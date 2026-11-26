Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Виталий
СОБЫТИЯ
|26.11.2026
|NLStar повышает контроль над ecom‑бизнесом с помощью платформы наблюдаемости Gmonit 1
|03.06.2014
|Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Иванов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2109 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5853 1
|Марков Антон 13 1
|Патрин Максим 32 1
|Мартиросов Давид 137 1
|Киреев Александр 38 1
|Кравченко Денис 28 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Сидоров Александр 22 1
|Маликова Регина 4 1
|Гладких Марина 4 1
|Щегольков Дмитрий 7 1
|Гусенков Евгений 5 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
|Шевченко Антон 23 1
|Потанин Сергей 9 1
|Белышков Леонид 18 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Сычев Артем 80 1
|Яков Гемпель 1 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Боднарчук Владислав 1 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Свириденко Алексей 18 1
|Евтушенко Алексей 43 1
|Васильев Евгений 137 1
|Морозов Сергей 61 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48485 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170372 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.