Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MasterCard MoneySend
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 45
MasterCard MoneySend упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 4
|Глазачев Иван 21 1
|Киселев Александр 61 1
|Коровин Алексей 13 1
|Грибов Андрей 62 1
|Евдокимов Максим 21 1
|Ефремов Игорь 6 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Достов Виктор 18 1
|Масарская Наталия 36 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Шамайко Алексей 4 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Дунаев Александр 7 1
|Александров Илья 6 1
|ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
|White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
|Торговля розничная 77 1
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru