.2015
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Visa QIWI Wallet становится удобнее для клиентов «Билайн»
ый сервис QIWI объявили о развитии сотрудничества. Его цель - расширение возможностей кошелька Visa QIWI Wallet для клиентов «Билайн». Теперь у абонентов «Билайн» появится возможность совершать
|20.04.2015
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Visa Qiwi Wallet поможет узнать задолженность по штрафам ГИБДД
Группа Qiwi запустила еще один сервис для российских автомобилистов. С 20 апреля на веб-сайте Visa Qiwi Wallet можно не только оплатить штрафы ГИБДД, но и в любой удобный момент проверить нали
|11.03.2015
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Онлайн-займы на электронные кошельки набирают популярность
иксировал у своих заёмщиков повышение внимания к способу получения займов на «Яндекс.Деньги» и Visa Qiwi Wallet. С начала года количество клиентов, оформляющих займы на электронные кошельки, ув
|11.02.2015
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«МегаФон» и Qiwi запустили совместный электронный кошелек
тронных платежей. Первым шагом партнеров стал запуск совместного электронного кошелька на базе Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в Qiwi. Благодаря сотрудничеству двух компаний абоненты «МегаФона
|27.01.2015
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Пользователи Visa Qiwi Wallet смогут узнать свой портрет глазами банка
тавлению кредитной истории Zaimix анонсировали запуск совместного тестового проекта. Как сообщили CNews в Qiwi, в течение нескольких недель после оплаты любых товаров и услуг через веб-интерфейс Visa Qiwi Wallet будет появляться баннер, предлагающий пользователям пройти небольшой комикс-тест. Ответив на несколько вопросов, они смогут узнать свой портрет глазами банка, выдающего кредит. Чтоб
|20.01.2015
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Валюту «Qiwi.Кошелек USD» смогут принимать более 8 тыс. интернет-магазинов, подключенных к Free-Kassa
теме Free-Kassa, теперь смогут принимать платежи за предоставляемые товары и услуги в новой валюте «Qiwi.Кошелек USD». Об этом CNews сообщили во Free-Kassa. На данный момент к системе приема пл
|17.12.2014
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Qiwi обновила Visa Qiwi Wallet
Группа Qiwi представила очередной релиз мобильного приложения Visa Qiwi Wallet. В электронном кошельке версии 5.0 для мобильных упрощен и доработан интерфейс. К
|11.12.2014
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При оплате покупок в интернет-магазинах чаще всего используются «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги» и WebMoney
магазинов, общее количество покупок в которых превышает 3 млн. Как показало исследование, подавляющее большинство платежей приходится на «большую тройку» российской электронной коммерции — WebMoney, «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги». Но если раньше эти три платежные системы примерно в равных долях делили между собой рынок, то сейчас расстановка сил несколько изменилась. Первое место занимает
|11.11.2014
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Московские автомобилисты получили возможность оплаты через QIWI всего перечня штрафов за нарушение ПДД
ние ПДД. Теперь во всех «QIWI Терминалах» на территории Москвы, а также в электронном кошельке Visa QIWI Wallet доступен сервис оплаты штрафов за неправильную парковку и за нарушение правил опл
|30.10.2014
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eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet
адка, и Qiwi, которой принадлежит одноименный российский платежный сервис, объявили о том, что Visa Qiwi Wallet станет доступен в качестве средства оплаты на российском сайте eBay. Как сообщили
|30.10.2014
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«Яндекс.Деньги» и «Qiwi.Кошелек» подключились к Free-Kassa
добнее всего получать оплату именно электронными деньгами, указали в Free-Kassa. «“Яндекс.Деньги” и “Qiwi.Кошелек” — это платежные системы, которые имеют стратегическое значение для развития вс
|02.09.2014
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«Информзащита» сертифицировала Visa Qiwi Wallet по стандарту PCI DSS 3.0
Компания «Информзащита» сертифицировала электронный кошелек Visa Qiwi Wallet на соответствие стандарту PCI DSS 3.0. Прохождение сертификации подтвердило должн
|02.09.2014
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Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords
wi. Для оплаты рекламной кампании через Google Adwords достаточно выбрать бюджет, определиться с текстом сообщения, указать ключевые слова и, после финальной обработки полученных данных, указать Visa Qiwi Wallet в качестве источника платежа. На указанный номер кошелька будет выставлен счет, который пользователь сможет оплатить с помощью различных интерфейсов как на сайте visa.qiwi.ru, так и
|29.08.2014
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Qiwi предложил новый способ оплаты виртуальных игр
er в качестве источника платежа можно выбрать заём и моментально расплатиться с использованием Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. Заём предоставляется микрофинансовой организацией
|19.12.2013
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Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI
ногого другого для владельцев телевизоров производства LG Electronics линейки 2013 г. со счета Visa QIWI Wallet. «Проект по оплате контента, когда в качестве интерфейса доступа к электронным де
|21.08.2013
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Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet
С 20 августа 2013 г. оплатить парковку в Москве можно напрямую с помощью Visa QIWI Wallet. Для проведения оплаты через Visa QIWI Wallet достаточно в поисковой строк
|16.07.2013
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Пополнить счет личного кабинета Московского паркинга теперь можно с помощью QIWI
и возможность пополнять счета личного кабинета Московского паркинга (parking.mos.ru) с помощью Visa QIWI Wallet. Для пополнения парковочного счета достаточно зайти в Visa QIWI Wallet, в
|02.07.2013
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Contact и QIWI запустили сервис идентификации владельцев Visa QIWI Wallet
Платежная система Contact и платежный сервис QIWI предоставили владельцам Visa QIWI Wallet возможность пройти процедуру идентификации. Для прохождения процедуры идентификац
|14.06.2013
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Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble
бщила о том, что с 1 июля 2013 г. Анна Стоклицкая, до недавнего времени работавшая заместителем директора по работе с клиентами в России компании Procter & Gamble, займет пост управляющего директора «Qiwi Кошелька». На этой должности Анна Стоклицкая сменит Максима Попова, который принял решение покинуть группу Qiwi. Как рассказали CNews представители Qiwi, его решение связано с потребностью
|13.06.2013
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Веб-сервис вишлистов MyWishBoard.com подключился к Visa Qiwi Wallet
Веб-сервис вишлистов MyWishBoard.com подключился к Visa Qiwi Wallet. Теперь у владельцев кошельков есть возможность вносить вклады на осуществление з
|05.03.2013
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Пополнить счет Skype теперь можно с мощью Visa Qiwi Wallet непосредственно через мессенджер
У всех жителей России появилась возможность пополнять счет Skype с помощью Visa Qiwi Wallet непосредственно через сайт или мессенджер Skype. Эта возможность реализована совм
|19.02.2013
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Qiwi и Unistream запустили услугу бивалютных денежных переводов в страны Дальнего зарубежья через Visa Qiwi Wallet
Пользователям Visa Qiwi Wallet стала доступна услуга бивалютных денежных переводов в страны Дальнего зарубежья.
NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Попков Андрей 24 18
|Стоклицкая Анна 24 16
|Ким Борис 75 13
|Солонин Сергей 102 12
|Агаков Александр 22 10
|Попов Максим 22 10
|Протопопов Андрей 25 8
|Кулачок Ольга 9 7
|Меликьян Александр 8 7
|Романенко Андрей 91 7
|Желкова Наталья 8 6
|Саломатов Илья 9 5
|Рогов Михаил 14 4
|Тарабановский Александр 4 4
|Завалишина Евгения 27 4
|Шишкина Алла 3 3
|Лавров Виталий 22 3
|Дитятьев Алексей 4 3
|Кольцов Константин 5 3
|Протопопов Александр 4 3
|Даниленко Дмитрий 11 3
|Долгов Владимир 59 2
|Журжалин Олег 10 2
|Орлова Елена 17 2
|Гришин Дмитрий 208 2
|Айриян Сурен 34 2
|Смирнов Дмитрий 86 2
|Дубовко Виктория 2 2
|Шевченко Богдан 2 2
|Александров Илья 6 2
|Румянцев Вадим 10 2
|Ищенко Павел 2 2
|Дарахвелидзе Петр 15 2
|Сюй Виктор 30 2
|Торбахов Александр 89 2
|Греф Герман 406 2
|Козлов Сергей 35 2
|Волож Аркадий 247 2
|Бугров Денис 9 2
|Абрамейцев Алексей 17 2
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