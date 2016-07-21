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MasterCard MoneySend


21.07.2016 Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты 1
22.12.2015 Платежное приложение для «Qiwi Терминалов» сертифицировано на соответствие стандарту PA-DSS 1
24.03.2015 «Интервэйл» запустила сервис карточных переводов «Переведи Мне» 1
10.02.2015 «Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1
19.12.2014 «Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту 1
29.10.2014 «Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования 1
28.10.2014 Банк «Финансовый стандарт» запустил переводы с карты на карту 1
28.07.2014 На сайте «Юнистрим» доступны переводы card2cash для владельцев карт MasterCard 2
25.07.2014 «Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp 1
10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1
07.05.2014 «Московский кредитный банк» запустил сервис моментальных онлайн-переводов с карты на карту 1
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 1
10.12.2013 RURU и MasterCard запустили ко-брендовое платежное приложение для iOS и Android 1
05.12.2013 CyberPlat предлагает пополнение карт MasterCard в салонах «Евросети» 1
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
25.07.2013 «Юнистрим» и MasterCard расширили географию совместного сервиса денежных переводов 1
09.07.2013 Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass 1
19.06.2013 «Дзетта» внедрила услуги международных денежных переводов и внесения наличных через банкомат с помощью Tieto 1
17.06.2013 «Юнистрим» запустил новый сервис для держателей карт MasterCard и Maestro 2
14.05.2013 Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» 2
20.03.2013 Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты» 1
13.03.2013 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут без комиссии вносить наличные через банковские платежные устройства МКБ 1
04.02.2013 В банкоматах «Промсвязьбанка» теперь можно переводить денежные средства на карты MasterCard 1
19.12.2012 «Почта России» и «Банк Русский Стандарт» запустили услугу денежных переводов по номеру карты в почтовых отделениях 1
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile 1
09.11.2012 «Белвнешэкономбанк» начал принимать переводы MasterCard Money 2
08.11.2012 «Mobi.Деньги» и MasterCard запустили предоплаченную пополняемую виртуальную карту 1
13.09.2012 CyberPlat совместно с MasterCard Worldwide запустил услугу пополнения карт MasterCard в масштабах страны 1
23.07.2012 Вышел «Qiwi Кошелек» для Windows Phone 7 1
11.07.2012 «Альфа-Банк» снизил комиссию за онлайн-переводы средств с карты на карту 1
09.07.2012 «Рапида» и «ПриватБанк» запускают сервис денежных переводов на карты Visa и MasterCard 1
22.06.2012 «Почта России» оснастит свои отделения платежными технологиями MasterCard 1
13.02.2012 «Москомприватбанк» обеспечил процессинг перевода средств из «Яндекс.Денег» на карты Visa/MasterCard 1
15.12.2011 Клиенты МИнБ теперь могут совершать мгновенные переводы средств на карты Visa 1
07.12.2011 «Сургутнефтегазбанк» запустил новый сервис для своих клиентов – владельцев карт MasterCard и Visa 1
14.10.2011 Оборот «QIWI Кошелька» в третьем квартале 2011 г. составил 17,9 млрд руб. 1
12.10.2011 Лицевой счет «Билайн» можно использовать для денежных переводов в «QIWI Кошельке» 1
05.10.2011 В «QIWI Терминалах» появился сервис денежных переводов MasterCard MoneySend 2
19.07.2011 MasterCard MoneySend — новая услуга перевода денег из «QIWI Кошелька» на банковские карты 2

Публикаций - 39, упоминаний - 45

MasterCard MoneySend упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intervale - Интервейл 45 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Microsoft Corporation 11226 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Бифит - Bifit 41 1
Элекснет ГК - Elecsnet 7 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Diasoft - Диасофт 357 1
Информзащита 425 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 29
Visa International 1347 16
Юнистрим - Unistream 168 4
Альфа-Банк 1128 4
CyberPlat - КиберПлат 205 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Рапида НКО - платежные система 71 3
Почта России ПАО 1580 2
Русский стандарт Банк 302 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Евросеть 895 2
Qiwi 783 2
ПриватБанк 177 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Банк24.ру 37 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Техносила 152 1
СКБ-банк 86 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
American Express 172 1
Ак Барс Банк 174 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Связной ГК 885 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 4
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 20 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
MasterCard Maestro 112 13
Google Android 10752 6
MasterCard SecureCode 40 5
Apple iOS 5742 3
Apple - App Store 2198 3
Visa Verified By Visa 33 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Visa Direct 4 2
BlackBerry PlayBook 85 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
ПриватБанк Приват24 113 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Qiwi Терминалы 100 1
Visa payWave 55 1
Qiwi Кошелек 154 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPad 3263 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 4
Глазачев Иван 21 1
Киселев Александр 61 1
Коровин Алексей 13 1
Грибов Андрей 62 1
Евдокимов Максим 21 1
Ефремов Игорь 6 1
Пальчун Кирилл 47 1
Достов Виктор 18 1
Масарская Наталия 36 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Шамайко Алексей 4 1
Рубцова Ольга 32 1
Скобелев Алексей 3 1
Дунаев Александр 7 1
Александров Илья 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Болгария - Республика 307 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 2
Грузия 694 2
Украина 3417 2
Чехия - Чешская Республика 504 2
Казахстан - Республика 2661 2
Израиль 725 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Европа Юго-Восточная 38 1
Абхазия - Республика 104 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Монголия 173 1
Литва - Литовская Республика 333 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Таджикистан - Республика 441 1
Европа 3798 1
Восточная Европа 1698 1
Узбекистан - Республика 828 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Армения - Республика 692 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Торговля розничная 77 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
The Wall Street Journal 710 1
CNews Analytics 1992 1
Markswebb 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
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